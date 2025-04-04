Окончательное решение по застройке у Саймы примут с учетом мнений сургутян

На месте одноэтажных домов у пересечения проспекта Ленина и улицы Университетской может появиться новый жилой квартал – с высотками, подземными парковками, школой, детскими садами и благоустроенной набережной. Проект пока в стадии обсуждения, однако в Сургуте уже разгорелись горячие споры: кто-то ждет преображения заброшенной зоны, кто-то – выступает категорически против.

Петиция с протестом жителей микрорайона «За Саймой» собрала сотни подписей. Основные страхи – транспортный коллапс, нехватка парковок, высотные дома рядом с рекой и застройка общественного пространства. Власти Сургута обещают, что проект будет обсуждаться публично, а предложения горожан – учтены. Более подробно об этом − в нашем обзоре.

Общественный договор: власти обещают прислушаться к мнению горожан

Власти Сургута заявили о готовности к открытому диалогу по поводу будущей застройки территории на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской. Как сообщил заместитель главы города Алексей Фокеев, предложения горожан принимаются через платформу обратной связи на Госуслугах – сделать это можно до конца месяца. Оставить свое мнение можно по ссылке.

«Однозначно надо что-то менять, потому что это центр города, сургутянам уже стыдно за эту территорию. На градостроительном совете при губернаторе было рассмотрено, что эта территория подлежит комплексному развитию. Мы получили в настоящий момент только одну заявку от одного застройщика − «Брусники», других нет, к сожалению. Были бы счастливы пообсуждать какую-то альтернативу, но, собственно, это и было началом диалога по этой территории. Что же здесь сургутяне видят, посмотреть, понять реакцию. И, собственно, подтвердилось то, что она требует особого отношения. В любом случае договор о комплексном развитии территории должен быть общественным, широкой публики»,− указал Фокеев.

Что планируют построить

КРТ предполагает возведение нового жилого микрорайона на 4,5 тысячи жителей. Кроме домов, здесь хотят построить:

– школу на 1 120 учеников и детсад на 350 мест;

– театр «Петрушка» (взамен станции юных натуралистов);

– набережную площадью 31 тысяча м² предварительный объем затрат порядка 280-320 миллионов рублей);

– подземные и наземные парковки.

Обсуждается и возможность появления других общественных пространств. Пока, по словам чиновника, это будет решаться в ходе доработки проекта – в том числе с учетом мнения жителей.

«Точечных культурных учреждений, библиотек, не запланировано, это же возможно за счет вставки в стройки, как раз та общественная панель, которая может быть сформирована со стороны Университетской… Плюс то, что выйдет на набережную на Сайме. И плюс то, что жители пожелают: молодежные центры, центры творчества и другие. Не получится все забить магазинами. Решения будут уточняться, сейчас есть только концепция, общие параметры и объем. Будут универсальные общественные пространства», − отметил чиновник.

Общий объем затрат на социальную инфраструктуру может составить 4,5 млрд рублей. Все эти обязательства лягут на плечи застройщика, а график строительства школ и садов обещают синхронизировать с вводом жилья.

«Сейчас при реализации комплексного развития территорий, позиция, которую мы сейчас будем включать в договоры, в основные условия, что социалка должна строиться при возведении определенного объема жилищного строительства. Это для того, чтобы синхронизировать объекты социального значения и благоустройства с графиком строительства жилья», − добавил замглавы.

Кроме того, на территории расположено 84 индивидуальных жилых дома. По словам властей, выкуп будет проходить через механизм независимой оценки и в случае несогласия – через суд. Срок реализации всего проекта оценивается в 15 лет.

Парковки, пробки и транспорт

Жители опасаются, что застройка у Саймы создаст транспортный коллапс, особенно в часы пик. Но в мэрии уверяют: проект учитывает транспортные потоки, предусмотренные генеральным планом. В районе предусмотрены подземные парковки, открытые стоянки и отдельно стоящие паркинги. Также возможно появление новых внутриквартальных проездов и полос движения.

«В версии «Брусники» есть и открытые парковочные места, есть подземные непосредственно для жителей МКД, есть еще отдельно стоящие паркинги. Что касается «Петрушки», там вообще схема планировочной организации земельного участка предусмотрена в отдельные парковочные места. Не получится так, что появится какой-то объект, и он не обеспечен парковками в разрез требований нормативно-градостроительного проектирования», – пояснил Алексей Фокеев.

По его словам, город готов обсудить возможность изменения параметров, если сургутяне выскажут конкретные предложения.

Не будет «жилой крепости»

Горожан волнует и то, что новая застройка может отрезать доступ к набережной и парку за Саймой. Однако в проекте предусмотрены общественные проходы и пешеходные зоны, отмечает Фокеев.

«Безопасный двор − это не всегда забор. Именно микроквартальная застройка позволяет сформировать эти дворовые пространства безопасно, не возводя вокруг домовладения каких-то заборов. <…> У меня опасений нет. Исходя из той концепции, которую, в частности, Брусника направила, я не вижу каких-то препятствий при передвижении пешеходов. Достаточно четко и функционально разделены квартальные проезды, транспортные потоки, пешеходные потоки», − добавил чиновник.

Как утверждает замглавы, основные планировочные решения ориентируются на доступе к парку за Саймой.

«Выстраиваем целые цепи сети общественных пространств, это в районе Тюменьэнерго: ничего не застраивается, сохраняется территория общего пользования и планируется установка павильона, музея. И где вход непосредственно на мостик со стороны Тюменьэнерго, вход основной с Университетской, парк за Саймой, там тоже сохраняется общественное пространство, не застраивается. То есть сама планировочная модель ориентирована как раз на вход от улично-дорожной сети со стороны Университетской к набережной, которая планируется к благоустройству. То есть сейчас мы благоустроили набережную со стороны парка за Саймой и планируется обратную часть завершить», − объяснил он.

Немного о других КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий в Сургуте планируется благоустроить как минимум пять микрорайонов. Как ранее рассказал глава Сургута Максим Слепов, строительный потенциал на ближайшие два-три года – 720 тысяч квадратных метров.

В городе реализуется программа комплексного развития территорий: в 1 и 2 микрорайонах появится 752 новые квартиры, а на месте бывшего совхоза «Северный» планируется построить 110 тысяч квадратных метров жилья, школу и детский сад − сейчас проект планировки проходит рассмотрение.

В районе бывшего КСК «Геолог» помимо жилой застройки запланировано строительство двух детских садов, школы, объектов дополнительного образования и сквера.