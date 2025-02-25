В Сургуте насчитали 14 претензий к ЧОПам, обеспечивающим безопасность в школах

В Сургуте завершены торги по привлечению частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности в школах. С 1 января 2025 года образовательные учреждения города перешли на новую модель охраны, предполагающую присутствие двух сотрудников ЧОП на каждом пропускном пункте.

Дополнительные посты появились в рамках обеспечения антитеррористической безопасности. Однако у депутатов возникли вопросы к качеству работы охранных компаний, о чем шла речь на заседании постоянного комитета Думы Сургута по социальной политике.

«С 1 января 2025 года 69 сотрудников дополнительно работают в общеобразовательных организациях. Ранее один ЧОПовец обеспечивал периметральный обход здания, следил за пожарной сигнализацией, осуществлял пропускной режим. Это был большой объем работы. Теперь их два», − рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

Всего по контрактам в сургутских школах работают 18 частных охранных предприятий, среди которых крупнейшие – «Максимус» (охраняет 11 школ) и «Безопасный район» (10 школ).

По словам Замятиной, отбирают сотрудников ЧОП по специальным требованиям, в том числе будущих сотрудников проверяют на отсутствие судимостей.

Однако не все охранные предприятия справляются с задачами. Депутаты отметили, что за учебный год накопилось 14 претензий к ЧОПам. Основные нарушения − несвоевременный выход на работу или ранний уход и игнорирование должностных обязанностей. В том числе есть два иска в суд.

Еще один спорный момент – контракты ЧОПов действуют до 31 мая, несмотря на то, что школы нуждаются в охране и в июне, во время экзаменов. Директор департамента объясняет это особенностями учебного процесса: летом в школах остается меньше детей − около 300 обучающихся. Охрану частично обеспечивают дополнительные силы − в дни сдачи экзаменов, рассказала Замятина.

«У вас за 2023-2024 годы работы 14 претензий, то есть в половине случаев контракты в той или иной степени выполняются с нарушениями. Если мы говорим об антитерроризме, о том, что это повышает уровень безопасности… Почему мы молчим о том, что в 40% случаев контракт не выполняется так, как это предусмотрено по закону? Можете нам их систематизировать, не копить претензии? Хотелось бы получить объективную картину происходящего. В том числе узнать среднюю цену контракта и возрастные характеристики сотрудников, чтобы понимать смогут ли они выполнять свои обязанности и защитить детей в экстренной ситуации», − высказался народный избранник Владимир Болотов.

Депутаты вновь вернутся к обсуждению вопросы на апрельском заседании Думы. К этому времени администрация должна подготовить анализ работы ЧОПов, систематизировать жалобы и оценить удовлетворенность школ новой системой.

Напомним, что вахтеров в школах и детсадах заменили охранники из ЧОП, так как их работа больше не финансируется из окружного бюджета. Департамент образования объяснил это экономией, но на практике затраты выросли: если в 2024 году час работы охранника должен был стоить 180 рублей, то сейчас – 223 рубля.

Этот вопрос ранее стал предметом дискуссии на заседании Думы города, где обсуждали проект бюджета на следующий год.