Глава Сургута подвел итоги первого года и рассказал, что будет дальше

Прошел год с момента, как Максим Слепов занял пост главы Сургута. Итоги первого года работы он подвел в формате пресс-конференции, ответив на вопросы журналистов и обозначив приоритеты на будущее. В обзоре – ключевые темы, прозвучавшие на встрече.

Станция юннатов уедет на Югорский тракт, а на речвокзале появится парк наследия

Одной из тем пресс-конференции стала судьба станции юных натуралистов. Ранее для нее рассматривался участок у речного вокзала, однако от этой идеи отказались. Как пояснил глава Сургута Максим Слепов, локация неудобна по транспортной доступности, а территорию у вокзала решено отдать под парк исторического наследия.

Фото: siapress.ru

«Сегодня наиболее оптимальный вариант нашли. У речного вокзала, как я уже говорил, будет парк исторического наследия, в том числе этнокультуры. В техзадании запланировано создание такого пространства. Учитывая, что сегодня теплоходы выходят в сторону Обской губы, мы хотим, чтобы туристы могли изучать историю города Сургута в ближайшем рассмотрении. Мы видим перспективную хорошую территорию со строительством музейных мощностей, чтобы можно было туда приехать и получить комфортное общественное пространство. Также идет речь об уроках краеведения для того, чтобы мы могли поделиться историей нашего города», − рассказал корреспонденту siapress.ru Максим Слепов.

Станцию юннатов теперь предлагают разместить на Югорском тракте. Однако, по словам главы, главная проблема – не в выборе площадки, а в юридическом статусе объекта. Сейчас станция не входит в зону ответственности муниципалитета.

«Вопрос не в площадке, вопрос в создании нормальных условий для создания подобного объекта. Там сформирован коллектив людей, заинтересованных, мотивированных, они много лет занимаются этим вещами. Но, еще раз повторю, мы сегодня не имеем права тратить деньги на станцию юннатов. Поэтому сегодня мы говорим о том, кто возьмется, кто сделает, кто будет содержать. Мы остались заложниками прошлых проектов, которые просто так на улицу не вытащишь. Поэтому сегодня это оптимальный вариант», − пояснил глава.

Он добавил, что сейчас основной вопрос – кто возьмет на себя обязательства по содержанию и развитию станции.

Кстати, планы по переносу учреждения вызвали острую реакцию у жителей. В комментариях на siapress.ru сургутяне критикуют удаленность новой площадки.

Напоминаем, проектировать станцию юных натуралистов в Сургуте начали еще в 2005 году. Строительство продолжалось с 2006 по 2008 год – за это время успели возвести здание мини-зоопарка и трансформаторную подстанцию. Однако после прекращения финансирования работы остановились, а объект был заморожен. В итоге недостроенное здание на улице Университетской снесут, чтобы на его месте построить здание для театра актера и куклы «Петрушка».

Аварийного жилья почти не осталось: Сургут досрочно выполнил программу расселения

Один из главных результатов, озвученных на пресс-конференции, – почти полное завершение программы по расселению аварийного жилья в Сургуте. По словам главы города, на сегодняшний день ликвидировано 99,9% домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, а также досрочно расселены здания, включенные в реестр до 1 января 2022 года.

Фото: siapress.ru

«99,9% аварийного жилья сейчас в Сургуте <…> Я знаю, такое жилье осталось в Сургутском районе. Так что предыдущая администрация справилась с этой задачей. У меня уже оставались точечные решения», − рассказал глава.

С 2019 по 2024 год в Сургуте расселили более 91 тысячи квадратных метров деревянного жилфонда. Почти семь тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Этот результат стал третьим по объему в ХМАО и одним из лучших в стране.

В целом по округу за эти годы было ликвидировано около 867 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Благодаря таким темпам Югра заняла первое место в Уральском федеральном округе и вышла в лидеры по России.

Ранее сообщалось, что девять муниципалитетов ХМАО, включая Сургут, не выполнили годовой план по сносу ветхих домов. Однако уже к середине 2024 года регион признали лидером в стране по темпам расселения.

Обновление автобусного парка: Сургут ежегодно будет заменять 30% техники

Одним из приоритетов администрации остается развитие общественного транспорта. Как сообщил Максим Слепов, в 2025 году в город поступили 18 новых автобусов большого класса, еще десять были закуплены в декабре 2024 года. Все машины работают на газомоторном топливе, адаптированы к северному климату и брендированы под городской транспорт.

«На три года запланировано его обновление на субсидии от региона и средства города. Ожидаем, что ежегодно будем закупать 30% автобусов для обновления парка общественного транспорта», – отметил Слепов.

Фото: администрация Сургута

По информации администрации, в 2024 году автопарк АО «СПОПАТ» пополнился 51 автобусом. Из них 40 – новые: десять приобретены за счет бюджета города, 30 – по лизинговому договору со Сбербанком. Еще 11 подержанных автобусов закупили в Нижневартовске (года выпуска 2015-2018).

По словам мэра, обновление автопарка уже отразилось на регулярности движения – если в 2023 году коэффициент выхода на линию был крайне низким, то теперь благодаря новым автобусам ситуация нормализовалась.

С начала внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Сургуте среднее время в пути по городу сократилось на 13%. Такие результаты зафиксировали по итогам пяти лет реализации проекта, который стартовал в 2020 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», говорится в группе «Дороги ХМАО» во ВКонтакте.

Развитие общественного транспорта включает и другие направления. В Сургуте продолжается установка 60 теплых остановок – они станут частью комфортной и безопасной городской инфраструктуры, подчеркнул Слепов. Параллельно идет оптимизация маршрутной сети: в 2024 году появились новые маршруты №28, 28А и 29, с 1 мая 2025 года изменены схемы движения маршрутов №10, 36, 117 и 119. Сейчас корректируется маршрут до аэропорта – с учетом обращений горожан.

Напоминаем, что этим летом в Сургут приехал заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. Он проверил, как работает обновленная система общественного транспорта, и признал, что в городе есть то, чего нет даже в ряде крупных муниципалитетов − новые автобусы, бесплатные пересадки, остановки с навесами, схемы маршрутов. Однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы говорить о полноценной транспортной реформе.

Он перечислил ряд недостатков городского общественного транспорта. Среди них – оплата банковской карты у водителя, заполненные автомобилями остановки, плохая работа кондиционеров и информирования о следующей остановке и другие проблемы, требующие решения.

Развязки на Нефтеюганском шоссе: Сургут рассчитывает на федеральное финансирование

На пресс-конференции глава Сургута Максим Слепов поделился планами строительства двух крупных транспортных развязок на Нефтеюганском шоссе – в районе пересечений с улицами Островского и Маяковского. Проектно-сметная документация на объекты уже разработана и прошла государственную экспертизу. Следующий шаг – поиск источников финансирования.

«Проект готов и прошел экспертизу, однако для его реализации необходимо значительное финансирование. По оценкам на 2020 год, стоимость работ составляла около пяти миллиардов рублей <...> Эта дорога является федеральной трассой, и мы надеемся, что нам удастся привлечь сюда инвестиции не только региона», − рассказал глава на пресс-конференции.

По его словам, реализация этого проекта важна не только для снижения транспортной нагрузки внутри города, но и для развития более широкой агломерации Сургут — Нефтеюганск. Планируется, что транспортные объекты станут частью национального логистического кластера, расположенного на пересечении федеральных и международных транспортных коридоров.

В администрации пояснили: такие инфраструктурные решения позволят создать единую систему обслуживания, объединить рынки труда и недвижимости между муниципалитетами округа и обеспечить доступность к мосту через Обь, который также находится в разработке.

Параллельно готовится к старту конкурс на строительство участка дороги по улице Шидловского, а на Нижневартовском шоссе в ближайшее время начнутся работы в рамках проекта нового мостового перехода через Обь.

Новый железнодорожный вокзал: Сургут готовит инфраструктуру и теплый переход

В Сургуте продолжается строительство нового железнодорожного вокзала. Как сообщил на пресс-конференции глава города Максим Слепов, основными работами занимается РЖД, тогда как администрация города отвечает за благоустройство прилегающей территории.

Одно из ключевых решений – организация теплого конкорса (перехода), который соединит перрон и улицу Западную с северной частью здания вокзала. Для удобства пассажиров в проекте предусмотрены лифты и эскалаторы.

Еще одно важное направление – создание транспортно-пересадочного узла. Как отметил мэр, он будет расположен за железнодорожными путями, с выходом на улицу Западную. Планируется, что здесь смогут останавливаться междугородние автобусы и личный транспорт, что позволит разгрузить Привокзальную площадь.

«Этот участок уже обозначен. Там есть ряд процедурных моментов, но мы его уже готовим, чтобы в дальнейшем построить этот пересадочный узел для междугородних автобусов и автомобилей, чтобы они не заезжали в город и создавали нагрузку на Привокзальную. Эту проблему можно решить теплым переходом через ж/д пути», − подчеркнул глава.

Напоминаем, что работы на месте снесенного железнодорожного вокзала в Сургуте продолжаются: залит фундамент, следующим этапом станет возведение каркаса и монтаж кровли. Его планируют достроить к концу 2026 – началу 2027 года.

Ранее читатель нашего портала поделился фотографиями вокзала с разницей почти в месяц. Смотрите – здесь.

Дороги Сургута: масштабное обновление?

Один из ключевых акцентов пресс-конференции с главой города стал вопрос дорожной инфраструктуры. Сургутянам напомнили о подготовке к разработке комплексной программы модернизации транспортной системы. Этот стратегический документ охватит все направления – от проектирования до строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети.

Фото: администрация Сургута

Программа будет разработана в 2025-2026 годах в рамках поручения губернатора Югры Руслана Кухарука. Она ляжет в основу при формировании бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

«Благодаря беспрецедентной поддержке окружного бюджета, объем средств, направленных на развитие дорожной сети, значительно увеличился. Если ранее финансирование позволяло строить только одну дорогу в год, то теперь речь идет о реализации сразу пяти крупных проектов», – указал Максим Слепов.

В этом году запланировано строительство:

улицы Усольцева (от Есенина до Шидловского, и от Шидловского до Билецкого),

улицы 33 «З» (Шидловского) – от Усольцева до Крылова,

второй очереди Восточной объездной дороги – съезд на Нижневартовское шоссе,

улицы Киртбая – от проспекта Ленина до Югорского тракта.

В план дорожной деятельности 2026-2029 годов включены проекты, для которых уже разработана проектно-сметная документация, добавил градоначальник. Приоритетные объекты, требующие поддержки из вышестоящих бюджетов:

улица Усольцева (от Билецкого до Аэрофлотской),

проспект Пролетарский (вторая очередь – от 30 лет Победы до Геологической),

проспект Пролетарский (от улицы Каролинского до улицы Захарова).

Кроме того, как отмечает глава, 2025 год стал рекордным и по объему дорожного ремонта: на эти цели направлено 1,7 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городе будет отремонтировано 2,2 км автомобильных дорог.

Уже ведутся работы на:

улице Юности (выполнено более 80%),

улице Бахилова (также 80%),

проспекте Ленина (участки от Магистральной до Декабристов и от Декабристов до дома №35).

На улицах Юности и Бахилова уже открыто движение. По просьбам жителей на улице Бахилова уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, включая стоянки и заезды. Впереди – обустройство тротуаров. Все работы планируют завершить до 30 сентября.

Сургут может получить звание Города трудовой доблести

Максим Слепов прокомментировал и перспективы присвоения городу почетного звания Города трудовой доблести. По его словам, такая возможность рассматривается, и работа в этом направлении уже ведется.

«Все исторические факты и та информация, которую могут предоставить специалисты, говорят о том, что город заслуживает этого высокого статуса. Работа над этим, безусловно, ведется», – отметил Слепов.

Он подчеркнул, что присвоение звания – это федеральная процедура, для которой требуется соблюдение четких критериев и подтверждение соответствующих заслуг города. Глава заверил, что Сургут готов пройти этот путь, а региональные власти поддержат инициативу.

Школьный дефицит: Сургуту нужно 19 новых школ

Максим Слепов также затронул особенно острую тему – дефицит школ. Как отметил мэр, городу требуется строительство 19 новых общеобразовательных учреждений, чтобы обеспечить детей местами в ближайшие годы.

Фото: администрация Сургута

«Да, в Сургуте сложился дефицит социальных объектов. Вместе с регионом работаем над тем, чтобы запустить механизмы быстрого строительства школ и садов», – обратил внимание он.

По его словам, новые школы планируется возводить как в рамках городского бюджета, так и за счет застройщиков – девелоперов, получивших участки под реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ). В соответствии с условиями, они обязаны построить и передать городу объекты социальной инфраструктуры, включая школы.

До конца 2025 года планируется завершение строительства следующих объектов:

– «Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора», строительная готовность которой составляет 70%, срок реализации четвертый квартал;

– «Средняя общеобразовательная школа в жилом квартале Пойма-5», строительная готовность – 40%, срок реализации также четвертый квартал 2025 года.

Не поглощение, а сотрудничество: Сургут развивает агломерацию вместо расширения границ

Максим Слепов развеял слухи о возможном расширении границ Сургута за счет территорий Сургутского района. По его словам, сегодня речь идет не о «захвате» прилегающих земель, а о развитии концепции сургутской агломерации, объединяющей Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганский район.

«У нас огромный фронт работ в самом Сургуте», – заявил он.

Концепция агломерации, по словам главы, предполагает тесное экономическое и инфраструктурное сотрудничество между соседними муниципалитетами. Сургут рассматривается как часть единого региона, объединенного социальными и логистическими связями.

Ключевым элементом развития агломерации становится транспорт. В первую очередь речь идет о реконструкции Нефтеюганского шоссе и Тюменского тракта, а также строительстве нового моста через Обь, завершение которого ожидается в октябре 2025 года.

Ранее журналист Дмитрий Щеглов вместе с Тарасом Самборским обсудил, что изменилось в городе за этот год: стал ли мэр ближе к людям, как Слепов решает старые проблемы вроде благоустройства и застройки зеленых зон, удается ли ему наладить отношения с жителями, администрацией и областью. Есть ли надежда, что город начал меняться?