В Сургутской филармонии перенесли торжественный вечер в честь Дня работника культуры

Торжественный вечер в честь Дня работника культуры в Сургутской филармонии отменяется. Мероприятие должно было состояться 25 марта в 17:00, но его решили перенести, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с трагическими событиями администрацией города принято решение о переносе торжественного вечера, посвященного Дню работника культуры, запланированного на 25 марта 2024 года в 17.00 в Сургутской филармонии», - сказано в сообщении.

О дате проведения мероприятия сообщат дополнительно. Пригласительные билеты будут действительны на новую дату.

Ранее в ХМАО отменили все развлекательные мероприятия. Причиной стал теракт в Подмосковье. 24 марта объявили в России днем общенационального траура.