На какие социальные выплаты повлияет новый МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году составит 22 440 рублей. На какие соцвыплаты это повлияет − в обзоре.

Зарплата

С 1 января работодатели обязаны платить сотрудникам на полной ставке не меньше нового МРОТ. Это значит, что работники, получающие минималку или ниже, увидят прибавку к зарплате.

Если работодатель нарушает это правило, сотрудник может подать жалобу в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру. Компании за такое нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Если зарплата не выплачивается более двух месяцев на уровне МРОТ, это уже уголовное правонарушение. В таком случае работодателю может грозить штраф до 500 тысяч рублей, а в случае серьезных последствий − лишение свободы на срок до трех лет.

«Работодатель может взять сотрудника на долю ставки, и человек будет получать меньше МРОТ. Иногда сотрудник не знает, что написано у него в контракте. Например, при подписании договора он не заметил, что там указали полставки. Сотрудник работает 40 часов в неделю и больше, выполняет обязанности и при этом получает низкий уровень оплаты труда. В этой ситуации каждому человеку нужно быть хоть немного финансово грамотным и договороспособным. Сотрудник должен понимать, что его права должны документально подтвердить на бумаге. Нужно обязательно увидеть трудовой договор, внимательно его прочитать и только после − подписать», − пояснила «РБК» консультант по внедрению управленческого учета Алла Подольская.

Важно помнить, что МРОТ − это сумма до вычета подоходного налога (НДФЛ). После удержания 13% налога сотрудник, не использующий налоговые вычеты, фактически получит на руки 19 522,80 рубля за полный рабочий месяц.

На сегодняшний день примерно 2,5% сотрудников в России получают зарплату на уровне МРОТ или меньше, отмечают Банки.ру.

Больничные

Размер компенсации по больничным листам зависит от стажа и рассчитывается как процент от средней зарплаты сотрудника за последние два года:

стаж до 5 лет − 60% от среднего заработка.

стаж 5-8 лет − 80%.

стаж более 8 лет − 100%.

Если стаж меньше шести месяцев, компенсация рассчитывается по МРОТ, добавили в Банки.ру. В 2025 году минимальный больничный за один день составит:

748 рублей в 30-дневном месяце.

723,87 рубля в 31-дневном.

801,43 рубля в феврале.

Для сравнения, в 2024 году минимальная выплата была 641,4 рубля, 620,7 рубля и 663,52 рубля соответственно.

Декретные выплаты

С повышением МРОТ минимальная сумма, учитываемая при расчете выплат по беременности и родам, тоже увеличится. Пособие рассчитывается исходя из МРОТ, если:

у работницы не было заработка в расчетный период,

ее средний заработок оказался ниже МРОТ.

С учетом этих условий минимальная база для расчета составит:

22 440 рублей × 24 месяца = 538 560 рублей.

Минимальный среднедневной заработок:

538 560 рублей / 730 дней = 737,75 рубля.

Минимальные декретные выплаты:

обычные роды (140 дней) − 103 285 рублей,

многоплодная беременность (194 дня) − 143 123,50 рубля,

осложненные роды (156 дней) − 115 089 рублей.

Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет

Эти выплаты рассчитываются от среднего заработка, но максимальный размер повысится с 49 100 рублей до 68 995,48 рубля с 1 февраля 2025 года. Минимальная сумма останется 9 900,83 рубля.

Ранее стало известно, что с 2025 года в России маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, а на второго ‒ на 61 тысячу рублей.

Пособие по безработице

В 2025 году максимальный размер увеличат до 14 742 рублей, минимальный останется на уровне 1 500 рублей. Выплаты за первые три месяца составят 75% от среднего заработка, с третьего по шестой месяц − 60% (но не выше 5 000 рублей).

Отпускные и командировочные

МРОТ используется при расчете отпускных и суточных в командировках, если средний заработок оказывается ниже МРОТ. Минимальные командировочные составят:

748 рублей в 30-дневный месяц.

723,87 рубля в 31-дневный месяц.

801,43 рубля в феврале.

На что МРОТ не влияет

МРОТ не затрагивает детские выплаты, взносы ИП и пенсии. Эти суммы зависят от других нормативов, таких как прожиточный минимум.

Поэтапное и ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда − одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.