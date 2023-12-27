Власти Сургута обсудили проблемы водоснабжения

Администрация Сургута планирует доработать гидравлическую модель города. Качество городского водоснабжения и меры по его обеспечению обсудили на последнем в этом году рабочем штабе по вопросам городского хозяйства под руководством главы Андрея Филатова.

О причинах массовых обращений с жалобами на качество воды рассказал директор СГМУП «Горводоканал» Павел Павлов. Основной из них стало производство работ по модернизации сетей, невозможное без отключения водоводов. В результате изменения направления потоков воды в трубопроводах возможно временное ухудшение качества ресурса.

Технология очистки, применяемая на городских станциях водоподготовки, позволяет поставлять в водопроводную сеть воду, соответствующую всем требованиям нормативов, предъявляемых к качеству питьевой воды. Изменение цвета воды происходит в системе трубопроводов в результате смыва отложений со стен труб. При малейших колебаниях сети водоснабжения смытый железный осадок попадает в воду, вследствие чего она приобретает несвойственный оттенок и примеси.

Также на качество питьевой воды в транспортных системах влияет, по словам руководителя Горводоканала, накопленный эффект от многолетнего невыполнения или недовыполнения программ по промывке и модернизации сетей водоснабжения: «Город Сургут - не исключение».

Так, осенью 2023 года факты ухудшения качества холодного водоснабжения были вызваны изменением гидравлических режимов в связи с неотложными работами на сетях водоснабжения в ходе подключения, промывки и дезинфекции водоводов для присоединения к сетям водоснабжения новых микрорайонов Марьина Гора и Голдфиш, а также существующих посёлков Финский и Кедровый-2. Кроме того производились работы по выводу из эксплуатации и последующему запуску участка водовода по улице Энергетиков для присоединения сетей водоснабжения новых микрорайонов Пойма-5, Пойма-2, НТЦ, с их последующей промывкой и дезинфекцией. По улице Маяковского была проведена реновация магистрального водовода протяженностью 843 метра полимерным чулком, от 8 промузла до Нефтеюганского шоссе – промывка магистрального водовода.

«Рост количества обращений зафиксирован 18 ноября 2023 года. Незамедлительно были приняты меры по улучшению качества водоснабжения: создан оперативный штаб по восстановлению качества воды, проведена гидравлическая промывка сетей, установлены дополнительные проливы, по заявкам УК и абонентов осуществлялся подвоз воды», - сообщил Павел Павлов.

Другими нештатными инцидентами, повлиявшими на качество воды в декабре, стали разрушение запорного клапана пожарного гидранта на магистральном водоводе, снабжающем восточный район; крупные пожары, произошедшие в городе на ул. Островского и Быстринская. В настоящее время качество водоснабжения в городе Сургуте полностью восстановлено.

«Мы стопроцентно будем искать решение, но должны минимизировать такие случаи и приложить все усилия, вплоть до привлечения специалистов из научных кругов, чтобы провести исследовательскую работу, вплоть до превентивных мер – они должны быть максимально использованы в части удержания качества воды», - отметил глава Сургута Андрей Филатов. Также он поручил пересмотреть сроки ввода новых объектов, чтобы к сентябрю все работы по подключению сетей завершались и гидравлический режим стабилизировался.

Для поддержания нормативного качества питьевой воды СГМУП «ГВК» внедряет информационно-графическую систему с функцией гидравлического расчета сетей водоснабжения. Она позволит проводить корректировку гидравлического режима. Кроме того, система может быть применена для увеличения коэффициента турбулизации воды в транспортных сетях, чтобы препятствовать созданию отложений, отметил и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города Александр Недашковский.

«Мы будем оптимизировать работу гидравлической модели города, донастраивать эту систему – на сегодня она учитывает не все городские сети», - подытожил заместитель Главы Сергей Агафонов.

За 2023 год «Горводоканалом» отремонтировано 3,1 км сетей водоснабжения (в 2022-м – 0,612 км). А в общей сложности за год городом введено более 12 км новых сетей. Завершено 5 объектов водоснабжения, шестой будет сдан в 2024-м. «В будущем году запланировано строительство еще одного объекта, ведётся проектирование сетей водоснабжения в поселке Юность», - проинформировал начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

Промыто по итогам года 29 км водоводов (в 2022 – 20,3 км). За пять лет протяжённость промывки за год выросла более чем в два раза с 13 км в 2019 году.

В 2024 году на экспериментальном участке, изолированном от центральных сетей водоснабжения «ГВК» планирует провести пилотные испытания очистки труб химическим методом, с применением диоксида хлора в централизованной системе водоснабжения города Сургута. Хлорирование полностью избавляет водоводы от отложений, но артезианская вода при этом может потерять свои «живые» качества и приобрести специфический запах.

Вопрос о химической очистке Глава города предложил вынести на публичное обсуждение по итогам испытаний. «У нас качественная живая артезианская вода в городе. Единицы муниципалитетов по стране, кто может этим гордиться. Надо постараться удержаться от хлорирования», - подчеркнул Андрей Филатов.