В Думе Сургута ждут от мэрии новые локации для станции юннатов

Власти Сургута пересмотрели планы по строительству нового здания для станции юных натуралистов. Территория в районе речного вокзала признали неудобной с точки зрения транспортной доступности. Об этом стало известно в ходе совместного заседания думских комитетов, где депутаты обсудили вопрос дальнейшей судьбы учреждения.

«Мы вам в следующий раз покажем локации дополнительно, вместе выберем. В рамках единого документа у нас определена локация − это район речпорта. На сегодняшний день в рамках совещания поняли, что станция далековато находится от застроенной части города. И мы решили, что будут дополнительные локации ближе к транспортной сети, автобусной пропускной способности», − сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Ранее депутаты Думы попросили подумать над переносом строительства станции юннатов в другое место, где есть свободные земельные участки. Теперь город подберет другие − альтернативные − локации, которые будут ближе к жилым кварталам и автобусным маршрутам.

Станцию юных натуралистов в Сургуте начали проектировать еще в 2005 году. Строительство велось с 2006 по 2008 год: за это время на территории появились здание мини-зоопарка и трансформаторная подстанция. Однако после завершения финансирования работы были приостановлены, а объект законсервировали. В итоге незавершенное здание на Университетской снесут, чтобы построить там дом для театра актера и куклы «Петрушка».

На протяжении многих лет станция юных натуралистов вместе с мини-зоопарком располагалась в бывшем детском саду на проезде Дружбы.