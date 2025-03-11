Главврач сургутской больницы заявил об атаке мошенников после обвинений в абортах без наркоза

В городской клинической больнице Сургута женщин подвергали медицинским процедурам по прерыванию беременности без наркоза и обезболивания. Первой об этом рассказала одна из пациенток, ее историю опубликовало издание URA.RU.

По словам девушки, врачи провели вакуумный аборт без анестезии: «По показаниям меня отправили на вакуумный аборт, но никакого наркоза и анестезии не было. Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление».

Она также добавила, что после операции ее заставили самостоятельно идти в палату, хотя она не могла стоять. Девушка отметила, что в больнице многие пациентки сталкиваются с грубым обращением и медицинским насилием.

После публикации в СМИ еще одна сургутянка рассказала о похожем случае в комментариях в группе «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте». Женщина сообщила, что ей провели аборт таблетками и кюреткой без анестезии несмотря на то, что беременность была желанной.

«Спросила: «За что вы так?» Мы ждали этого ребенка, сказали потерпи, так положено. Через месяц вернулась с кровотечением к ним на скорой, УЗИ не сделали и отправили домой пить транексамовую кислоту. Обратилась за помощью к другому врачу, помогли. Снова операция. По платному УЗИ сразу показало, что ненормальная картина. Очень хочу родить еще ребенка, но страх пережить этот кошмар остался. Главврач обращается с женщинами высокомерно, задрав вверх голову, даже не здоровается и говорит гадости», – делится сургутянка.

После волны публикаций главврач городской клинический больницы Сургута Михаил Курносиков дал комментарий изданию «Подъем», заявив, что все обвинения ложны и являются частью провокации мошенников.

«Да нет, конечно, ни у кого претензий. Все в соответствии с законодательством, все четко сделано. Это травля. Там же просто иноагенты пишут. Конкретно атака из-за рубежа идет. Это мошенники. Они потом под этим видом рассылки какие-то делают. Цель – получение денежных средств, не отсюда, а из-за рубежа, от третьих лиц. Это одна из мошеннических манипуляций, я так думаю», – рассказал Курносиков журналисту «Подъема».

По словам главврача, в больнице работают лучшие специалисты страны, никто из сотрудников не отстранен, а учреждение продолжает работать в штатном режиме.

В Департаменте здравоохранения Югры изданию «Подъем» сообщили, что начали проверку фактов, изложенных в публикациях.