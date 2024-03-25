Как усилили меры безопасности в России, Югре и Сургуте после теракта в «Крокус Сити Холе»

Накануне, 22 марта, в ТЦ Москвы «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Ужасный инцидент унес жизни многих людей. В настоящий момент в России проходят антитеррористические мероприятия. О том, как в России, Югре и Сургуте усилят меры безопасности граждан — читайте в нашем обзоре.

РОССИЯ

Отмена праздников

После теракта перед концертом в «Крокус Сити Холе» в общественных местах столицы России и других регионах усиливают меры безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в выходные все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. О таких же мерах объявили власти Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Ленинградской, Ульяновской, Курской, Мурманской областей и некоторых других регионов.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности приняли в Новосибирской, Томской, Омской области, сообщает «Интерфакс». В Иркутской области в ближайшее время состоится заседание антитеррористической комиссии.

«Вести исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в общественных местах», — обратился глава Республики Алтай Олег Хорохордин к руководителям правоохранительных структур региона во «ВКонтакте».

Торговые центры сейчас усиливают меры безопасности, сообщил «РБК» вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин. По его словам, многие комплексы отменили массовые мероприятия, запланированные на прошедшие выходные.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров указал, что в местах общественного питания будут усилены меры безопасности, но детали не уточнил.

В Минкультуры сообщили, что массовые и развлекательные мероприятия во всех федеральных учреждениях культуры по всей России на ближайшие дни отменяются.

На сайтах московских театров появилась информация об условиях возврата билетов. Большой театр уведомил посетителей, что деньги за электронные билеты вернутся на карту автоматически в течение десяти рабочих дней после даты проведения спектакля, а средства за бумажные можно вернуть в любой кассе театра. Похожие условия возврата и в Театре им. Евгения Вахтангова. В МХАТ им. Горького запланированные на выходные показы спектаклей «Женщины Есенина» и «Мастер и Маргарита» перенесены на 6 и 7 апреля. Билеты остаются действительны, однако посетителям разрешат их вернуть.

Безопасные пути

Дептранс Москвы сообщил об усиленных досмотрах пассажиров в метро. Росавиация объявила о дополнительных мерах безопасности в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Пассажиров просят приезжать заранее.

Железнодорожные вокзалы и станции также функционируют, но сотрудники транспортной безопасности находятся в режиме повышенной готовности, сообщили в телеграм-канале РЖД. Усилена безопасность в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. До 26 марта включительно все пассажиры РЖД, желающие отказаться от поездки, смогут оформить возврат билетов. Кроме того, РЖД готовы бесплатно перевезти родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы, сообщила «Сургутская трибуна».

К РЖД присоединились и авиакомпании — S7, «Уральские авиалинии», Utair, «Аэрофлот» и «Победа». Пассажирам помогут вернуть деньги за билеты или обменять их на вылет в другие дни. Utair организует бесплатную перевозку на рейсы в Москву или из Москвы для родственников пострадавших и погибших во время теракта, сообщает «Вестник».

«Авиакомпания Utair выражает глубокие соболезнования близким погибших и пострадавших во время трагических событий в «Крокус Сити Холл», – указали в пресс-службе перевозчика.

Бесплатные рейсы также готовы организовать авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии».

О безопасности жильцов

Кроме того, московские УК жилых помещений стали уведомлять о необходимости быть бдительными. В частности, УК «Медиан» опубликовала в телеграм-канале сообщение о том, что служба охраны переведена на усиленный режим дежурства, а жильцам стоит быть осторожными, внимательными к посторонним вещам и подозрительным лицам.

«В случае выявления бесхозных автомобилей, имущества, мешков, коробок или иных подозрительных предметов, в случае невозможности установления владельцев следует немедленно вызывать сотрудников полиции, а также сообщить службе охраны комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, УК напомнила об обязательном заказе одноразовых пропусков для строительных бригад и гостей, на разовый въезд автомобилей под разгрузку.

ЮГРА

Во время оперативного заседания антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований, приняли решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщает Дума Сургута.

«В Красногорске Московской области совершено преступление. Есть погибшие, раненые. В связи с высокой угрозой приняли решения, направленные на обеспечение безопасности граждан. Мобилизация всех сил и средств. Призываю быть бдительными», — сказала Наталья Комарова.

В регионе приняты следующие меры:

— усилены меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов округа, объектов транспортной инфраструктуры;

— система здравоохранения и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности;

— обучение студентов вузов и сузов 23-24 марта перевели в дистанционный формат;

— отменены мероприятия на территории общеобразовательных учреждений;

— Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и другие спортивные соревнования, входящие в единый календарный план, проводятся по соревновательной программе без участия зрителей;

— отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» и мероприятия культурной программы кинофестиваля. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников.

СУРГУТ

В Сургуте также повысили бдительность из-за теракта. Городские аэропорт и ж/д вокзал предприняли усиленные меры безопасности, сообщил СТВ со ссылкой на их пресс-службы — оба объекта работают по стандартному расписанию, задержек рейсов нет. При этом РЖД предложили желающим вернуть билеты на ближайшие поезда — даже невозвратные.

В штатном режиме работают крупные торговые центры — в «Сургут Сити Молле» дополнительно усилены меры по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в «Ауре» организовали работу дополнительного экипажа охраны.

Администрация Сургута рекомендует горожанам воздержаться от участия в уличных мероприятиях.

Подчеркнем, что сегодня, 25 марта, в Сургутской филармонии должен был состояться торжественный вечер в честь Дня работника культуры, но его решили перенести, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с трагическими событиями администрацией города принято решение о переносе торжественного вечера, посвященного Дню работника культуры, запланированного на 25 марта 2024 года в 17:00 в Сургутской филармонии», — сказано в сообщении.

Дата проведения мероприятия будет указана позже.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Жители Сургута продолжают нести цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в Подмосковье.