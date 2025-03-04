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​Что решали депутаты Сургута в феврале: лагерь, ЧОПы, автобусы и жилье

Депутаты Думы Сургута обсудили безопасность школ, транспорт и будущее соцобъектов

​Что решали депутаты Сургута в феврале: лагерь, ЧОПы, автобусы и жилье
Фото: Дума Сургута

Сургутские депутаты начали весеннюю сессию с обсуждения ключевых вопросов для города. В повестке – реконструкция военно-спортивного лагеря, охрана школ, возможная замена школьных автобусов общественным транспортом, планы по созданию военно-учебного центра в СурГУ, установка электронных табло на остановках, сроки строительства ритуальных залов и будущее многоквартирного дома в 30 микрорайоне. Разбираем, какие решения приняли народные избранники.

Военно-спортивный лагерь «Барсова гора» под угрозой

В Думе обсудили ситуацию с реконструкцией военно-спортивного лагеря «Барсова гора», который город не может получить уже на протяжении десяти лет. Из-за затянувшихся процедур объект может потерять место в государственной программе и финансирование. При этом ранее планировалось, что госэкспертиза будет завершена в марте 2025 года.

Депутаты поручили администрации обратиться в департамент строительства и архитектуры Югры с просьбой продлить сроки подачи документов для сохранения статуса лагеря в госпрограмме.

Охрана школ: насколько эффективны ЧОПы?

С 1 января финансирование вахтеров в школах и детских садах прекратили, охранять учебные заведения теперь должны сотрудники частных охранных предприятий. Депутаты сомневаются, смогут ли ЧОПы гарантировать безопасность детей.

«У вас за 2023-2024 годы работы 14 претензий, то есть в половине случаев контракты в той или иной степени выполняются с нарушениями. Если мы говорим об антитерроризме, о том, что это повышает уровень безопасности… Почему мы молчим о том, что в 40% случаев контракт не выполняется так, как это предусмотрено по закону? Можете нам их систематизировать, не копить претензии? Хотелось бы получить объективную картину происходящего. В том числе узнать среднюю цену контракта и возрастные характеристики сотрудников, чтобы понимать смогут ли они выполнять свои обязанности и защитить детей в экстренной ситуации», − высказался народный избранник Владимир Болотов.

Депутаты вновь вернутся к обсуждению вопросы на апрельском заседании Думы. К этому времени администрация должна подготовить анализ работы ЧОПов, систематизировать жалобы и оценить удовлетворенность школ новой системой.

Школьные автобусы: заменят ли их общественным транспортом?

Город выделил 137 млн рублей на перевозку школьников из дачных кооперативов и жилых комплексов «Марьина гора» и «Голдфиш». Однако администрация планирует постепенно отказаться от школьных автобусов. Для этого необходимо пересмотреть расписание маршрутов, чтобы ученики могли без проблем добираться на занятия. Но пока существующая система неудобна, дорога занимает до двух часов, а некоторые маршруты остаются убыточными.

По словам директора департамента образования Сургута Ирины Замятиной, ситуация может измениться в ближайшие годы. В 2025 году в ЖК «Голдфиш» откроется новая школа-детский сад на 100 учеников начальных классов и 200 дошкольников, а в 2026 году в районе «Марьина гора» появится школа на 900 мест.

Депутаты запросили больше информации, чтобы принять взвешенное решение.

Военно-учебный центр в СурГУ: депутаты поддержали проект

В СурГУ могут открыть военно-учебный центр, где студенты смогут получить военные специальности и звание офицера запаса. Однако для этого необходимо разрешение министра обороны России Андрея Белоусова и внесение изменений в 17 федеральных нормативных актов, включая восемь законов.

Депутаты поддержали инициативу и направят обращение в окружную Думу Югры. Окружные парламентарии, в свою очередь, обратятся к губернатору Руслану Кухаруку, чтобы он обсудил вопрос с Минобороны.

Информационные табло на остановках: кто должен платить?

Протест прокуратуры поставил под вопрос дальнейшую установку и содержание электронных табло на остановках. Сейчас их должны закупать и обслуживать предприниматели, установившие павильоны, но правоохранительные органы сочли это требование незаконным.

Теперь есть два варианта: оставить финансирование за бизнесом или передать расходы городу. Депутаты ждут от администрации варианты решения проблемы.

Многоквартирный дом на Каролинского: строительство откладывается

Район, расположенный в восточной части Сургута в районе улиц Ивана Захарова, Иосифа Каролинского и Взлетной, активно застраивается последние 20 лет. Однако здесь до сих пор нет ни одного социального объекта и внутриквартальных дорог. Дети вынуждены ходить в школы соседних микрорайонов по неосвещенной грунтовой дороге, а зимой путь им освещают только фары проезжающих машин.

Однако именно здесь запланировали строительство очередной многоэтажки. Администрация города хотела продать участок площадью 8,7 тысячи квадратных метров по стартовой цене 15 миллионов рублей, но депутаты выступили против. Они считают, что появление еще одного дома только ухудшит ситуацию. Главная причина – нехватка школ и детских садов. Решение примут после того, как появится ясность со строительством соцобъектов.

Ритуальные залы: сроки строительства под вопросом

Город планирует построить два ритуальных комплекса. Первый, площадью 19 тыс. кв. м, появится в 49 микрорайоне рядом с тубдиспансером и будущим моргом. Инвестор найден, но 10-летний срок строительства не устроил депутатов. Второй комплекс (15 тыс. кв. м) планируют разместить рядом с Чернореченским кладбищем, но пока нет инвестора.

Таком образом, на 33-м заседании народные избранники рассмотрели 20 вопросов. Они заслушали отчеты Главы города и Председателя Контрольно-счетной палаты, а также выбрали нового заместителя Председателя Думы – Эмилию Трапезникову.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 277, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:31
Информационные табло на остановках должен устанавливать город. Причём здесь предприниматель? Речь идёт о необходимой информации пассажиров без которой остановка автобуса вообще не должна существовать. Может быть пора переходить к система «Умная остановка» с электронным табло, отображающим все информацию для пассажира, включая температуру воздуха, сколько минут осталось до прихода всех проходящих автобусов. Это был бы весомый бонус к системе городского общественного транспорта. Но с привычкой «предприниматель нам поможет», надо заканчивать. Надо брать на себя то, что необходимо делать городским службам
и не кивать на частный бизнес, на инвестора, на спонсора и так далее.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:56
История со строительством необходимых объектов для проводов в последний путь умерших жителей города- это аморальная история. Через округ ежегодно проходят сотни миллиардов рублей. А город не может построить Бюро судебно-медицинской экспертизы уже два десятилетия. Сегодня есть проект БСМЭ сметной стоимостью 2,7 миллиарда рублей с финансированием из окружного бюджета. Есть подрядчик, который снизил стоимость на 105 миллионов рублей с 2,8 млр рублей до 2,7 млр рублей. Что касается ритуальных залов, то эта проблема не решена. Ищут инвесторов? Само понятие инвестор к такой специфичной сфере, как ритуальные или похоронные услуги это аморально. Инвестиции это вложения средств инвестора в предприятие с целью получения прибыли. Инвестор как субъект извлечения прибыли в «похоронном бизнесе»? Аморально. Неужели муниципалитет не может пойти на бюджетные траты и построить эти два здания ритуальных услуг? И сдавать затем в аренду тем, кто занимается профессионально похоронными услугами. То что местоположение в 49 мкр ритуального здания не удобно, это уже проходили и изменить ничего нельзя. Но отсутствие цивилизованного ритуального зала для огромного по масштабам города это аморально. Как там: «Умер Мартын ну и хрен с ним?».
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