Затраты на первый в ХМАО НТЦ увеличились до 90 млрд рублей

Расчетные затраты на возведение первого в ХМАО Научно-технологического центра (НТЦ) составят около 90 млрд рублей. Осенью 2021 года региональные власти оценивали строительство НТЦ в сумму 52,6 млрд рублей.

«В соответствии с финансово-экономической моделью научно-технологического центра общая расчетная стоимость строительства объектов НТЦ составила порядка 90 млрд рублей, в том числе около 40% от общего объема планируется привлечение частных инвестиций», - сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин ТАСС.

С чем связано подорожание объекта, чиновник не уточнил. По его словам, Югра уже получила на возведение центра инфраструктурный бюджетный кредит в размере 6,3 млрд рублей. Перечисление денег будет осуществляться траншами в 2022 и 2023 годах, добавил Владислав Нигматулин.

Научно-технологический центр, который будет включать в себя более 20 объектов, планируется построить в течение девяти лет. В числе объектов - центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, конгрессно-выставочный центр и т.д.