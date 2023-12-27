В этом году в Сургуте в рамках национального проекта проведены работы по благоустройству 4 общественных пространств

В Сургуте в этом году проведены работы по благоустройству 4 общественных пространств благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В городе установили спортивную площадку в эко-парке «За Саймой», площадку для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью в парковой зоне 20А микрорайоне, выполнили этап благоустройства в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Также в этом году преобразили сквер возле Дворца торжеств, установив фотозону с дорожно-тропиночной сетью. Эти объекты горожане выбрали сами в 2022 году в ходе рейтингового голосования по выбору общественных территорий.

«На четырех объектах выполнены все работы, запланированные на этот год. В рамках нацпроекта общественные пространства благоустраиваем с минимальными вложениями из местного бюджета: на 80 процентов проекты финансируются из федерального и окружного бюджетов. В 2024 году планируется благоустроить еще 4 общественных пространства. В настоящее время завершаем подготовку необходимой конкурсной документации, чтобы первого июня следующего года подрядчики могли приступить к строительно-монтажным работам», – отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Объекты для благоустройства в 2024 году в рамках национального проекта также были определены по итогам рейтингового голосования среди жителей города. Оно проходило в этом году. Следующим летом продолжится благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (2 этап), парковой зоны в 20А мкр. Там установят спортивной площадку и сцену. Кроме этого, преобразится парк в микрорайоне 8 по улице Республики.