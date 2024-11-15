Что известно о строительной компании «Спецмонтажпроект», которая ремонтирует проезд Мунарева в Сургуте

На протяжении многих лет жители Сургута ждали благоустройства проезда Мунарева, ремонтом которого сейчас занимается строительная компания ООО «Спецмонтажпроект». Причем процесс не прекращается даже в снежную погоду − ранее возобновили работы по прокладке канализации и электросетей. Что известно о подрядной организации и когда жителям ждать полностью благоустроенный проезд − в обзоре siapress.ru.

За что взялся «Спецмонтажпроект»?

Впервые за 37 лет в центре плавания «Дельфин» в Сургуте идет реконструкция, которой, оказывается, занимается «Спецмонтажпроект». Капитальный ремонт организации стартовал 1 июня 2024 года, его планируют завершить к концу мая 2025 года.

«Комплексный ремонт центра плавания «Дельфин» проводится впервые. Ранее здесь менялась в рамках капремонта кровля и вентилируемый фасад здания, поэтому сейчас при ремонте эти работы уже не были учтены. Все остальное по объекту подлежит замене. Подрядная организация капитально отремонтирует две чаши бассейна и внутренние помещения. На объекте предусмотрена замена всех инженерных систем: электрика, тепло- и водоснабжение, водоотведение. Также обновят системы видеонаблюдения, пожарной безопасности и оповещения. Будет отремонтирована входная группа, которая обеспечит доступ для маломобильных групп населения. Работы идут по графику», – ранее рассказал директор МКУ «ДЭАЗиИС» Дмитрий Юматов.

Компании также пришлось обустраивать водоснабжение и канализацию для научно-технического центра Сургута. Стоимость работ по контракту составляла 245,6 млн рублей. Строительство объектов инженерной инфраструктуры велось в соответствии с графиком, утверждали в администрации города. Однако в конце октября 2024 года стало известно о продолжении работ.

Напоминаем, в рамках создания НТЦ Сургут реализует десять объектов. Три из них завершили в прошлом году: магистральный водовод, канализационно-насосная станция и локально очистные сооружения. Продолжается строительство объектов сетей инженерной инфраструктуры, набережной и магистрали.

Причем тут Филатов?

В мае этого года ряд СМИ сообщили, что сын бывшего главы Сургута Андрея Филатова оказался учредителем компании, получавшей муниципальные контракты на строительные работы. А точнее − он вступил в должность в декабре 2023 года.

Согласно открытым данным, «Спецмонтажпроект» был создан в марте 2011 года и зарегистрирована в Москве. Несмотря на столичную прописку, с 2019 года компания активно участвует в аукционах в Югре, включая Сургут и Лангепас. За это время организация заключила государственные контракты на общую сумму 1,4 млрд рублей, сообщает Муксун.fm.

Сам экс-глава Сургута заявил, что все контракты проходили через открытые конкурсные площадки. По его словам, процедура полностью прозрачна и соответствует нормам законодательства. «Эта процедура прозрачна и объективна. Если по каким-то контрактам возникают вопросы − для таких спорных случаев есть надзорные и контролирующие органы, которые могут давать правовую оценку. Мой сын взрослый и ведет свою деятельность самостоятельно. Какие контракты и в каком направлении заключаются − это также самостоятельное решение и выбор самой компании. Здесь не вижу повода что-то домысливать или притягивать за уши. С юридической стороны все действия компанией выверены, полагаю, а если что-то не так, думаю, компетентные органы поправят. Если есть претензии к качеству, срокам и стоимости работ по контрактам, их нужно сначала обозначить, а затем уже проверять в установленном порядке. Все контракты заключены, повторюсь, прозрачно и в рамках правового поля», − прокомментировал ситуацию Филатов в беседе с корреспондентом URA.ru.

Некоторые посчитали этот скандал одной из причин отставки бывшего градоначальника. Однако официального подтверждения этой версии не последовало.

Что успел сделать экс-глава Сургута до обвинений в коммерческом подкупе − в обзоре siapress.ru.

Проезд Мунарева будет?

В 2024 году стартовал долгожданный ремонт проезда Мунарева. Изначально планировалось завершить работы в 2025 году − тогда же подрядчик должен был приступить к укладке верхнего слоя дороги и благоустроить территорию. Затем местных жителей обрадовали тем, что ремонт закончат на год раньше. Подрядчик заявил, что план-график составлен по месяцам и проблем с тем, чтобы уложиться в срок, не прогнозируется.

«Сейчас на декабрьском заседании городской думы мы будем просить депутатов согласовать нам перераспределение бюджета: поставить окончание работ на 2024 год. Ускоряем процесс, и это вполне реально. Компания уже закупила все материалы и готова сдать объект в эксплуатацию в следующем году», – ранее прокомментировал директор управления капитального строительства Александр Гребешок.

Однако сроки завершения работ все-таки отложили из-за проблем с поставками необходимых материалов.

«Столкнулись с проблематикой в процессе производства работ в связи с тем, что в проекте были предусмотрены материалы, которые на сегодняшний день в РФ приобрести нет возможности. Поэтому были внесены необходимые изменения в проектную документацию по импортозамещению. И сейчас уже необходимые материалы закуплены, либо продолжают закупаться и поставляются на объект», – пояснил «СургутИнформ-ТВ» начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

В рамках реализации проекта планируют проложить новое дорожное полотно длиной 550 метров. Предусмотрено обустройство тротуаров площадью около 2 500 квадратных метров, работы по озеленению, а также прокладка инженерных сетей, включая ливневую канализацию и системы тепловодоснабжения. На проезде Мунарева обещали и 166 парковочных мест, в том числе 13 мест для маломобильных групп населения.