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Участники программы «Время героев» предложили запустить в Югре патриотический центр и проект «Навигатор доверия»

Участники программы Время героев прошли стажировку в Югре и представили патриотические проекты

Участники программы «Время героев» предложили запустить в Югре патриотический центр и проект «Навигатор доверия»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Участники федеральной образовательной программы «Время героев» прошли пятидневную региональную стажировку в Югре и представили свои проекты. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Проект реализует Президентская академия совместно с платформой «Россия – страна возможностей». Во время стажировки участники изучали ключевые направления социально-экономического развития региона, работу инфраструктуры и особенности реализации государственных программ.

На защите они представили предложения по продвижению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди идей — создание регионального патриотического центра, съемки семейных фильмов, запуск проекта «Навигатор доверия», а также мобильных центров традиций, памяти и воспитания «Чум культуры».

По словам Кухарука, боевой опыт защитников Отечества служит нравственным ориентиром для молодежи, помогает понять суть мужества, ответственности и служения Родине.

Губернатор отметил, что власти региона рассмотрят возможность включить проектные решения в региональные планы мероприятий для дальнейшей реализации.


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05 июля в 09:24, просмотров: 700, комментариев: 0
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