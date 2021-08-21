В пойме Оби построят очистные сооружения для ливневой канализации

В администрации Сургута обсудили планы по строительству. На повестке дня были такие темы, как строительство дороги 5з, продолжение благоустройства парка «Кедровый лог», перспектива строительства улицы Усольцева – это будет первый опыт Сургута в реализации проектов жизненного цикла. Но более подробно участники стройштаба остановились на обсуждении проекта по возведению локально-очистных сооружений ливневой канализации в прибрежной зоне Сургута. Сегодня застройка поймы реки ведется активно – это предусматривал генеральный план, созданный еще 30 лет назад.

Что построят?

Локальные очистные сооружения ливневых канализаций будут возводить для существующих объектов территории «Пойма-2» и «Пойма-3». Они расположены между Югорским трактом и рекой Обь. Внедрение новой системы канализации – это один из первых этапов создания инженерной инфраструктуры на территории будущего «Научно-технологического центра».

«Этот проект реализуется под руководством губернатора региона. «Научно-технологический центр» идет портфелем проектов. Здесь завязаны очень многие структуры, огромный кластер развития научно-технологического потенциала Российской Федерации предполагается заложить в этот объект. На муниципалитете сейчас лежит задача в рамках реализации портфеля проектов разработать проектную документацию под линейные сооружения, под планировку территории в целом для развития в общем концепте», – отметил замглавы Сургута Валерий Фомагин.

Сейчас власти вплотную подошли к старту реализации масштабного проекта, в рамках которого и возведут очистные сооружения ливневой канализации. Она закроет потребность всего будущего НТЦ, в который входят университетский, жилой, социальный и другие блоки. Крупномасштабный проект должен быть реализован к 2030 году. Центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в округе, а также создаст условия для развития новых продуктов и производств.

Инженерное наполнение – дороги, теплосети, водоснабжение, ливневая канализация – одна из важнейших частей масштабного комплекса,отметил Валерий Фомагин: «Это объемный комплекс инженерно-технических сооружений, который повлечет за собой значительную часть инвестиций, запланированных для реализации проекта НТЦ».

Полоса препятствий

Проект системы очистных уже разработан и «лежит на столе» в «Управлении капитального строительства». Он обошелся в четыре миллиона рублей. Его разработкой занималась компания ООО «СибГеоПрофи». Однако сегодня есть угроза, что проект попадет в «долгий ящик». Проект не могут направить на госэкспертизу, потому как на выбранном участке запрещено строить капитальные объекты. Формально территория относится к зоне городских лесов, но по факту там ничего не растет. Глава Сургута Андрей Филатов видит два пути решения, оба – непростые: «Либо мы принимаем решение о переводе земли из этой категории, либо меняем локацию».

Второй вариант повлечет за собой изменения в проекте – это деньги и время. При этом стоимость самого объекта может увеличиться в разы. А первый – сдвинет сроки почти на год.

Выход есть

Сделать будущий объект не капитальным, а линейным. По факту меняется только название и некоторые технические характеристики, которые позволят работать с проектом уже сейчас. Именно к такому альтернативному решению пришли в мэрии.

Параллельно департамент архитектуры и градостроительства администрации города будет носить изменения в Генеральный план, чтобы документ соответствовал действительности. «Строительным кодексом допускается размещение линейных объектов в зоне городских лесов. Этим путем идем. Но работать над выводом этой зоны из категории городских лесов все равно будем», – отметил Юрий Валгушкин.

Построить рады — а обслуживать?

Сейчас с учетом прохождения государственной экспертизы, строительство очистных планируется начать уже в 2022 году. При их создании будут учтены все экологические требования.

В перспективе обслуживанием ливневых канализаций будет заниматься «Горводоканал». Градоначальник отметил, что специалистов ГВК уже стоит подключать к работе как «второй ключ специалистов», чтобы они нарабатывали практику использования ливневых канализаций, эксплуатации и содержания, и на этапе строительства были учтены технические замечания специалистов.