Ремонт на улицах Ямской, Белинского, Хохрякова и Советской в Тюмени идет по графику

В Тюмени продолжается масштабное обновление фасадов зданий на гостевых маршрутах города. В 2026 году ремонт запланирован на десяти домах на улицах Ямской, Белинского, Хохрякова и Советской.

Основной фронт работ сосредоточен на улице Ямской. К ремонту уже приступили в домах №104 и №112 – специалисты оградили площадки и завозят материалы, здесь также планируют обновить крыши. На доме №73 по улице Ямской капитальный ремонт начался в начале апреля: уже установлены строительные леса, демонтированы элементы балконов, в ближайшее время начнется штукатурка, а также ремонт плит и кирпичной кладки.

«В 2026 году ремонт фасадов домов ведется по улице Ямской. В домах №104 и 112 подрядчик уже приступил к работе: ограждены площадки, завозят материалы. Здесь также отремонтируют крыши», – сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Ремонт фасадов на гостевых улицах – часть системной работы по улучшению облика города. Ранее в первоочередном порядке были определены дома на кольце улиц Ямской – Белинского, а также дома по улице Советской. В домах №104 и №112 к работам уже приступили: ограждены площадки, завозятся материалы.

Губернатор Александр Моор, оценивая ход работ, отметил, что на этих объектах обновляют отделку фасадов, делают ремонт в местах общего пользования и внешней части балконов, на некоторых домах ремонтируют крыши. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 440-летия Тюмени и направлены на создание привлекательного облика исторического центра города.