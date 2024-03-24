Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 152, погибшими числятся 133

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек, среди них пятеро детей. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.

В медицинские учреждения доставили и госпитализировали 114 человек. Ранее, по данным подмосковного Минздрава, число пострадавших составляло 140 человек.

Погибшими числятся 133 человека, в том числе трое детей. Количество погибших не изменилось со вчерашнего дня.

Работы по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» продолжаются. По оценке властей, они займут как минимум несколько суток. По данным на утро 24 марта, разобран 91 кубометр завалов.

Вечером 22 марта несколько человек начали стрельбу в «Крокус Сити» перед концертом группы «Пикник». В здании возник пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. На следующий день задержали четверых подозреваемых в совершении теракта.