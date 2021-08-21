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​НТЦ на горизонте: в 2022 году в пойме реки начнутся первые работы

В пойме Оби построят очистные сооружения для ливневой канализации

​НТЦ на горизонте: в 2022 году в пойме реки начнутся первые работы
Фото: Администрация Сургута

В администрации Сургута обсудили планы по строительству. На повестке дня были такие темы, как строительство дороги 5з, продолжение благоустройства парка «Кедровый лог», перспектива строительства улицы Усольцева – это будет первый опыт Сургута в реализации проектов жизненного цикла. Но более подробно участники стройштаба остановились на обсуждении проекта по возведению локально-очистных сооружений ливневой канализации в прибрежной зоне Сургута. Сегодня застройка поймы реки ведется активно – это предусматривал генеральный план, созданный еще 30 лет назад.

Что построят?

Локальные очистные сооружения ливневых канализаций будут возводить для существующих объектов территории «Пойма-2» и «Пойма-3». Они расположены между Югорским трактом и рекой Обь. Внедрение новой системы канализации – это один из первых этапов создания инженерной инфраструктуры на территории будущего «Научно-технологического центра».

«Этот проект реализуется под руководством губернатора региона. «Научно-технологический центр» идет портфелем проектов. Здесь завязаны очень многие структуры, огромный кластер развития научно-технологического потенциала Российской Федерации предполагается заложить в этот объект. На муниципалитете сейчас лежит задача в рамках реализации портфеля проектов разработать проектную документацию под линейные сооружения, под планировку территории в целом для развития в общем концепте», – отметил замглавы Сургута Валерий Фомагин.

Сейчас власти вплотную подошли к старту реализации масштабного проекта, в рамках которого и возведут очистные сооружения ливневой канализации. Она закроет потребность всего будущего НТЦ, в который входят университетский, жилой, социальный и другие блоки. Крупномасштабный проект должен быть реализован к 2030 году. Центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в округе, а также создаст условия для развития новых продуктов и производств.

Инженерное наполнение – дороги, теплосети, водоснабжение, ливневая канализация – одна из важнейших частей масштабного комплекса,отметил Валерий Фомагин: «Это объемный комплекс инженерно-технических сооружений, который повлечет за собой значительную часть инвестиций, запланированных для реализации проекта НТЦ».

Полоса препятствий

Проект системы очистных уже разработан и «лежит на столе» в «Управлении капитального строительства». Он обошелся в четыре миллиона рублей. Его разработкой занималась компания ООО «СибГеоПрофи». Однако сегодня есть угроза, что проект попадет в «долгий ящик». Проект не могут направить на госэкспертизу, потому как на выбранном участке запрещено строить капитальные объекты. Формально территория относится к зоне городских лесов, но по факту там ничего не растет. Глава Сургута Андрей Филатов видит два пути решения, оба – непростые: «Либо мы принимаем решение о переводе земли из этой категории, либо меняем локацию».

Второй вариант повлечет за собой изменения в проекте – это деньги и время. При этом стоимость самого объекта может увеличиться в разы. А первый – сдвинет сроки почти на год.

Выход есть

Сделать будущий объект не капитальным, а линейным. По факту меняется только название и некоторые технические характеристики, которые позволят работать с проектом уже сейчас. Именно к такому альтернативному решению пришли в мэрии.

Параллельно департамент архитектуры и градостроительства администрации города будет носить изменения в Генеральный план, чтобы документ соответствовал действительности. «Строительным кодексом допускается размещение линейных объектов в зоне городских лесов. Этим путем идем. Но работать над выводом этой зоны из категории городских лесов все равно будем», – отметил Юрий Валгушкин.

Построить рады — а обслуживать?

Сейчас с учетом прохождения государственной экспертизы, строительство очистных планируется начать уже в 2022 году. При их создании будут учтены все экологические требования.

В перспективе обслуживанием ливневых канализаций будет заниматься «Горводоканал». Градоначальник отметил, что специалистов ГВК уже стоит подключать к работе как «второй ключ специалистов», чтобы они нарабатывали практику использования ливневых канализаций, эксплуатации и содержания, и на этапе строительства были учтены технические замечания специалистов.


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21 августа в 12:35, просмотров: 2546, комментариев: 7
Комментарии:
Швондер.
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21 августа в 20:25
Хорошо. Какая югра такой и кампус. Силиконовая так сказать наша долина
Швондер.
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21 августа в 20:45
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Мономах
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21 августа в 20:45
Это будет первый опыт. Город не имеет НИ одного ЛОСа!
Швондер.
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21 августа в 20:47
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Швондер.
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21 августа в 21:18
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Alkonowa1ow
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21 августа в 21:23
Таки получается, что ЛОС будет построен, будет очищать что-то , а на КУ его поставить нельзя, ибо на этих землях строить было нельзя. Получается объект введён, а право собственности оформить будет нельзя. И что это будет будет безхозяйный объект? Единственное, что госэкспертиза будет возможна.
Швондер.
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21 августа в 22:02
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Alkonowa1ow
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22 августа в 02:20
Иногда они возвращаются. В Сургуте есть несколько госкорпораций-беглецов. Которые могут вернуться в Сургут. А для них нужно престижное место в городе. Понятно, что НТЦ-ЮНИТИ- парк это мегапроект регионального масштаба. Но есть мегапроекты Федерального масштаба по распределению госкорпораций из Москвы в регионы. Пилотный проект перемещение ГАЗПРОМА И ВТБ в СПб. Сейчас рассматриваются варианты размещения ещё десятков госкорпорации в регионах, где находится их основные производства. Тюменская область ( Газпром), Красноярский край ( РусГидро), Урал (Ростех) и так далее по списку. Судя по такому раскладу из СПБб в Сургут должна вернуться ОГК-2 (где якорным производством является Сургутская ГРЭС-1) и «Газпром Переработка». А это значит что налогиькдут платиться непосредственно в регион и город. А это значит, что найдутся те миллиарды и НТЦ ( не все же СНГ должно помогать), и на реновацию Саймы и, главное, на строительство третьей трубы от ГРЭС. О закапыванию магистральных труб теплоснабжения по Пролетарскому по умолчанию тоже. Но прежде чем вкладывать в НТЦ нужно достроить свечку «Газпромпереработки». И определиться: кто там будет жить. Возможно госкорпорации тяжело будет менять ПМЖ. Однако это можно решить путём регистрации в налоговой в Сургуте. А офис и прочие управленческие структуры оставить в Москве. Так же необходимо бы перерегистрировать в Сургуте «Нэт бай Нэт Холдинг» (бывшая Югрател + ещё полсотни таких операторов по России). Появление таких структур в городе возможно, согласно стратегии Правительства, поэтому нужно быть готовыми с ними сотрудничать. Нужно выиграть конкуренцию за них другими городами ХМАО и Тюменской области. И опять мы возвращаемся к теме комфортного города.
Alkonowa1ow
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22 августа в 04:38
Обоснование. С «Газпромпеработкой» понятно. «Возвращение блудного сына» на ул. Островского. С ОГК -2, в которую входит 11 генерирующих электростанций, расположенных в Европейской части РФ и на Урале требуется разъяснение почему. Почему в Сургут. Во- первых, Сургутская ГРЭС-1 самая большая по установленной мощности электростанция: 3300 МВТ из 16500 МВт всей ОГК-2 (20%). Кроме того на ГРЭС-1 грядёт масштабная реконструкция. Во-вторых остальные электростанции менее мощные. Так 2-й по установленной мощности идёт Рязанская ГРЭС -3010 МВт, далее Киришская ГРЭС- 2480 МВт, Новочеркасская ГРЭС -2480 МВт, Троицкая ГРЭС (на Урале) - 2400 МВт и ещё меньшей мощности Серовская (на Урале, где работал директором Губареву), Грозненская ТЭС, Адлерская ТЭС , Псковская ГРЭС и др. За 2020 год копания имеет чистую прибыль в 140 млр рублей, что не маловажно для регионального бюджета.
В отношении частной компании Алишера Усманова «Нэт Бай Нет Холдинг» я погорячился, ибо она зарегистрирована на Виргинских островах в оффшоре. Частная собственность священна и неприкосновенна. В 2013 году региональная компания Югрател была продана Правительством ХМАО Усманову на аукционе за 2,3 млр рублей. Вместе с данным ликвидным активом ушёл и зарегистрированный в Югре налогоплательщик, работающий с
высокой прибылью.
Однако процесс перевода госкомпаний имеет две стороны медали. С одной стороны перевод компаний укрепляет бюджеты регионов ( Югра кстати не исключение). С другой стороны укрепление финансовой независимости регионов может вызвать их сепаратизм и независимость от Москвы, что невыгодно Центру и Кремлю. Так что процесс будет трудный и сложный и будем посмотреть. Посмотреть за ходом этого Мегапроекта Правительства Мишустина.
Alkonowa1ow
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22 августа в 04:44
Поправка. «Серовская ГРЭС (на Урале, где ранее работал директором наш Губачев, почётный Гражданин города Сургута, и бывший директор Сургутской ГРЭС-1)» и далее по тексту.
Будулай Алмазов
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22 августа в 10:56
Шойгу не первый раз выступил насчет развития городов центральной Сибири в окрестностях Транссиба. Вплоть до построения новых городов (один, вроде, в Минусинской котловине). В условиях все более массовой миграции населения в европейскую часть страны, остановить , а тем более повернуть вспять этот поток, будет стоить немало средств. В Сургут и так народ едет. Зачем его еще стимулировать? Люди, похоже, нужны вдоль Транссиба. В условиях демографического спада, люди становятся дефицитным ресурсом. Так что если золотой дождь если и прольется, то в других местах.
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