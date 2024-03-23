Меры безопасности в аэропорте и на ж/д вокзале Сургута усилены

Сургутский аэропорт и ж/д вокзал предприняли усиленные меры безопасности, сообщает СТВ со ссылкой на их пресс-службы — оба объекта работают по стандартному расписанию, задержек рейсов нет. При этом РЖД предложили желающим вернуть билеты на ближайшие поезда — даже невозвратные: «До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов».
Также в штатном режиме работают и крупные торговые центры — в «Сургут Сити Молле» дополнительно усилены меры по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в «Ауре» организовали работу дополнительного экипажа охраны.
Напомним, меры связаны с терактом, произошедшим поздним вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall — по данным Следственного комитета, погибли 93 человека.
И не важно, кто были эти террористы и их пособники, какой они были национальности и вероисповедания и какого они были гражданства. Им заплатили заказчики и они исполнили эту омерзительную и грязную работу, находясь под наркотиками и алкоголем. Заказчики это те, кому это выгодно. А выгодно это только одной стороне, которая сегодня перешла на террор в отношении жителей России и в сторону которой пытались бежать террористы. Показанный на ТВ террорист из Таджикистана это лишь жалкая попытка организаторов теракта перевести стрелки на исламизм. Якобы были у террористов бороды и другие признаки исламистов. Но не будем так наивны. Это лишь прикрытие и создание ложного следа. А настоящие истинные заказчики находится на русофобском Западе и имена их скоро мы услышим. А гражданам сегодня нужно быть как никогда бдительными, как никогда, ибо спасение наше не только зависит от силовиков, но и от нас самих себя.