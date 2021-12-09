В Сургуте завершаются проектные работы по научно-технологическому центру

В Сургуте в 2022 года начнется строительство научно-технологического центра (НТЦ). Об этом сообщил глава города Андрей Филатов на заседании муниципального штаба по строительству.

По его словам, проектные работы почти завершены, в 2022 году начнется строительство инженерных коммуникаций для будущего объекта.

«У нас для этого все готово, и уже мы начинаем реализацию инфраструктурных проектов, которые станут основной для НТЦ», — отметил Андрей Филатов.

НТЦ займет площадь свыше 70 гектаров. На территории появятся университет, колледжи, школа для одаренных детей, лаборатории и инновационные промышленные компании. Центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в округе, а также создаст условия для развития новых продуктов и производств.