Президент России в Послании предложил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

В сегодняшнем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул тему роста доходов граждан. В своем выступление он отметил, что в ближайшие шесть лет в стране должна возрасти доля зарплат.

«Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед, войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Но такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан. В ближайшие шесть лет доля зарплат в ВВП страны должна возрасти, с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда. Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц», — заявил Путин. − К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч, что, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики».

Президент обратил внимание на разный уровень дохода в разных регионах России и призвал совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере.