Глава Сургута Андрей Филатов отчитался о своей работе и деятельности администрации в 2023 году

Накануне глава Сургута Андрей Филатов выступил с ежегодным отчетом о своей работе и деятельности администрации за 2023 год. Самые главные и актуальные темы читайте в нашем обзоре.

Демография

В Сургуте в 2023 году родились пять тысяч малышей. Наблюдается положительная динамика: второй год уровень рождаемости превышает уровень смертности в 2,5 раза. Об этом сообщил мэр города в своем отчете.

«В Сургуте количество многодетных семей в последние три года растет. Сейчас в городе 10 тысяч таких семей. Это почти в четверть больше, чем в 2020 году», − подчеркнул глава.

Кроме того, более девяти тысяч человек переехали в город на постоянное место жительства.

Всего за год количество жителей увеличилось на пять процентов, теперь в городе проживает почти 420 тысяч человек.

Экономика

За год прибыль крупных и средних организаций выросла почти на 68%. Налоговые поступления достигают более 15 млрд рублей. В минувшем году в бюджет России было перечислено более 122 млрд рублей. Это на 40% больше по сравнению с 2022 годом, сообщил глава города.

«Видим положительную динамику, как в обрабатывающей промышленности, так и в части развития малого и среднего бизнеса. В Сургуте 20 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. В 2023 году в городе ежедневно открывали бизнес 20 человек. Растет интерес к ведению бизнеса в Сургуте. Важную роль играет развитие агломерации Сургут – Нефтеюганск. Укрупнение и развитие инфраструктуры привлекает инвесторов», – подчеркнул Андрей Филатов.

Все больше горожан становятся инициаторами идей. В 2022 году реализовано семь инициативных проектов, в 2023 − 11.

Инвестиции

В настоящий момент в Сургуте реализуют 15 крупных инвестиционных проектов в разных сферах. В их числе − строительство НТЦ и второго моста через Обь, реконструкция жд-вокзала, создание Сургутского транспортно-логистического комплекса, а также комплексная застройка в нескольких микрорайонах города. Вместе с проектами появились и 400 новых рабочих мест.

«Продолжаем наращивать инвестиции. За год инвестировано порядка 50 млрд рублей, это на 17% больше, чем в позапрошлом году. За три года в разных направлениях инвесторами вложили более 162 млрд рублей», − добавил мэр.

Агломерация

В 2023 году Сургут объединился с другими муниципалитетами Югры для создания крупнейшей агломерации в Югре. Сторонами договора стали Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы.

Андрей Филатов упомянул в своем отчете и деятельность агломерации: «Важную роль в развитии играет агломерация, которая охватывает более 700 тысяч человек, это 40% населения Югры. Мы договорились о реализации ряда проектов, часть из них уже реализована. Планируем продолжать эту работу и ждем от нее более существенных результатов».

Рынок труда

Андрей Филатов также отметил рекордно низкую безработицу в Сургуте по итогам 2023 года. В конце 2022 года в центре занятости было зарегистрировано 470 безработных. К январю 2024 года их количество уменьшилось до 308 человек.

«Необходимо усилить меры по снижению молодежной безработицы», − подчеркнул глава в своем выступлении.

Дорожная кампания

В 2023 году было отремонтировано практически 300 тысяч квадратных метров дорог. Почти один млн квадратных метров полотна обновили за три года.

«Ежегодно фактические работы превышали план на 20%. Используем любые возможности, чтобы сделать больше, − обратил внимание глава. − Сургут справился в накопленной колейностью: дорожники в прошлом году устранили 123 тысячи квадратных метров. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Теперь мы будем ликвидировать колейность 2023 года. И так год за годом, чтобы не накапливать обязательства».

Вместе с тем в 2023 году отремонтировали 12 внутриквартальных проездов, работы по двум участкам еще не приняты. За три года было организовано 70 дополнительных парковочных мест возле медицинских учреждений.

Еще больше о дорожной кампании в 2023 году в Сургуте − в материале siapress.ru.

Транспортная реформа

Глава Сургута Андрей Филатов рассказал, что в 2024 году в рамках транспортной реформы работа над комфортным расписанием автобусов будет продолжена.

«Моя основная мысль, которую я хотел бы донести: транспортная система должна меняться вместе с городом. Сургут кардинально изменился за 20 лет. Мы продолжаем работать с максимально открытым диалогом с местными жителями. Рассматриваем предложения сургутян. Работа по транспортной реформе будет продолжаться. В этом году необходимо стабилизировать расписание автобусов и адаптировать с учетом новых микрорайонов», − сообщил мэр.

Он также подчеркнул, что за 2023 год в организацию СПОПАТ поступило 4 225 обращений от горожан. В день сургутяне совершают 70 тысяч поездок на общественном транспорте. За 2023 год пассажиропоток увеличился на два миллиона человек.

Улучшение жилищных условий

Город на 1,5 года раньше установленного срока завершит расселение жителей аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Так, в 2023 переселили 735 семей, расселили более 29 тысяч квадратных метров, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Вместе с тем продолжается расселение жителей тех домов, которые признаны аварийными после 2017 года.

В 2023 году у Сургута рекордный для города показатель по сносу ветхих домов − 81 дом. В этом году планируется снести оставшиеся 67 домов, а также расселить 176 семей.

Кроме того, власти закрыли вопрос по накопленным обязательствам перед детьми-сиротами. За три года ключи получили 400 сургутян.

Одним из важных механизмом развития города Андрей Филатова назвал комплексное развитие территорий. Заключены два договора о комплексном развитии 1 и 2 микрорайонов. До 2027 года застройщик планирует возвести четыре дома.

Благоустройство

За три года в Сургуте отремонтировали 52 двора, а также 13 общественных пространств. Кроме того, в 2023 году было высажено рекордное количество зеленых насаждений, в том числе за счет благоустройства парков.

Продолжается строительство набережной. В планах − обустройство тропинок, велодорожек и спуска к воде, а также завершение работ по берегоукреплению. В 2024 году пройдут работы и по созданию уникального исторического пешеходного маршрута «Сургутский кремль».

«Три ключевых объекта готовы − Центр патриотического наследия, музейный центр и Дом купца Клепикова и арт-объект «Стена времени», − резюмировал глава.

Подчеркнем, летом продолжится благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (2 этап), парковой зоны в 20А мкр. Там установят спортивной площадку и сцену. Кроме этого, преобразится парк в микрорайоне 8 по улице Республики.

Образование

В сургутских школах обучается рекордное число детей за всю историю города − почти 63 тысячи человек. В 2023 году было завершено строительство школы в 42 микрорайоне на 900 мест. Отремонтировали шесть школ и восемь детских садов.

«До 2030 года предусмотрено строительство 15 общеобразовательных учреждений на 18 400 мест. Сейчас в разных этапах готовности идет строительство трех школ: в 20А микрорайоне, в поселке Голдфиш и в районе Марьина Гора», − добавил Андрей Филатов.

Он также обратил внимание, что Сургут занимает лидирующую позицию в округе по количеству победителей и призеров регионального этапа олимпиады.

Дополнительно: грязная вода

В ходе выступления Андрей Филатов высказался и по поводу грязной воды из-под крана. Оказалось, что администрация решает эту проблему и пытается выработать системное решение.

«Для решения проблемы с некачественной водой мы увеличили объем промывки сетей. Да, есть у нас такая проблема: эпизодами, локально. Но мы причину знаем. Не всегда соблюдены гидравлические правила и, конечно, такая инфраструктура требует правильного содержания и переоснащения. Сегодня идет экспертная оценка необходимых мероприятий, чтобы выработать системное решение вопроса», − подчеркнул глава города.

Всего в Сургуте за 2021 год промыли 18 км сетей водоснабжения, в 2022 − 20 км, в 2023 − 28 км.

Напоминаем, ранее Андрей Филатов предложил вынести на публичное обсуждение вопрос о химической очистке воды.