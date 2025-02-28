Сургутский ДК «Строитель» могут перенести ближе к храму Георгия Победоносца

На месте снесенного ДК «Строитель» в Сургуте появится памятник Строителям. Решение о его размещении на пересечении улиц 30 лет Победы и Сибирской приняла городская комиссия по топонимике в конце января, сообщили СургутИнформ-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ранее планировалось, что новый дворец культуры возведут на этом же месте, но сейчас городские власти рассматривают альтернативный вариант. По информации источников, учреждение могут построить рядом с храмом Георгия Победоносца на улице Университетской. Причина переноса – недостаточная площадь освободившегося участка, которая не позволит разместить крупный культурный объект.

Что касается памятника строителям, его планируют установить при поддержке меценатов из числа городских застройщиков. По предварительным данным, он может появиться в районе Строителей уже к концу года.

Ранее депутат Думы Сургута Алексей Кучин рассказал, что ДК «Строитель» и театр «Петрушка» входят в «Карту развития Югры». На 2025 год запланированы проектные работы, «Строитель» − за счет бюджета, «Петрушку» проектирует Брусника, в рамках договора КРТ застройки вдоль улицы Университетской. По оптимистичному сценарию объекты могут попасть в программу строительства на 2025-2027 год за счет федеральных и региональных средств.

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