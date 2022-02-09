Затраты на первый в ХМАО НТЦ увеличились до 90 млрд рублей

Расчетные затраты на возведение первого в ХМАО Научно-технологического центра (НТЦ) составят около 90 млрд рублей. Осенью 2021 года региональные власти оценивали строительство НТЦ в сумму 52,6 млрд рублей.
«В соответствии с финансово-экономической моделью научно-технологического центра общая расчетная стоимость строительства объектов НТЦ составила порядка 90 млрд рублей, в том числе около 40% от общего объема планируется привлечение частных инвестиций», - сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин ТАСС.
С чем связано подорожание объекта, чиновник не уточнил. По его словам, Югра уже получила на возведение центра инфраструктурный бюджетный кредит в размере 6,3 млрд рублей. Перечисление денег будет осуществляться траншами в 2022 и 2023 годах, добавил Владислав Нигматулин.
Научно-технологический центр, который будет включать в себя более 20 объектов, планируется построить в течение девяти лет. В числе объектов - центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, конгрессно-выставочный центр и т.д.
К моменту завершения строительства НТЦ инфляция еще сожрет эдак 300%. К бабке не ходи.
Это же не индексация пенсий и зарплат – это грандиозное строительство. Здесь надо все считать точно. Понимать надо.
— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
Ну и ладно. Жилую недвижимость распродадут, а нежилые корпуса отдадут под коммерческую недвижимость. Будет ЖК НТЦ.
Беспроигрышный вариант.
В прошлом году в Киевском университете культуры и искусств появился факультет TikTok.
Факультет блогинга и новых медиа открылся в Синегерии.
В финском Университете прикладных наук Тампере открыли уникальную образовательную программу, разработанную специально для блогеров.
Школа блогеров – проект Псковского государственного университета.
В Институте гуманитарного образования и информационных технологий в Москве открылся проект «Институт профессионального блогинга».
Тик-токари 6 разряда начнут преподавать, инста-демоны учить как правильно фильтры и маски накладывать, делая селфи, увеличивать продажи, демонстрируя успешность продвижения. А ютьюберы экспертничать по любому поводу - от изготовления слаймов до лечения варикоза.
Система образования постаралась для них, стадами выпускала потребителей примитивного контента. Они не просто глупы, а настолько, что нет ориентиров у них, чтобы осознать глубину своего интеллектуального дна. Они просто хотят найти себя (в идеале на Мальдивах где-нибудь) и быть перманентно счастливыми!
А не вот это вот всё...
В сургутский НТЦ китайцы, наверное, приедут работать и учиться.
Когда строили ледовый на сдачу случайно ситимолл нарисовался.
Так то подобный проект как ледовый тогда примерно 700 ля стоил, потратили 2 яр, аккурат яр 300 на молл ушло. Гении маркетинга!
Занимательная история. Лихо закрученый сюжет, тут с кандычка не разберёшься.