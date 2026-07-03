Окружные власти согласовали КРТ в 21-22 микрорайоне Сургута

В Югре рассмотрели новые проекты комплексного развития территорий в Сургуте и Сургутском районе. Планы по благоустройству и реновации микрорайонов представили на заседании Градостроительного совета, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на губернатора Руслана Кухарука. «Все проекты разработаны с учетом современных требований к градостроительству и направлены на создание комфортной среды для проживания югорчан. Их реализация позволит обновить существующие микрорайоны и создать современную городскую среду», — подчеркнул глава региона.

В Сургуте, в микрорайоне 21-22 (возле улицы Мелик-Карамова, где располагается элитный поселок, в народе называемый «Долина нищих»), планируется построить комплекс многоквартирных домов общей площадью 75 тысяч кв. м, детский сад на 250 мест и благоустроить часть набережной с примыканием к мосту через реку Сайма.

В Белом Яре на месте аварийного и ветхого жилья возведут три дома с прокладкой инженерных сетей. На улице Маяковского появятся четыре многоквартирных дома, парковка и благоустроенная пешеходная аллея площадью 2 960 кв. м.

В Солнечном по улице Космонавтов запланированы инклюзивная детская площадка, помещение для детского сада, парковка на 134 места и капитальный ремонт улично-дорожной сети. В 3-м квартале по улице Советской планируют благоустроить аллею и построить дома площадью 3 778 кв. м.

В поселке Барсово Сургутского района хотят построить многоквартирные дома общей площадью более 29 тыс. кв. м. Это должно полностью закрыть вопрос расселения аварийного жилья.

Также проект комплексного развития рассмотрели для Нягани. На Сергинской улице планируют построить два дома и благоустроить территорию с системой экологических троп.