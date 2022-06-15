780 млн рублей заплатили югорские бизнесмены, чтобы избежать наказания за налоговое преступление

В ХМАО следователи завершили расследование уголовного дела и прекратили уголовное преследование гендиректора АО и его заместителя, которых обвиняли в крупном налоговом преступлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, подозреваемые для уклонения от уплаты налогов в 2019 году создали фиктивный документооборот с тремя предприятиями, которые якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг, выполнения работ для общества.

«Фактически никакие работы предприятиями не выполнялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемые уклонились от уплаты в федеральный бюджет более 490 млн рублей налоговых отчислений», - говорится в сообщении.

Подозреваемые признали вину и возместили в бюджетную систему РФ свыше 780 млн рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 490 млн рублей, а также пени и штрафы.

Уголовное преследование по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) прекращено в связи с погашением задолженности.