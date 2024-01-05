Важнейшими вопросами для общественности Сургута весь год оставались самые насущные проблемы

Новостная повестка при всей ее пестроте по-настоящему отдается в сердцах людей, когда касается непосредственно их жизни. Обозревая темы проекта «О чем говорят», редакция «НГ» пришла к выводу, что 2023-й для нас — год автобусной реформы, обсуждения платных парковок и, конечно, плотности строительства.

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Январь. Генплан — это надолго

Большие и серьезные поправки в генеральный план Сургута были в фокусе в самом начале года: в первоначальных поправках городские и окружные девелоперы пытались протащить свои сиюминутные бизнес-интересы по возведению сотен тысяч квадратных метров жилья, притом что для города генплан – это вообще-то документ развития на период 50-100 лет.

Тарас Самборский: Очевидно, что эти поправки появились в результате активизации лоббистской деятельности сургутского и регионального строительного лобби, и они происходят под разговоры о необходимости создания нового генплана Сургута. Мы здесь наблюдаем очень серьезные противоречия: генплан – это фундаментальный, стратегический документ, определяющий не только развитие архитектурной территории, но и социокультурное, гуманитарное, средовое на ближайшие десятилетия, а, может быть, даже столетие. Давайте будем говорить о том, что срок жизни нового генплана – это минимум 50 лет, а, в общем-то, со всеми последствиями, которые закладываются в тот или иной генплан и подобные документы – это большая перспектива, это более, 100 лет, это при современном, глобальном планировании. А интересы строительных компаний ограничиваются периодом от 1 до 5 лет. Вот уже одно подобное противоречие должно являться основанием для более критического отношения к тем поправкам, которые вносятся.

Дмитрий Щеглов: Но, тем не менее, как мы понимаем, сиюминутная задача чиновничества по исполнению спущенных с федерального уровня всяких различных жилищных вопросов, а именно возведение нужного количества квадратных метров на душу населения, сейчас явно превалирует над долгосрочными планами и стратегиями развития города. То, что будет через 50 лет, с тебя мало кто спросит, а вот что будет завтра, в конце года, когда нужно будет отчитываться перед администрацией президента, сколько ты там ввел квадратных метров, будет вот уже вот-вот. И поэтому нас власть идет навстречу строителям и не сильна им, строителям, отказывать в их интенциях по строительству большого-большого количества многоэтажек с большим-большим количеством квартир, которые будут достаточно дешевыми для потребителей, но дадут достаточно большую итоговую прибыль для девелопера, насколько я это могу судить.

Т.С.: Но при солидарной творческой работе местных, региональных властей, банковских структур и строительных компаний можно создать общий подход к освоению сургутских земельных участков и территорий, при котором обязательным пунктом является обременение в виде школ, детских, учебных, спортивных заведений: пусть они будут во встроенных, пристроенных помещениях, пусть это будет отдельное здание, это все возможно сделать. Эти технологии не просто отработаны в нормальном мире, они отработаны во многих областных центрах нашей страны. Опыт ведь наработан. Надо просто посмотреть на ситуацию со стройкой в Сургуте глазами какого-нибудь будущего поколения.

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Апрель. Сезон пересадок

Реформа маршрутной сети общественного транспорта в Сургуте стала большим информационным поводом в апреле. Ее анонс тут же выявил часть граждан, которые оказались недовольными новой схемой движения автобусов.

Т.С.: Реформа, действительно, очень назревшая. 20 лет назад, когда система общественного транспорта менялась последний раз, население Сургута было в 1,5 раза меньше – 275 тысяч человек. А вся логистика, инфраструктура, предприятие «СПОПАТ», технология обслуживания автобусов, подвижного парка, маршрутных сетей – это все было создано еще в какие-то ранние молодые сургутские годы постнефтяной эпохи.

Соответственно, в чем эффективность хорошей муниципальной транспортной системы?

Прямо по порядку. Первое – это развитая маршрутная сеть. Я почему так выразился: развитая, а не всеохватывающая? Потому что люди ошибочно полагают, что возле каждого почтового адреса должен останавливаться автобус, возле каждого дома стоять остановка, максимум 100-200 метров и дальше прямо с любой точки города в любую точку города ты одним рейсом попадаешь. Нет. Развитая маршрутная сеть означает, что город делится на зоны по плотности населения, с учетом производственной нагрузки на те или иные районы, на суточную амплитуду по количеству необходимых пассажиров… Так вот строится маршрутная сеть. И она означает, что в разное время суток тот или иной маршрут ездит чаще или реже.

Идем дальше: скорость передвижения по городу. Хорошая маршрутная сеть повышает скорость передвижения по населенному пункту.

Д.Щ.: Как говорит глава города Андрей Филатов, среднее время поездки должно составить 30 минут. Директор ДГХ Кирилл Киселев подсчитывал, что сейчас 42 минуты проводит человек в автобусе в среднем, если он пользуется общественным транспортом регулярно.

Т.С.: Третье: эффективный общественный транспорт – это обязательно доступные онлайн-сервисы, их много. Это не только возможность через свой смартфон купить билет или проездной на какой-то срок, это и отслеживание расписание, и составление собственного маршрута.

Наконец, для хорошего общественного транспорта нужны хорошие автобусы. Я надеюсь, там что-то будет с этим делом в порядке.

Д.Щ.: Конечно же, это будет одной из наших центральных тем — как власти будут взаимодействовать с недовольной частью общества. Это не конфликт, нет в этом ничего страшного и жуткого, нужно просто с людьми поработать, людей послушать, ответить на их вопросы, ответить на их опасения и так далее.

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Август. Встал? Плати!

В августе обсуждение реформы общественного транспорта получило своеобразный спин-офф: власти Сургута поинтересовались мнением горожан о внедрении платных парковок. Хотя обе реформы назрели и сегодня являются очевидно необходимыми, реакция на них, естественно, негативная. Как с ней работать — центральный вопрос одного из летних выпусков «О чем говорят?».

Т.С.: Автомобилизация Сургута крайне высокая, одна из самых высоких в стране. И есть объективный запрос на необходимость решения проблемы, как организовывать все то немалое городское пространство, которое призвано обслуживать автовладельцев.

Повторится ли то, что мы наблюдали при старте реформы общественного транспорта здесь? Я думаю, что да. Потому что организация парковочных пространств в городе — это реформа не менее, а, может быть, более сложная, чем реформа общественного транспорта.

Надо грамотно выстроить диалог с общественностью, которая, безусловно, будет возмущена, и выбирать людей для того, чтобы они могли своей аргументацией спорить не с чиновничеством, а с противниками, со своими собственными соседями, коллегами, друзьями: доказывать, что приехать в свой дом после рабочего дня, встать на организованное для этого место, которое тебе, как резиденту этого дома или района, что правильней, оно уже оплачено властью на 90 процентов, а ты оплачиваешь из своего кармана какую-то минимальную символическую сумму. И это же очень удобно, это реально удобно. Ты вечером или когда там тебе надо припарковаться, не тратишь много времени на это, ты спокойно оставил свой автомобиль и пошел по делам.

То же самое касается парковок при общественных заведениях важных, социальных заведениях, каковыми являются муниципальные учреждения, обслуживающие население: РКЦ, ЖКХ, МФЦ, а также крупнейшие объекты соцкультбыта типа наших больниц, университетов, школ, детсадов, особенно, и в первую очередь, тех, которые расположены буквально в районах старой застройки внутри кварталов. И город на первом этапе должен определить, какие зоны подпадают под платные парковки, возле каких учреждений в обязательном порядке будут организованы платные парковки.

Есть пространства, где уже сегодня можно организовывать платные парковочные места: это закрытые территории больничных комплексов, НГДУ, мкрн Энергетиков, Перинатальный центр (я не знаю, как там это все решено), пожалуй, все. К этому нужно присоединить организацию односторонних проездов во всех кварталах, где есть школы и детсады, где каждое утро и каждый вечер столпотворение автомобилей с теми же драками за парковочные места. Ну, и несколько экспериментальных зон, типа проезда Советов, площади Советов, каких-то еще участков в городе, где в рабочее время наблюдаются заторы. Все.

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Октябрь. Мы построили — вы расстроились

Вопрос об этажности новых жилых домов в Сургуте вновь был поднят на высоком уровне в октябре: эту тему прокомментировала губернатор Наталья Комарова в ходе встречи с жителями крупнейшего города Югры. Она, в том числе, упомянула, что формат огромных многоэтажек постепенно уходит в прошлое. Действительно, изменение формата жилищного строительства – это требование времени, но готовы ли девелоперы развернуть свои огромные машины по производству квадратных метров к новому качеству?

Т.С.: Я этого не ожидаю, к сожалению. Потому что разговоры о необходимости ужесточения строительных регламентов — имеется в виду ужесточение в сторону качественного архитектурного и средового подхода к тому, что мы называем градостроительным развитием территории — ведутся в Сургуте и Югре уже много лет. Да, в этом направлении делаются шаги, и не только декларативные, принят Югорский строительный стандарт, в который правительство региона вряд ли когда-нибудь вписало бы необходимость возведения человейников как можно в большем количестве.

Разумеется, при разработке подобных важных стратегических документов прописываются нормы профессиональные, очевидные, правильные — ограничения по высоте жилых и общественных зданий, по плотности застройки, требования по метражности жилой площади на определенное количество жителей, требования по общественным пространствам на количество жителей, парковочным пространствам, рекреационным пространствам и т.д. и т.п. Но практика говорит о том, что помимо подобных регламентов, в жизни происходят и другие чудеса. Если мы проедемся по улицам Сургута или по другим территориям нашего субъекта Федерации, то мы обнаружим, что как-то сквозь вот достаточно разумные эти строительные регламенты прорастают вот эти километры жилья.

Возьмем Сургут: сколько лет власти декларируют борьбу с ветхим и аварийным жильем как один из главных приоритетов своей деятельности? Это тянется с начала 90-х годов — еще губернатор ХМАО Александр Филипенко на каждом своем выступлении перед думой, в каждом своем итоговом интервью, поднимал тему расселения людей из ветхого, аварийного, фенольного жилья. И вот если мы подсчитаем, сколько построено массового эконом-жилья, мы обнаружим, что квадратные метры, возведенные по социальным программам, по программам выкупа, они, по всяким льготным ипотекам, по льготному кредитованию, в сотни раз превышают необходимое количество по расселению.

Тут возникает вопрос: нельзя ли было проблему закрыть более изящно, расселить нуждающихся и на этом поставить большую, жирную точку вот в этом формате жилищного строительства? Этого не произошло, и складывается впечатление, что просто этот механизм был очень удобен всем. Власти держат в повестке остросоциальную проблему, которую они героически решают: эта тема в повестке — мы занимаемся, посмотрите, мы решаем, мы столько-то семей переселили, столько-то. И с подобным тезисом многие кандидаты — от губернаторов, до мэров, депутатов — на все выборы идут и демонстрируют это как свой актив. И люди, кстати говоря, этот тезис воспринимают именно как актив. Значит, работает. Значит, чисто политически это выгодный процесс.

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Ноябрь. Вавилонские башни — в каждый двор

К концу года Сургут пришел к исходной точке: обсуждению отношений властей и застройщиков. В ноябре прошли публичные слушания, на которых рассматривалось предложение расширить свободу маневра для девелоперов. В частности, разрешить им застраивать 45 процентов выделенных под высотное жилье участков (сейчас этот показатель равняется 15 процентам).

Д.Щ.: Цель — якобы дать возможность строителям распределить этажи в строящихся домах, то есть возвести на участке не одну «свечку» в 40 этажей, а раскидать ее немножко по территории — чтобы там был, условно говоря, каскад зданий от десяти до пятнадцати этажей, расположенных, естественно, на большей площади, чем одна эта высотка.

По этому поводу сразу же против высказались депутаты, которые присутствовали на слушаниях, посвященных этим изменениям, общественность тоже напряглась, решив: «Ну, ребята, если у вас есть 40 этажей на пятнадцати процентах, что мешает построить еще две такие свечки в 40 этажей, если вам разрешить застраивать 45 процентов площади?» Разумный вопрос, разумная претензия.

Т.С.: Почему происходит активизация по изменению городских строительных регламентов в пользу застройщика? Потому что в целом и общем мы понимаем, что это играет им на руку, притом что самому городу здесь профит светит, мягко говоря, неоднозначный. Грядет освоение последних лакомых крупных сургутских земельных участков. Есть пойма, есть территория вокруг «Возрождения», есть ядро города. Это разные девелоперы, но задача у них одна: выжать из квадратного метра максимальную прибыль. Вообще есть подозрение, что мы наблюдаем сейчас лебединую песню сургутских застройщиков: после освоения этих проектов, они будут если не сворачивать свою деятельность, то очень сильно ее видоизменять как раз в сторону уменьшения этажности, плотности застройки, ухода от однотипного, массового проектирования и штампования одного и того же проекта на все строительные площадки и перехода на более-менее индивидуальные какие-то проекты.

А что же нам делать? Только комплексное развитие территории. Только не выхолощенное, как мы сейчас в некоторых примерах наблюдаем. КРТ — прекрасная тема, но ее используют как вывеску для того, чтобы опять засунуть максимально упрощенные подходы и все те же пресловутые квадратные метры. Социалка, парки, игровые площадки, парковочные пространства, скверы, лавочки — это все потом. А вот сейчас давай квадратные метры. Нет. КРТ должно использоваться в Сургуте не издевательским образом, а по-настоящему. И архитектурные власти городские должны этот инструментарий просто иметь в своих руках, как вот главный инструмент для развития города.

А потом должны быть применены принципиальные требования со стороны власти к застройщикам: строительство либо по индивидуальным проектам, либо по разным проектам на разных участках. Город должен выглядеть разнообразно. Он не должен выглядеть, как гетто, действительно, где в каждом районе строятся абсолютно одинаковые дома. Однообразие не дает необычного городского ландшафта — а Сургут в перспективе должен быть очень красивым и уникальным городом.