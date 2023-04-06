Какой должна быть реформа общественного транспорта в Сургуте

Реформа маршрутной сети общественного транспорта в Сургуте стала большим информационным поводом. Ее анонс тут же выявил часть граждан, которые оказались недовольными новой схемой движения автобусов. Причем шум поднялся такой, что по этому поводу счел необходимым высказаться глава Андрей Филатов, а в администрации была создана комиссия по разбору вопросов и претензий к предстоящей реформе. Эту ситуацию разобрали ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Единственная тема у нас будет на этой неделе, но тема интересная, жаркая и достаточно резонансная. Речь идет об изменениях в транспортной системе Сургута, которая городская власть презентовала на минувшей неделе. С ходу это вызвало некоторое бурление в общественности, потому что часть людей, посмотрев на эту новую схему, обратили внимание на то, что они, возможно, потеряли свой привычный маршрут, что им теперь надо будет ехать куда-то с пересадками. Это менее удобно, хотя и бесплатно – в течение 45 минут, установлены новые правила, что там можно будет приложить карточку и бесплатно пересаживаться, все будет в порядке. Тем не менее, народ немножко по этому поводу ропщет.

Была создана петиция в первый же день. Она набрала в первый же день 1500 подписей, сейчас я смотрю, прямо когда мы записываемся, 2700 подписей в этой петиции о том, что нужно все оставить, как есть. Это, на самом деле, много. Потому что подписать петицию – это нужно обладать какими-то некоторыми социальными навыками, желанием, далеко не все это делают. То есть, скажем так, в истории Сургута это, как минимум, топ-5 самых популярных петиций. Не менее того.

Глава Сургута Андрей Филатов опубликовал свое отношение к этому вопросу. Он сказал, что да, изменения необходимы, город 20 лет рос без изменения маршрутной сети, она морально устарела, она находится в состоянии, когда где-то, в каких-то районах у нас переизбыток автобусов и маршрутов, а где-то автобусы вообще никогда в жизни не заезжали, а частности, в новые районы. Он сказал так: «Эти планы построены с точки зрения возможности городского бюджета». Я бы это перевел, как «мы сейчас не можем купить кучу новых автобусов для того, чтобы одновременно оставить все, как есть, и одновременно добавить еще маршруты, которые бы катались в новые районы». То есть нужно как-то с этим делом стабилизировать ситуацию и распределять ресурсы, которые есть, а не надеяться на то, что их сейчас внезапно станет больше, потому что больше их, конечно, не станет. И он сказал, что да, изменения быть должны, мы будем их корректировать по ходу использования и применения на практике этой маршрутной сети, мы все будем стараться делать лучше, но, ребят, эта реформа должна быть, и она будет. То есть позицию он обозначил достаточно четкую.

Давай обсудим. У нас есть люди, которые недовольны тем, что они лишились привычных маршрутов, у нас появятся люди, которых, наверное, обрадует, что какие-то маршруты появились в их районах, в которых они никогда в жизни не бывали. Но, тем не менее, как-то разруливать эту ситуацию с точки зрения общественного мнения, контактов с людьми все равно нужно. Как ты бы на эту ситуацию посмотрел с таких разных точек зрения?

Т.С.: Конечно, народ всегда недоволен любыми новациями, которые касаются бытовой, повседневной жизни. Даже любое изменение операционной системы в наших смартфонах вызывает у нас легкое раздражение, вплоть до желания выкинуть этот смартфон, пойти купить новый, поменять айфон на андроид или наоборот. Чего уж говорить тогда о такой важнейшей реформе в сургутской жизни, как реформа общественного транспорта?

Реформа, действительно, очень назревшая, потому что 20 лет, о которых говорит Андрей Филатов, это огромный срок. Когда система общественного транспорта последний раз менялась, я помню, что 20 лет назад население Сургута было в 1,5 раза меньше – 275 тысяч человек. На самом деле, та система общественного транспорта, которая сегодня в Сургуте существует, заложена не 20 лет назад, все 50 бери. Потому что вся логистика, инфраструктура, предприятие «СПОПАТ», технология обслуживания автобусов, подвижного парка, маршрутных сетей – это все еще в какие-то ранние молодые сургутские годы постнефтяной эпохи было создано, некоторые маршруты до сих пор все эти годы ездят. Но самое главное, что произошло, что сейчас мы наблюдаем? Смотри, якобы все такое автомобилизированное население Сургута вдруг воспылало интересом к системе общественного транспорта. Это уже очень важный момент во всей этой истории.

Д.Щ.: 74 тысячи человек, по-моему, у нас регулярно пользуются общественным транспортом, исходя из оценок тех исследователей, которые проводили работу по актуализации маршрутной сети. То есть это в 2,5 раза меньше, чем должно было быть, если бы в других городах, сопоставимых с Сургутом по населению, по его структуре.

Т.С.: Мне казалось больше. Ну, ок, хорошо, пусть вот так считается. В любом случае количество частных автовладельцев на своем транспорте превышает этот показатель, потому что у нас просто по единицам автотехники в частном пользовании ее больше, чем 74 тысячи. Но это означает ведь, что одна из фундаментальных задач городской политики любого муниципалитета, тем более такого крупного, как Сургут, пересаживать людей из личных автомобилей в общественный транспорт или в альтернативный транспорт: велосипеды, самокаты…

Д.Щ.: Да. И прочее.

Т.С.: Ноги, да? Просто у каждого человека есть ноги, у большинства две ноги, и он может ими прекрасно пользоваться для своего передвижения. И любой муниципалитет (это не сургутское изобретение, это просто требование сегодняшней цивилизации к городам) проводит политику по созданию максимально удобной инфраструктуры для жителей, которые передвигаются самостоятельно ногами, своими велосипедами, электросамокатами, общественным транспортом.

Это не означает, что муниципалитеты должны гнобить автовладельцев и не создавать им условия. Это такой тонкий, очень хрупкий баланс. Но, поскольку владельцы автотранспорта являются в этой истории противодействующей власти стороной, более богатой, чем пользователи общественного транспорта, их, как сургутский опыт показывает, оказывается часто больше, чем потребителей услуг общественного транспорта, то их давление на власть всегда выше.

Поэтому мы видим, как многие города и в России и в мире активно идут на поводу у этой группы населения, строят бесконечные дороги, развязки, парковки, ломают голову над этим всем, затрачивают на это колоссальные ресурсы своих бюджетов. В результате это финансовая пирамида, это такая технологическая пирамида, ты никогда не дойдешь до конечной точки, где будет, наконец, хорошо.

Д.Щ.: Черная дыра.

Т.С.: Да. Потому что это еще связано с частнособственническим интересом. Люди считают, что вот это мое аккуратное пространство, пусть я буду стоять в пробке, пусть я буду иметь проблемы с паркованием, но эти несколько часов в день я провожу в этой своей коробке на колесах, я нахожусь в своей личной свободе и никто меня не касается, не прикасается, не чихает, не спрашивает билетов, это мое пространство. Эта поведенческая парадигма очень устойчивая, с ней очень трудно бороться, даже невозможно, наверное, бороться. Но, тем не менее, любой муниципалитет улучшает качество своей территории, если он планомерно проводит политику по созданию комфортных, доступных условий для пешеходов. Все. Автомобили – это автомобили, а пешеходы – это пешеходы. Вот буквально на днях был пример где-то… Ты же его рассказывал? Боюсь соврать. То ли речку закопали, то ли…

Д.Щ.: Да, это мы в прошлый раз с тобой обсуждали. Речку сначала закопали и сделали дорогу, а потом откопали и вернули речку.

Т.С.: Все, все, все. Просто мелькает, как калейдоскоп всякая информация. И люди потом заставили, поняли, что им нужна речка, а не дорога. К сегодняшней реформе общественного транспорта Сургута. Людям надо понимать одну интересную вещь. Тем, кто сейчас пишет петиции. Это прекрасно, это проявление гражданской позиции, это та самая пресловутая низовая гражданская инициатива: людей касается какая-то проблема, они доступными, законными средствами выражают свое мнение. Замечательно. Более того, средствами, которые находятся на столе у власти. Власть эти петиции мониторит. У власти, вероятно, предполагается какая-то ответная реакция.

Но людям надо понимать простую вещь: ну нельзя выйти в тапочках из подъезда, сесть в автобус и до какого-то пункта назначения в тапочках выйти, куда-то прийти и точно также в тапочках вернуться. Так, к сожалению, не бывает.

Д.Щ.: Я могу подтвердить: даже в Москве так не бывает. Уж где невероятно какие триллионы, где просто огромнейшие деньги Собянин вкладывает в транспортную систему, даже там так не бывает, что ты, действительно, выходишь в тапочках и доезжаешь. Там очень все хорошо, там огромное количество разных маршрутов, автобусов, но все равно надо встать, пойти, где-то пересесть, где-то что-то еще. Но это понятно, это Москва, она и больше сама по себе. Тут сравнивать сложно. Но Москва очень богатая. Она себе может позволить практически все, что угодно.

Т.С.: Ну «в тапочках» не бывает вообще везде, даже в каких-нибудь прекрасных южных городах типа Валенсии, где очень хорошо развит общественный транспорт. Помните, у нас были похожие треволнения, когда в Сургуте, в Югре, в стране случилась реформа образования, школ, когда ее поделили на уровни: начальная школа, потом средняя и потом какая-то последняя ступень? До этого момента все мы, с 1 по 11 класс учились в одном здании, если семья не переезжала, а теперь это не так: первые 4 класса ты учишься в одном здании и в одном районе города, в следующие несколько лет ты должен переехать в другой. И так вот меняется целый образ жизни семьи. Люди очень страшно бунтовали, говорили, что как это так, я в тапочках ходила, а теперь вот мне надо куда-то там ездить. Да, это, к сожалению так. И это, к счастью, очень правильно, потому что это развивает городскую логистику, это просто делает ту самую, живую внутри муниципальную миграцию населения, которая позволяет не только каким-то одним районам или одним заведениям развиваться и богатеть, но дает возможность равномерного развития всей территории.

Соответственно, в чем эффективность хорошей муниципальной транспортной системы? Надеюсь, что нынешняя реформа городской администрации создаст нам эффективную транспортную систему.

Прямо по порядку. Первое – это развитая маршрутная сеть. Я, почему так выразился: развитая, а не всеохватывающая? Потому что люди ошибочно полагают, что возле каждого почтового адреса должен останавливаться автобус, возле каждого дома стоять остановка, максимум 100-200 метров и дальше прямо с любой точки города в любую точку города ты одним рейсом попадаешь. Нет. Развитая маршрутная сеть означает, что город делится на зоны по плотности населения, с учетом какой-то там производственной нагрузки на те или иные районы, на суточную амплитуду по количеству необходимых пассажиров… Так вот строится маршрутная сеть. И она означает, что в разное время суток тот или иной маршрут ездит чаще или реже. Это понятная вещь.

Идем дальше: скорость передвижения по городу. Хорошая маршрутная сеть повышает скорость передвижения по населенному пункту. Вот сегодня, какая там у нас маршрутная сеть? Я как-то уже говорил, что не пользовался сургутскими автобусами с 1991 года. Я ничего не могу про них сказать. Извините. Но у нас есть работники, с которыми обмениваемся мнениями. Для того, чтобы каким-то сквозным маршрутом пересечь сегодня город, требуется, не знаю, предположим, час. Специалисты по логистике должны посчитать: для такого города Сургут с населением 400-500 тысяч, учитывая миграционное население, там постоянно растет…

Д.Щ.: Да, он растет постоянно.

Т.С.: Просто гигантскими темпами, более чем в 1,5 раза за 20 лет. Это без открытия ни одного нового производства, заметим. Это совершенно фантастические темпы роста. Мы об этом говорили. Вот мы снижаем скорость. То есть пассажиры…

Д.Щ.: Среднее время поездки. Сейчас, как говорит Андрей Филатов, среднее время поездки должно составить 30 минут. Насколько я понял, директор ДГХ Кирилл Киселев давал мне интервью, он говорил, по-моему, 42 минуты – это среднее время перемещения по городу сейчас. 42 минуты проводит человек в автобусе в среднем, если он пользуется общественным транспортом регулярно. Должно стать 30 минут.

Т.С.: Наверняка, у них есть карта. Вот эти 40 минут, в какой зоне Сургута проводят. Понятно, что это никакие там окраины. В большинстве случаев речь идет о более-менее центровой части. Значит, третье: эффективный общественный транспорт – это обязательно доступные онлайн-сервисы, их много. Это не только возможность через свой смартфон купить билет или проездной на какой-то срок, это и отслеживание расписание, и составление собственного маршрута, то есть человек сам себе задает через смартфон, через приложение маршрут: мне надо с остановки «Речной вокзал» попасть на… Даже не название остановки, а, например, мне надо попасть в департамент городского хозяйства, забивает, он просто знает, что ему нужно там оказаться, и ему приложение само выдает все маршрутные возможности.

Д.Щ.: Да, как это Яндекс, например, делает: сколько там тебе пешочком пройти, сколько на автобусе, на таком, таком автобусе и потом еще немного пешочком. Вот как-то так это работает.

Т.С.: Да, да, да. Но вот эти вот карты Гугловские, Яндекские иногда шалят. Потому что они глобальные. А когда под конкретный локальный муниципалитет создается, может быть, даже на тех же программах…

Д.Щ.: 2ГИС в Сургуте, по-моему, такое умеет.

Т.С.: Оно немножко лучше работает. Дальше. Что к хорошему транспорту можно относить? Это эффективные тарифы и очень эффективный контроль за пассажирами. Это же тоже одна из постоянных скандальных сургутских тем с этими вот тетками-кондукторшами, которые нам достались из советских времен.

Д.Щ.: Все уже, вроде, заканчивается, уходят.

Т.С.: Это прекрасно. Потому что это ничуть не помогает бюджету автотранспортных компаний совершенно, а, наверное, еще своим поведением отпугивает каких-то там пассажиров. Может быть, кто-то бы и проехал пару каких-нибудь остановок, опаздывает на встречу, а потом думает, что сейчас какая-нибудь зверина на него прыгнет, и он лучше ногами дойдет или такси вызову.

Далее. Эффективные тарифы. Что это означает? Ну, это означает, что одноразовая поездка всегда стоит очень дорого. Да? Если ты не постоянный пользователь транспорта, но тебе надо поехать, ты ее покупаешь. Не знаю, в Лондоне 5 фунтов – это 8-9 евро. Умножайте, сколько одна поездка стоит. Вот. А ты покупаешь дневной абонемент дешевле, трехдневный дешевле, командировочным это выгодно, и люди, которые в основном не пользуются общественным транспортом, но сейчас по какой-то причине надо пользоваться, месячный, трехмесячный, годовой. Годовой – это самая выгодная штука, стоит как бы много, но в пересчете на одну поездку, получается в разы дешевле. Это выгодно студентам, это выгодно пенсионерам, это выгодно, не знаю, каким-то социальным слабым слоям населения с низким доходом.

А контроль, соответственно, осуществляется точно также: либо через те самые приложения. Если у тебя этот проездной в смартфоне, то тебе достаточно его считать при посадке в автобус. Не знаю, какой принцип у нас будет использоваться в Сургуте: как на Западе и в Москве, по-моему, вход через передние двери, выход через все остальные?

Д.Щ.: Сейчас в Москве, по-моему, такого уже нет, все заходят, как заходят.

Т.С.: Нет, в Москве зачем-то додумались внутри автобусов турники ставить. Ну, это же просто бред сивой кобылы. Давайте, турники уже везде будем ставить: перед лифтами в жилых домах, перед выходами из жилых домов. Нет, ты считываешь через сканер свой проездной, тебя чисто вербально водитель пропускает. Там не будет же драк, наверное. Все автобусы в камерах. В конце концов, любой правонарушитель очень быстренько обнаруживается и привлекается к ответственности. Это очень ускоряет посадку, погрузку-выгрузку, в разы ускоряет: вход через передние двери, выход через все остальные двери. То есть это означает, что если реформа в Сургуте приведет к этим всем положительным моментам, то люди будут иметь единые проездные билеты, у них будут приложения, в которых они смогут покупать эти поездки, контролировать поездки и проектировать их самостоятельно. Наконец, для хорошего общественного транспорта нужны хорошие автобусы. Я надеюсь, там что-то будет с этим делом в порядке.

Д.Щ.: С этим делом сложно, да.

Т.С.: Мы же не можем ездить на ЛИАЗах, которым 40-50 лет. Еще – эффективная чистота и эффективные стыковки рейсов. Это очень важный момент. Вообще, всегда существует в любом муниципалитете несколько сквозных, так называемых, маршрутов, которые одним рейсом просекают весь город. Например, если брать Сургут, то, условно говоря, где-нибудь по пр. Мира мог бы ездить какой-нибудь один из главных автобусов, который начинает свой путь в Восточном жилом районе, там, где Черный мыс, там же Речвокзал, мы же сейчас говорим о развитии той территории, она же станет тоже центром жизни.

И вот представьте, что этот автобус дойдет до, не знаю, Киртбая или даже дальше, в сторону практически Белого Яра по этой дороге. Вот это называется сквозной маршрут. Вот он там ходит каждые 15 минут и собирает тех людей, которые пересаживаются на каких-то узловых пересадочных остановках и путешествуют дольше. Я прямо вижу: соединить Восточный жилой район Сургута с Западным через пр. Мира, вероятно, через ул. Ленина и, вероятно, через Нефтеюганку, возможно как бы. Это бы я видел. И дальше выстраивается маршрутная сеть таким образом, чтобы действительно из каждого жилого квартала, из каждого городского поселка, вероятно, даже с дачных поселков, если это не выделено в отдельную какую-то структуру всей этой городской системы.

Ездили же с меньшей частотой или амплитудной частотой автобусы так, чтобы люди могли сесть в одной точке и попасть в другую точку максимум за 2 пересадки и максимум за те искомые 45 минут, о которых, видимо, городская власть сегодня говорила. Может быть, надо продлить этот проездной и сделать его не 45 минут, а 60 минут. Я не знаю, почему людей так волнует именно этот срок, но когда городская администрация заявляет, что время проезда по одному проездному билету составляет 45 минут, она же понимает, что берет на себя колоссальную ответственность за качество расписания. То есть маршруты должны ездить просто безукоризненно. А это логистическая задача, наверное, самая главная во всей этой реформе, потому что из нее ведь вытекает создание спецполос общественного транспорта в Сургуте.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Большинство городских улиц, вообще, двухрядные в одном направлении. То есть, соответственно, если мы выделяем спецполосу, то какая нагрузка ложится на город по контролю по камерам, на полицию, на ГАИ. То есть это комплекс работ воспитательных, логистических, административных, которые придется решать.

Д.Щ.: На годы, на годы…

Т.С.: Почему на годы? Слушайте, значит, более 40 лет назад, когда начальником сургутской Госавтоинспеции был Григорий Иванович Чинчевич (боюсь, не наврал, надеюсь, имя)…

Д.Щ.: Чинчевич у нас главой был.

Т.С.: Нет, это его брат. А это был легендарный начальник сургутской ГАИ. Именно при нем была проведена достаточно необычная такая реформа: заставить всех автоводителей останавливаться на зебрах. Этого не делал никто и никогда. То есть Советский союз, чем был в плане автомобильных всех вопросов памятен? Никто никогда не пристегивался, это считалось просто чем-то таким нехорошим, немужским, никто не останавливался на пешеходных переходах и никто не ездил на ближнем свете. Ну, там законодательно было разрешено это делать. Но, по идее, в тех же инструкциях тех же автомобилей было написано, что при езде используйте ближний свет для предупреждения и так далее.

Чинчевич заставил весь город останавливаться на зебрах за буквально 2-3 месяца. Что бы ни говорили, это не на годы. Это когда у тебя есть воля, ты хочешь что-то сделать, ты применяешь данные тебе полномочия. Огромные полномочия есть у полиции, у городской власти. Ты ставишь на каждом светофоре по патрульному, и он беспощадно ловит нарушителей. Все, вошло в привычку. Заметим, как очень быстро народ стал пристегиваться. 20 лет назад приняли закон, начали беспощадно штрафовать. И все, ездят люди, пристегиваются. Точно также лампочки включают и не ворчат, что надо лампочку покупать снова ближнего света.

Вот как бы виделась эта реформа. А принцип: две пересадки до достижения любой точки очень хороший. Я не знаю, он сейчас прописан в этой реформе или нет? Потому что если надо людям попасть из одной точки города в другую и делать для этого даже три пересадки, то это уже обременительно. Если мы не говорим уже о каких-то совсем специфических районах, ну, наверное, там какое-то производство, еще что-то там, какие-то там дальние поселки, очень малолюдные места, в которые просто раз в три часа приезжает автобус и просто до ближайшей постоянной маршрутной сети довозит людей.

Но, как я изучал систему общественного транспорта в Европе, этот принцип декларируют прямо Европейским союзом, рекомендации по муниципалитетам, две пересадки максимально для пересечения населенного пункта. А во многих странах, небольших по территории, три пересадки для попадания из одной точки страны в другую точку страны. Это очень интересная вещь.

Наконец, что же нам делать с маршрутками в этой всей истории? Вот все эти ужасные ГАЗели, которые небезопасны. Мне кажется, они плохи всем, кроме того, что они юркие, как мышки помещаются в любую дорожную щель, в любой дорожный просвет и везут людей, куда людям хочется, и очень оперативно реагируют на потребительский запрос граждан, потому что это частные предприниматели. Наверное, город должен этот сегмент оставлять, отдавать на откуп частным операторам, но выставлять городские требования по качеству транспорта и качеству безопасности. То есть это городская лицензия. Вот у нас есть маршрут такой, такой и такой. Сюда мы запускаем такие-то марки автобусов, с такими-то характеристиками. И никаких, конечно, там ГАЗелей или Фордов транзит для перевозки помидоров, переделанных под пассажирские салоны, быть не должно.

Д.Щ.: В Москве маршрутки включены в общую маршрутную сеть, они ездят на общих основаниях, но они частники. Человек точно также заходит с той же «Тройкой», платит в том же терминале. То есть, там нет такого, что там сидит этот несчастный маршрутчик, как бог Шива, который одновременно управляет автомобилем и одновременно всех рассчитывает, дает сдачу. Там такого уже практически не встретишь, только какие-то пригороды, разве что. То есть они включаются, действительно, маршрутные сети, насколько я знаю, у департамента городского хозяйства такие планы были, как минимум в ближайшее время с этим сегментом поработать, потому что маршрутки тоже, конечно, надо в порядок приводить.

Т.С.: Но тут надо понимать, какое давление будут оказывать владельцы этих маршруток на городскую власть, потому что они тоже очень нервная публика и любую реформу воспринимают, мягко говоря, болезненно. И им бы не хотелось отходить от своего привычного бизнеса, который весь построен на наличке неучтенной и на странных техобслуживаниях и, вообще, на странном походе к тому, что в цивилизованном мире принято считать бизнес-процессом. Московский опыт, пожалуй, лучший в стране по развитию общественного транспорта. Это факт. И если многие элементы этого опыта будут учтены в сургутской реформе, то это будет великолепно.

Д.Щ.: Да. Что ж, конечно же, это будет одной из наших центральных тем в ближайшее время, как власти с недовольной частью общества будут взаимодействовать по решению этого противоречия. Это не конфликт, как я уже писал на siapress.ru, нет в этом ничего страшного и жуткого, нужно просто с людьми поработать, людей послушать, ответить на их вопросы, ответить на их опасения и так далее. Будем смотреть, как практика покажет реализацию этой транспортной реформы, и насколько это все еще потребует корректировок. Что ж, наше время вышло. На следующей неделе снова поговорим о чем-нибудь интересном. А сейчас подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, читайте нас на нашем сайте. До новых встреч через неделю. До свидания.

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!