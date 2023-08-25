Как Сургуту подойти к внедрению платных парковок

Сургут превращается из небольшого сибирского городка в полноценный мегаполис, и его настигают характерные проблемы, в частности – транспортного характера. К реформе маршрутной сети автобусов власть уже подошла, но впереди еще более масштабная и неизбежная реформа – внедрение платных парковок. Как городу подойти к этому вопросу – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Да, привет, Дима! Привет всем, друзья, как всегда!

Д.Щ.: Поговорим про одну интересную для Сургута тему и другую тему в следующем эпизоде, который касается уже нас всех. Сургут. Мы неоднократно в наших выпусках «О чем говорят» рассказываем о необходимости проведения парковочной реформы в Сургуте, то есть, в сущности, это создание системы платных парковок аналогичной тем, которые работают во многих крупных городах мира и даже не в крупных городах мира. В том числе в Москве, в Тюмени она существует, например.

И буквально на этой неделе стало известно о том, что администрация города пригласила сургутян принять участие в опросе, который как раз посвящен внедрению некоторой имплементации в систему платных парковок в бытность нашего города. Мы пока не знаем, как проходит этот опрос, мы пока не знаем его результатов, знаем только то, что естественно где-то в комментариях в соцсетях, там, где администрация города разместила предложение сургутянам принять участие в этом опросе, появились некоторые негативные высказывания, касающиеся самой системы введения платных парковок по понятным причинам.

Поэтому мы решили обсудить с такой точки зрения: как нужно проводить общественные обсуждения, общественную подготовку и проработку вопроса введения платных парковок в отдельно взятом городе, в частности в Сургуте, в городе очень сильно автомобилизированном, поэтому мы понимаем, что этот вопрос явно не будет простым. Давай обсудим, как это могло бы быть, как нужно выстраивать эту работу, в какой последовательности, с какими пунктами. В общем, сделаем, так сказать, обзорную экскурсию. Может быть, слегка поможем нашей администрации в решении этого вопроса.

Т.С.: Автомобилизация Сургута крайне высокая, одна из самых высоких в стране. И есть объективный запрос на необходимость решения проблемы, как организовывать все то пространство немалое городское, которое призвано обслуживать автовладельцев.

Д.Щ.: Кстати говоря, по-моему, у нас тоже была новость на этой неделе, что в Сургуте зарегистрирован у нас транспорт так, что, считай, каждый второй взрослый человек у нас в городе владеет машиной.

Т.С.: Да, это если смотреть на личный автотранспорт, то есть на автомобили категории «В». Там по правам если. А если считать технологический, специальный транспорт, которого в городе очень много, в одной только нефтяной компании «Сургутнефтегаз» автотранспортных предприятий несколько, то можно смело говорить о том, что примерно на одного жителя приходится по единице транспорта, если не больше. Больше, на самом деле. А еще надо учитывать въезжающий транспорт из соседних регионов, из нашей сургутской агломерации, и мы, в общем-то, получаем Сургут, как один из крупнейших в стране транспортных узлов, транспортных в прямом смысле значения этого слова, без всякой там транспортной инфраструктуры и прочей инфраструктуры типа трубопроводов, самолетов и так далее.

О чем говорит намерение властей вынести на публичное или городское обсуждение тему платных парковок? Это говорит о том, что власти после многих лет раздумий и разговоров выносят на городскую повестку этот очень важный вопрос. И это, конечно же, хорошо. Реакцию населения прогнозировать даже не нужно. Она, безусловно, негативная, она будет резко негативная. И тот факт, что власти решились хотя бы предпринять попытку поговорить с населением на эту тему, указывает на их определенную смелость.

В общем-то, многие администрации Сургута на протяжении годов и даже десятилетий как-то обходили проблему автомобилизации города стороной. Справедливости ради надо сказать, что в 90-е годы она не так остро стояла. Кстати говоря, чем меньше автомобилей, тем меньше проблем. С чего мы начали. Поэтому по мере роста благосостояния Сургута, по мере роста населения Сургута тема автомобилизации выходит на такой же передний план, как и проблема возведения объектов соцкультбыта. О чем мы говорили с тобой неделю назад подробно. В общем-то, Сургут начинает упираться в эту стену комплекса проблем, вытекающих из его очень резвого роста, как города. Сургут входит в десятку быстрорастущих городов России. И мы будем сталкиваться не только с нехваткой школ, но и с нехваткой соответственно дорог, внутриквартальных проездов и парковочных пространств.

Значит, как городу, властям разговаривать с народом на эту тему? Недавний старт реформы общественного транспорта показал, что, если честно признать при всей мотивации властей на проведение реформы, ни чиновники, ни жители города к какому-то спокойному, уравновешенному диалогу не готовы. Люди начинают обвинять власти в непродуманности реформы, чиновники, естественно, считают, что они все хорошо продумали, они наняли прекрасных консалтеров. У чиновников вообще есть такое свойство быть априори уверенным в том, что он всегда прав.

Повторится ли то, что мы наблюдали при старте реформы общественного транспорта здесь? Я думаю, что да. Потому что организация парковочных пространств в городе — это реформа не менее, а, может быть, более сложная, чем реформа общественного транспорта. В Сургуте, кстати, структура не очень сложная, потому что мы имеем из только общественного транспорта автобусы городские, частные и немножко маршруток, но, в общем-то, один вид транспорта.

Значит, что будет? Будет, безусловно, вой народа о том, что у него забирают право свободно ставить машину, где он живет, где работает, где учатся его дети. А мотивация у людей будет подкрепляться тезисом о снижении жизненного уровня. То есть на фоне ухудшения жизни людей, на фоне инфляции, на фоне ослабления рубля и всей последующей цепочки экономической очевидной, которая приведет к подорожанию всего и вся, людям (это я как бы проектирую, что они будут предъявлять властям) еще хотят подсунуть еще один вид расходов, доселе неиспользуемый в Сургуте, это платная парковка. Как выходить из этой ситуации, чтобы диалог состоялся, чтобы это был диалог не ради диалога, не ради галочки «поговорили с населением — положили»...

Д.Щ.: Или общественные слушания провели...

Т.С.: Да, да. И забыли. Как сделать так, чтобы этот диалог привел к тому результату, которого, в общем-то, все и ждут? Все ждут, кто понимает, что без реформы пространств, отведенных под автомобили, Сургут будет просто задыхаться, это будет очень некомфортный город. Первое: конечно же, здесь надо организовать грамотную работу с простыми людьми, с населением и опираться только на мнение противников этой реформы, но и сторонников. Как ни удивительно, я не уверен, что сторонников реформы парковочных пространств меньше, чем противников. Я уверен, что те пешеходы и те жители, которым важно передвигаться по городу ногами, с помощью общественного и даже личного транспорта, но которые понимают всю сложность попадания внутрь все большего количества сургутских дворов, сложность припарковать свой автомобиль, таких людей, все-таки, окажется больше.

Надо просто грамотно выстроить этот диалог, и выбирать этих людей для того, чтобы они могли своей аргументацией спорить не с чиновничеством, а с противниками, со своими собственными соседями, коллегами, друзьями. И доказывать, что приехать в свой дом после рабочего дня, встать на организованное для этого место, которое тебе, как резиденту этого дома или района, что правильней, оно уже оплачено властью на 90 процентов, а ты оплачиваешь из своего кармана какую-то минимальную символическую сумму. И это же очень удобно, это реально удобно. Ты вечером или когда там тебе надо припарковаться, не тратишь много времени на это, ты спокойно оставил свой автомобиль и пошел по делам.

То же самое касается парковок при общественных заведениях важных, социальных заведениях, каковыми являются муниципальные учреждения, обслуживающие население: всякие РКЦ, ЖКХ, МФЦ. Я имею в виду не обязательно чиновничьи конторы. Не так уж и много сейчас ходят посетителей в чиновничьи конторы ногами. И это, конечно, крупнейшие объекты соцкультбыта типа наших больниц, типа университетов, школ, детсадов, особенно, и в первую очередь, тех, которые расположены буквально в районах старой застройки внутри кварталов. И город на первом этапе должен определить, какие зоны подпадают под платные парковки, возле каких учреждений в обязательном порядке будут организованы платные парковки.

Вторым этапом надо распределить принципы этих парковок. Условно говоря, житель дома ул. Энергетиков, 33. Он паркуется как? Как резидент какого района? А если его работа в другом районе? Что считается резидентством? Это все прорабатывается. Этот опыт и мировой и московский апробированы, успешно внедрены и приносят очень эффективную прибыль.

Что такое временная парковка? Когда я в первый раз, лет 10 назад написал статью, что возле крупнейших сургутских больниц необходимы только платные парковки по системе: въезд через одни ворота, выезд — через другие, 15-20 минут бесплатное паркование. Для того, чтобы привез больного или что-то там приехал по каким-то делам, передал там передачу через приемный покой и уехал по своим делам, а дальше идет платное паркование.

Тогда начался страшный вой. Я даже с одним из руководителей подобных учреждений сильно дискутировал. И я разговаривал на эту тему с тогдашним заместителем мэра по городскому хозяйству Владимиром Базаровым, с замом по строительству Алексеем Сафиоллиным. Я помню, со многими разговаривал. Все понимают, да, это правильно, это хорошо, но как мы это сделаем? Начинается миллиард вопросов.

А мне они вот очевидны, потому что территория любой больницы сегодня, возьмем СОКБ, возьмем то, что там называется ОКДЦ. Они располагают ну просто огромными пространствами пустыми, между корпусами очень много места. Где-то можно пожертвовать зеленкой совершенно безбоязненно. Да и самих проездов очень много. Это же простой принцип: ты подъехал под шлагбаум, припарковал машину, через какое-то время уехал, заплатив деньги. Все это делают на территории сургутского аэропорта, и ни у кого не возникает ни малейших вопросов. Этот принцип надо распространить сейчас на крупнейшие учреждения соцкультбыта, учреждения здравоохранения, учебные заведения и какие-то учреждения, обслуживающие граждан.

И вот на первом этапе апробировать, например, в течение первого полугодия эту систему, отработать ошибки и уже распространять платные парковки дальше. Что может быть платными парковками? Любая проезжая часть, которую легко можно превратить в одностороннее движение. Вот, например, я приводил пример Дворец советов, он идет от ул. Энергетиков до площади Советов, к нашим двум администрациям: городской и районной. Сегодня эта дорога двусторонняя, причем вдоль нее паркуются люди, создавая хаос для движения, для пешеходов. Сделайте ее только односторонней дорогой, а одну полосу одностороннего движения превратите во временную парковку за 20 рублей в час, например. Пожалуйста, как бы берите, все это очевидно через мобильные приложения или через парковочные автоматы можно организовать.

Д.Щ.: Просто отмечу, что возле тюменской администрации парковка платная. То есть администрация Тюмени, я, когда там жил, приезжал на заседание местной думы, и один раз попал на 5 тысяч, потому что мне не хватило времени, 20 минут просрочил и все. С тех пор парковался уже более аккуратно и оплачивал уже с более хорошим просчетом своего времени.

Т.С.: Да. Ну и, кто себе хорошо представляет центр Тюмени, тот отметит, что он с точки зрения транспорта выглядит идеально, все организовано, никакого хаоса, никакого бардака. И вот вы бы попробовали на примере проезда Советов, ну и можно затянуть сюда площадь Советов, с этой временной парковкой. То есть вы заезжаете по одностороннему движению, это очень важное условие, – никакого двустороннего движения, если проезд не широкий, и если он позволяет быть сквозным в одном направлении. Вот вы въезжаете, условно, или со стороны ул. Республики сюда, или наоборот со стороны ул. Энергетиков, тут уже пусть логисты как-нибудь обоснуют, и вы на этой всей территории паркуетесь, платите за это какие-то деньги, уезжаете в другом направлении, никакого затора не создается, а все припаркованные машины приносят казне какой-то доход. Таких точек в городе тоже можно несколько найти.

Кстати говоря, все дорожное пространство вокруг офисов «Сургутнефтегаза», а ведь возле «Сургутнефтегаза» нельзя никак припарковаться простому посетителю, вот я приезжаю на встречу, а ты должен машину не понятно где оставлять, вдоль дороги или какого-нибудь Нефтяного техникума, это все хаос. Так возьмите один ряд движения этих дорог, где не ездят машины, где они и так стоят, определите как временную парковку, через мобильное приложение сделайте оплату и вперед.

Тут, конечно, возникает вопрос, кто и как будет контролировать факт оплаты. Ну, слушайте, это уже наука. Мы же не инженеры, которые разрабатывают эти все системы. Это делают специальные полицейские. И здесь у городских чиновников возникает не менее важная проблема, которую они должны решить: очень скоординированное взаимодействие с местной полицией. Потому что полицейские считают себя важными федералами, они в подобных вопросах не очень охотно идут на контакт. И очень много лет у нас вообще проблема. Город где-то хотел бы навести порядок, организовывать непрерывную работу участковых или ДПСников, и вот начинается какая-то межведомственная бессмысленная борьба, вместо того, чтобы работать сообща и на благо города.

То есть, если резюмировать: реформа, к сожалению, неизбежна, от нее никто не сможет отмахнуться: ни эта администрация, ни любая будущая администрация Сургута, ее надо как можно быстрее проводить. Реформа призвана облегчить, а не усложнить жизнь людей. И это будет выражаться в том, что люди перестанут беспокоиться о поиске парковок, исчезнет социальная напряженность внутри новых жилых кварталов Сургута, где вообще за паркоместо идет борьба и война, драки бывают с использованием орудий тупых и не очень тупых. В третьих, это просто сформирует постепенно новое гражданское поведение у жителей, они будут понимать, что ну это элемент порядка. Вопрос цен давайте пока не обсуждаем. Конечно же, наверное, нельзя шандарахнуть население каким-то ужасным ценником. Но сегодня город получает ноль за это, а будет получать какие-то копейки. Пойдут расходы...

Д.Щ.: Эти же деньги можно использовать в качестве дорожного фонда и так далее. То есть это тоже можно будет использовать для того, чтобы улучшать инфраструктуру дальше.

Т.С.: Безусловно. Просто есть пространства, где уже сегодня можно организовывать парковочные места платные, повторю: это закрытые территории больничных комплексов, НГДУ, мкрн «Энергетиков», Перинатальный центр (я не знаю, как там это все решено), пожалуй, все. И это организация односторонних проездов, хотя бы как первый этап подготовительный, во всех кварталах, где есть школы и детсады, где каждое утро и каждый вечер столпотворение автомобилей с теми же драками за парковочные места. Ну, и несколько экспериментальных зон, типа проезда Советов, площади Советов, каких-то еще участков в городе, где в рабочее время наблюдаются заторы. Все.

И эту вот работу надо выносить на общение с людьми, планомерно им объяснять, что это выгодно. Брать опыт Москвы, Тюмени, других российских городов, может, не российских, но у нас сейчас такой тренд, что мы ничего заграничного не любим, хотя практика показывает, что там не всегда все плохо, мягко говоря. И, я думаю, что в течение года можно реализовать какие-то базовые основы для реформы, а потом уже ее развивать и продолжать. Вполне можно обойтись без подобных эксцессов, которые были в той же Москве в первые месяцы реформы, которую Собянин проводил, с эвакуацией автомобилей с пристегнутыми внутри пассажирами. Это все можно сделать, уже научившись на чужих ошибках.

Д.Щ.: Что ж, мы будем за этим пристально наблюдать. Это очень интересная тема. Я думаю, что как раз в ближайшие, возможно, годы она и будет в Сургуте развиваться. По крайней мере, на это есть некоторая надежда. Смотрите нас на YouTube, ставьте там лайки, читайте нас на siapress.ru.