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Новости

  • С заботой о будущем: где сургутяне предпочитают покупать жилье для детей?

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  • Замгубернатора Югры по экономике покидает правительство, не успев проработать даже года

    Замгубернатора Югры по экономике покидает правительство, не успев проработать даже года

    Сегодня в 16:50
    114 0
  • ​Депутат Евгений Барсов о земельном споре с мэрией Сургута: «Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули»

    ​Депутат Евгений Барсов о земельном споре с мэрией Сургута: «Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули»

    Сегодня в 16:39
    140 0 
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О городе, который провел целую транспортную реформу, не добившись значительных результатов в работе транспорта

Пора перестать называть реформой то, что подразумевает обновление парка автобусов

О городе, который провел целую транспортную реформу, не добившись значительных результатов в работе транспорта
Фото спикера

Тезисно об увиденном, без прикрас, которые очевидно хотят видеть местные СМИ:

- в городе до сих пор оплата проезда на банковские карты водителя;

- запаркованные остановки личного транспорта, мешающие проезду автобусов, вопрос не решается;

- есть в городе доля новых автобусов и это позитив, но даже в них не всегда работают кондиционеры, нет «бегущей строки» с информацией о следующей остановке и звуковое оповещение работает преимущественно на муниципальном транспорте;

- город выбрал билетного оператора, который «съедает» на обслуживании 14,5% от каждого билета, по стране цифра сильно отличается от Сургута;

- город не справляется с управлением пассажирскими перевозками, очевидно назрела передача полномочий на региональный уровень. Централизация и повышение эффективности перевозок сейчас крайне необходима;

- маршрутная сеть была сформирована таким образом, что жители не всех микрорайонов довольны транспортным обслуживанием, здесь стоит провести анализ ситуации и принять решения о корректировки маршрутной сети;

- остановки с названиями, расписанием, иногда даже есть маршрутные схемы, но облик остановок по городу очень разный. Контроль за чистотой остановок следует усилить;

- есть расписание, как говорят чиновники оно соблюдается, по моим ощущениям на остановке ждать нужный маршрут можно 30 минут и не дождаться;

- в обеденное время автобусы в центре переполнены, думаю в утренние часы ситуация еще хуже;

- город планирует повышать цену проезда, но с таким уровнем перевозок, по итогам транспортной реформы, нужно сначала решить вопрос с качеством и потом вести речь о росте проезда.

Если говорить кратко, то в Сургуте результаты транспортной реформы можно признать не столь успешными, поскольку качество перевозок не стало значительно лучше. В целом, пора перестать называть реформой то, что подразумевает обновление парка автобусов.

При этом убежден, что команда региона понимает ситуацию и в рабочем порядке решит вопрос с качеством перевозок в Сургуте, Нижневартовске и других городах.

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Сегодня в 11:03, просмотров: 349, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:12
Мнение Ильи Зотова, как Председателя Общероссийского объединения пассажиров и Заместителя Председателя Общественной палаты при Минтрансе РФ об уровне развития городского общественного транспорта можно дополнить тем, что городской общественный транспорт занимает скромную нишу перевозок в 24 миллиона поездок в год, что при численности города в 430 тысяч в два раза ниже чем в среднем по Российским городам полумиллионникам. Прошедшие конкурсы на перевозки городским общественным транспортом, где из 20 лотов СПОПАТ получил 9 лотов и он перестал быть монополистом в системе городского общественного транспорта, вряд ли позитивное явление. В Сургут зашёл даже Тюменский перевозчик. Что ещё. Водитель СПОПАТ развлекает на маршруте №47 пассажиров пением. Но общественный транспорт не место для художественной самодеятельности СПОПАТ. Есть есть талант вокала, велкам, в городской культурный центр. В целом пока на транспорте разброд и шатания. То есть борьба СПОПАТ за монополию и вытеснение остальных перевозчиков на обочину. То есть сдача позиций СПОПАТ, как генерального подрядчика и монополиста. А снижение количества лотов для СПОПАТ вызовет уменьшение доходов предприятия и его экономических показателей. Бюджет доплатит? Впрочем, Илья Зотов не экономист, а общественный деятель в области общественного транспорта и его рекомендации вряд имеют хоть какую-то экономическую ценность.
Приехал, покатался на автобусах, написал рекомендации для Сургута. Приехал в Тюмень, покатался на автобусах, написал рекомендации для Тюмени. И так далее по городам и весям необъятной России.

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