Депздрав проверил сургутскую больницу, в которой делали аборты без наркоза

Главного врача Сургутской городской клинической больницы Михаила Курносикова проверили после жалоб пациенток на проведение абортов без наркоза. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры, передает URA.RU

«Проведен ведомственный контроль качества медицинской помощи в БУ «Сургутская городская клиническая больница». К экспертизе привлечен главный специалист депздрава Югры по профилю «акушерство и гинекология», – сообщили в департаменте.

По итогам проверки Курносикова обязали устранить выявленные нарушения. В департаменте добавили, что в случае личных обращений пациенток, их ситуации будут рассмотрены отдельно.

Напоминаем, в городской клинической больнице Сургута женщин подвергали медицинским процедурам по прерыванию беременности без наркоза и обезболивания.

«По показаниям меня отправили на вакуумный аборт, но никакого наркоза и анестезии не было. Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», – поделилась одна из пациенток.

После публикации в СМИ еще одна сургутянка рассказала о похожем случае в комментариях в группе «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте». Женщина сообщила, что ей провели аборт таблетками и кюреткой без анестезии несмотря на то, что беременность была желанной.