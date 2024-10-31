Депутат ГД предложил повысить сумму остатка средств маткапитала

В Государственной Думе предложили рассмотреть законопроект о повышении суммы остатка маткапитала с десяти до 20 тысяч рубелей, которую семьи с детьми могут получить, как единовременную выплату. Автор проекта ‒ глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщают РИА Новости.

«Сегодня в России достаточно много семей, у которых на счетах остаются остатки неиспользуемого маткапитала, но они не могут их потратить на какие-либо цели. Поэтому мы предлагаем не останавливаться на уже принятом решении и расширить финансовые границы по использованию этих средств до 20 тысяч рублей. Считаем, что это очень важная мера ‒ особенно сейчас, в условиях роста цен и повышения ключевой ставки, так как она позволит материально поддержать большее количество семей с детьми», ‒ сказал Нилов.

В пояснительной записке указано, что в настоящее время семьи с детьми могут получить остаток маткапитала суммой не более десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.

«Учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности (в настоящее время расходы на подготовку одного ребенка в школу в среднем составляют 15 тысяч рублей), полагаем, что в целях более существенной материальной поддержки семей с детьми остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты, следует увеличить», ‒ добавили в документе.

Ранее мы писали, что с 2025 года в России маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, а на второго ‒ на 61 тысячу рублей.