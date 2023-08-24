Власти Сургута рассказали о ходе строительства объектов инженерной инфраструктуры НТЦ

Строительство объектов инженерной инфраструктуры Научно-технологического центра в Сургуте идет по графику. В частности, для соблюдения сроков работ разработали дорожные карты для оперативного решения вопросов по взаимодействию подрядчиков и городских структур, поделились на заседании штаба по вопросам капитального строительства.

«Дорожные карты по строительству стали толчком более тесного взаимодействия всех исполнителей. Всем понятны сроки. Будем двигаться в заданных параметрах, чтобы своевременно обеспечить ввод объектов, в том числе жилья, и их подключение к сетям», − рассказал заместитель главы Сургута Валерий Фомагин.

На сегодняшний день готовность некоторых объектов составляет порядка 80%. Уже в этом году планируется благоустройство и сдача сетей ливневой канализации с локально-очистными сооружениями. Также большая часть линейного объекта по устройству магистрального водопровода закончена. В работе остались участки, связанные с подключением к Пойме-5 возле жилого микрорайона.

«В части строительства инженерной инфраструктуры Научно-технологического центра есть объекты высокой степени готовности: магистральный водовод для нужд Поймы – на 70%, ливневые сети – на 76%, КНС – 95%. Строится по графику магистральная дорога, возобновлено после спада уровня воды погружение шунтов для укрепления набережной протоки Кривуля. Практически готова и канализационно-насосная станция, осталось установить три насоса. До конца сентября объект будет сдан», − отметили в администрации.

Напоминаем, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в Югре инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК».