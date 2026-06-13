Блогер-миллионник стала специальным гостем проекта ко Дню России и Дню города

Накануне, 12 июня, в парке «За Саймой» прошел праздничный проект, посвященный Дню России и Дню города. Главным украшением площадки стали воздушные шары в цветах российского флага, а специальным гостем мероприятия – блогер-миллионник Марина Vilanda Boom.

Уже к началу программы в парке собрались сотни сургутян. Гостей встречали аниматоры, а центральным элементом площадки стала масштабная композиция из воздушных шаров.

Специальным гостем праздника стала Марина Vilanda Boom. Блогер призналась, что перед поездкой многие подписчики спрашивали ее, правда ли, что в Сургуте до сих пор лежит снег.

«Я была очень удивлена. Здесь прекрасная погода и очень теплая атмосфера», – поделилась она.

Эдик Мустяцэ вместе с командой поздравлял сургутян с праздником, фотографировался с гостями и общался с семьями, пришедшими в парк.

Завершился праздник раздачей воздушных шаров детям. «Спасибо всем, кто пришел сегодня на праздник. Для нас важно видеть столько улыбок и счастливых детей», – отметил Эдик Мустяцэ.

Подготовка к мероприятию заняла около месяца. По словам организаторов, идея проекта появилась благодаря сотрудничеству с Мариной Vilanda Boom, известной своими масштабными проектами с воздушными шарами.

Более подробно – читайте в интервью СИА-ПРЕСС.