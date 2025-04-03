В Сургуте власти и застройщик готовы к открытому обсуждению проекта в центре города

Власти Сургута подтвердили, что готовы к открытому обсуждению проекта застройки участка на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской. Горожане могут поделиться своим мнением через платформу обратной связи на Госуслугах. Предложения будут принимать до конца месяца, сообщил заместитель главы города Алексей Фокеев.

«С сегодняшнего дня мы объявляем о том, что принимаем все предложения на платформу обратной связи. Потом мы их соберем, проанализируем и еще раз скажем, какие были предложения», − отметил он.

Поделиться своим мнением можно по ссылке.

Проект, предложенный компанией «Брусника», включает не только жилые дома, но и два детских сада и школу. Однако часть жителей микрорайона «За Саймой» выступила против строительства – они опасаются, что плотная застройка испортит экологический ландшафт района.

«Однозначно надо что-то менять, потому что это центр города, сургутянам уже стыдно за эту территорию. На градостроительном совете при губернаторе было рассмотрено, что эта территория подлежит комплексному развитию. Мы получили в настоящий момент только одну заявку от одного застройщика − «Брусники», других нет, к сожалению. Были бы счастливы пообсуждать какую-то альтернативу, но, собственно, это и было началом диалога по этой территории. Что же здесь сургутяне видят, посмотреть, понять реакцию. И, собственно, подтвердилось то, что она требует особого отношения. В любом случае договор о комплексном развитии территории должен быть общественным, широкой публики», − указал Фокеев.

Напоминаем, что проект также предусматривает размещение театра «Петрушки» на месте бывшей станции юных натуралистов.