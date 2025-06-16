Чем Максим Слепов запомнился по итогам первого года работы главой Сургута

Чуть более года назад Максим Слепов стал главой Сургута. Вместе с Тарасом Самборским журналист Дмитрий Щеглов обсуждает, что изменилось в городе за этот год: стал ли мэр ближе к людям, как Слепов решает старые проблемы вроде благоустройства и застройки зеленых зон, удается ли ему наладить отношения с жителями, администрацией и областью. Есть ли надежда, что город начал меняться?

Дмитрий Щеглов: Чуть более года назад в Сургуте появился новый глава. И, как ни странно, это один из тех случаев, когда главой стал именно коренной сургутянин, не приведший с собой иногороднюю команду – Максим Слепов. Действительно он прошел большой путь депутата городской Думы, он руководил одной из больниц, потом стал председателем Думы, и вот теперь он глава города. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. И мы обсуждаем первый год Максима Слепова на должности градоначальника Сургута. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Да, привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Надо сказать следующее, что назначение главы у нас происходило в несколько сложных обстоятельствах, потому что год назад, получается, сначала о своей отставке заявил Андрей Филатов – бывший глава города, затем о своей отставке заявила губернатор Наталья Комарова. И, получается, вместо Натальи Комаровой был назначен президентом Руслан Кухарук. И Руслан Кухарук фактически утверждал, скорее всего, уже как-то заранее принятое решение о том, кто у нас будет исполняющим обязанности главы, и решил, что это будет Максим Слепов. То есть тогда говорили, что это ставка на местные кадры, что в принципе Руслан Кухарук предпочитает местные кадры, и он притащил с собой только несколько замов из Тюмени – и все. А так-то здесь вроде как у нас все продолжают работать плюс-минус те же. И вот Максим Слепов тоже входит в их число. Тарас, что бы ты сказал по поводу работы Максима Николаевича? У нас примерно 10 минут.

Т.С.: Ну, первое – в сравнении с предыдущими главами, каждый имел собственный портрет психологический – мы это часто пробирали – но по сравнению с Андреем Филатовым, с Вадимом Шуваловым, Максим Слепов более открытый руководитель. Это видно. Это видно по откликам и сургутской публики, общественности, которая с ним общается и которая высказывается на этот счет и отмечает очевидную доступность Слепова как местного градоначальника. Про Слепова и про его администрацию не ходят вот эти смешные слухи о том, что…

Д.Щ.: Закрыл третий этаж на магнитный замок.

Т.С.: Примерно так, да. Что в четверг вечером пол-администрации московским вечерним рейсом вылетает куда-то там и возвращается только к понедельнику. Нет, все-таки мы видим Слепова на работе и в выходные дни. И как бы даже тот пиар, который городская администрация распространяет о его работе с мероприятий с его участием, не является заготовками-«консервами» так называемыми, как это было при некоторых других его предшественниках. Это такое первое общее впечатление.

Второе – местность. Да, это важный фактор: никогда никто бы и не подумал, важно это или нет, насколько это важно, но после того, как Вадим Шувалов привел Алексея Жердева, и тот фактически управлял городской администрацией несколько лет, и вся администрация действительно, как ты говоришь, запиралась на замок на третьем этаже и вообще никак не контактировала с городом, то есть вот это просто была абсолютно нулевая коммуникация с местной общественностью. Я не люблю говорить «с местными элитами», но, конечно же, предполагается что и с местными элитами, то есть даже руководители крупных компаний недоумевали, почему настолько недоступна чиновничья среда в Сургуте при вот этой команде была.

Потом у нас был Андрей Филатов, он усугубил фактор «варягов», и Сургут уже превратился в один сплошной анекдот, вот при всей своей такой технократичности и вроде бы даже сделанной заявке на открытость. Мы помним, как Филатов при так называемых выборах главы активно раздавал интервью, нам вот он большое интервью дал, даже, по-моему, первых он нас выбрал как площадку – это все очень подкупало. Но после этого подобная активность достаточно быстро исчезла, и администрация так же забаррикадировалась на своем третьем этаже – и все. И чего они там делают, чем они занимаются – никто ничего и не знал. И если спросить даже следящих за городскими процессами людей, вряд ли они вспомнят какую-то другую фамилию, кто управлял городом в это время, кроме самого Андрея Филатова – к вопросу об открытости местной власти.

Соответственно, переходим к Максиму Слепову. Он не боится заявлять о своих проектах на видение города Сургута. Вот, например, у него тема создания скверов в Сургуте. Кто-то скажет: «Ну, это мелко. Ну скверы и скверы. В то время, как нам надо бороздить просторы вселенной – какие скверы?» На самом деле, последние годы Сургут, при том, что вкладывал огромные деньги в благоустройство своей территории, становился все менее благоустроенным и ухоженным городом. То есть элементарные вещи, которые составляют полотно любого города, современного мегаполиса, они как-то потерялись.

И выяснилось, что очевидные вещи, такие как зоны пребывания горожан на открытом воздухе, они вообще не развиваются. Вот город носится с двумя нашими парками, хвастается этим, а на самом деле это очень мало. Это очевидно совершенно, что на 500-тысячный мегаполис иметь два парка, куда весь город на выходные валит и превращает эти парки в бочки с селедками – это никуда не годится. И вот Слепов заявил программу создания, развития скверов в разных частях города, нашел для этого схему, при которой город практически не вкладывает туда никакие деньги, и с помощью своего как раз авторитета, как местного, как сургутянина, он проводит переговоры с разными предпринимателями, с какими-то хозяйственниками и вытаскивает их на обустройство этих территорий. Ну разве это плохо? Тут надо сказать: это нормальная вещь. По поводу…

Д.Щ.: Я бы добавил здесь, что он в принципе не боится брать вот эти вот какие-то старые проблемы и расшивать их – в своем понимании, но, как минимум, расшивать. То есть, конечно, я лично не согласен ни со сносом «Авроры», ни со сносом Дома пионеров, и еще с некоторыми нюансами. Но максим Слепов берется за это, он работает с этим, он привлекает общественность, он разговаривает. То есть как минимум эти проблемы не закидываются под стол, под сукно, так типа, что кто-нибудь разберется как-нибудь потом. То есть за них берутся, то есть шанс есть.

Т.С.: Ну, это проблемы такие, видимые, но они, конечно, в списке городских задач совершенно не главные – тут надо тоже понять администрацию и конкретно главу города. Ну, что такое на фоне сургутской проблематики Дом пионеров? Но тем не менее – да: берется, решает, объявляет какие-то вещи, спорит. Кстати, Дом пионеров не снесен? «Аврора» не снесена.

Д.Щ.: Ну, да.

Т.С.: Так что посмотрим, как пойдут события дальше. Нет, перед ним стоят другие совершенно задачи. К сожалению, за 20 минут трудно это все обсудить, но первый год он такой, зафиксируем: это открытость, это вменяемое общение с местным обществом и сообществом, это способность рассуждать и выстраивать какие-то планы на среднесрочную перспективу развития города, это – кстати, мы не отметили – это способность выстроить отношения с руководством региона. А ведь было все сложно достаточно при старте.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Потому что была смена команды в Хантах. Вроде бы Слепова предложила старая команда – это немножко не заходило новой команде. И тем не менее вот мы видим, что контакт есть, и, самое главное для города, в этом нет никаких на сегодняшний день рисков. Это очень важный момент: умение вести диалог с разными группами – вот то, чего не было очень много лет в Сургуте уже давно. Все предыдущие администрации сидели, задраившись в своих трюмах, и носа не высовывали в городскую проблематику.

Д.Щ.: Да. И вот буквально свежая история, которую мы сегодня хотели обсудить, но уже сейчас не обсудим: это про то, как в Сургуте, в районе бывшего поселка Взлетный, было принято решение не застраивать зеленую зону жильем, а оставить там какой-то парк-сквер. То есть, соответственно, чтобы в Сургуте вместо дома построили что-то другое или сделали что-то другое – это тоже, конечно, большая, необычная штука.

Т.С.: Ну вот мы можем перечислять, таких примеров много, они покажутся мелкими. На самом деле, из мелочи складывается какая-то картина. Есть, конечно же, недостатки в работе. Мы можем следующий выпуск посвятить недостаткам, критическому разбору. Но, с другой стороны, мы это делаем каждую неделю: ту или иную проблему города мы очень критично разбираем. А в данном случае мы говорим о том, что способность реагировать на запрос горожан – это очень важно, это превалирующее качество любого мэра. Наконец-то Слепов старается это качество не только демонстрировать, но и реализовывать.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Все. Давайте дадим ему возможность это продолжать делать. Если надо, будем критиковать, если надо, будем поддерживать, но пока это дает повод для надежды на то, что в Сургуте пойдут преобразования.

Д.Щ.: Ну что ж, спасибо. Я прошу комментаторов тоже высказываться, какие идеи, какие мысли по этому поводу есть. Подписывайтесь на нас, ставьте «лайки». И до новых встреч. Через неделю вновь увидимся, услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.