Тезисно об увиденном, без прикрас, которые очевидно хотят видеть местные СМИ:

- в городе до сих пор оплата проезда на банковские карты водителя;

- запаркованные остановки личного транспорта, мешающие проезду автобусов, вопрос не решается;

- есть в городе доля новых автобусов и это позитив, но даже в них не всегда работают кондиционеры, нет «бегущей строки» с информацией о следующей остановке и звуковое оповещение работает преимущественно на муниципальном транспорте;

- город выбрал билетного оператора, который «съедает» на обслуживании 14,5% от каждого билета, по стране цифра сильно отличается от Сургута;

- город не справляется с управлением пассажирскими перевозками, очевидно назрела передача полномочий на региональный уровень. Централизация и повышение эффективности перевозок сейчас крайне необходима;

- маршрутная сеть была сформирована таким образом, что жители не всех микрорайонов довольны транспортным обслуживанием, здесь стоит провести анализ ситуации и принять решения о корректировки маршрутной сети;

- остановки с названиями, расписанием, иногда даже есть маршрутные схемы, но облик остановок по городу очень разный. Контроль за чистотой остановок следует усилить;

- есть расписание, как говорят чиновники оно соблюдается, по моим ощущениям на остановке ждать нужный маршрут можно 30 минут и не дождаться;

- в обеденное время автобусы в центре переполнены, думаю в утренние часы ситуация еще хуже;

- город планирует повышать цену проезда, но с таким уровнем перевозок, по итогам транспортной реформы, нужно сначала решить вопрос с качеством и потом вести речь о росте проезда.

Если говорить кратко, то в Сургуте результаты транспортной реформы можно признать не столь успешными, поскольку качество перевозок не стало значительно лучше. В целом, пора перестать называть реформой то, что подразумевает обновление парка автобусов.

При этом убежден, что команда региона понимает ситуацию и в рабочем порядке решит вопрос с качеством перевозок в Сургуте, Нижневартовске и других городах.

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