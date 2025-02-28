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​На месте ДК «Строитель» в Сургуте установят памятник, а новый ДК появится в другом районе

Сургутский ДК «Строитель» могут перенести ближе к храму Георгия Победоносца

​На месте ДК «Строитель» в Сургуте установят памятник, а новый ДК появится в другом районе
Фото: siapress.ru

На месте снесенного ДК «Строитель» в Сургуте появится памятник Строителям. Решение о его размещении на пересечении улиц 30 лет Победы и Сибирской приняла городская комиссия по топонимике в конце января, сообщили СургутИнформ-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ранее планировалось, что новый дворец культуры возведут на этом же месте, но сейчас городские власти рассматривают альтернативный вариант. По информации источников, учреждение могут построить рядом с храмом Георгия Победоносца на улице Университетской. Причина переноса – недостаточная площадь освободившегося участка, которая не позволит разместить крупный культурный объект.

Что касается памятника строителям, его планируют установить при поддержке меценатов из числа городских застройщиков. По предварительным данным, он может появиться в районе Строителей уже к концу года.

Ранее депутат Думы Сургута Алексей Кучин рассказал, что ДК «Строитель» и театр «Петрушка» входят в «Карту развития Югры». На 2025 год запланированы проектные работы, «Строитель» − за счет бюджета, «Петрушку» проектирует Брусника, в рамках договора КРТ застройки вдоль улицы Университетской. По оптимистичному сценарию объекты могут попасть в программу строительства на 2025-2027 год за счет федеральных и региональных средств.

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Сегодня в 13:00, просмотров: 273, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:15
Лучшим вариантом продления жизни этого знакового места для всех сургутян была бы реконструкция ДК «Строитель», который стал бы в своей новой жизни действительно памятником строителям Сургута. Он мог бы стать небольшим «ламповым» досуговым и культурным центром микрорайона «Строитель», где проживает в шаговой доступности более десяти тысяч жителей. А новый ГКЦ нужно строить на новом месте. Одно другому, как мне кажется, не мешает. Я не уверен, что здание ДК «Строитель» было настолько аварийным, чтобы его следовало бы сносить. А коль уж снесли, то давайте построим на его месте такой же по архитектуре новый ДК «Строитель». Внутреннюю планировку можно приспособить под новые функции этого районного досугового Центра. Почему важно сохранить прежний архитектурный облик нового ДК «Строитель»? А потому что он сам по себе уже ПАМЯТНИК. И не надо придумывать какой-то «памятник Строителям» в сквере, на руинах ДК «Строитель». Ассоциация будет одна: памятник снесённому ДК «Строитель». С памятниками как-то в Сургуте не все идёт гладко. На памятнике основателям Сургута поместили священника, что не соответсвует исторической истине. На месте снесённого Дворца искусств «Нефтяник», установили памятник, прозванный в народе «Макдональдс». Хотя это не умаляет ценности это памятника многим поколениям нефтяников Сургута. Поэтому вместо снесённого, возможно и аварийного здания «Строителя» нужно строить новое здание ДК «Строитель». Гигантизм нового ГКЦ конечно впечатляет. Но восстановить ДК «Строитель» по имеющимся чертежам и фотографиям это по сути восстановление культурного наследия города. В качестве примера можно привести снос некогда гостиницы «Москва», которую снесли и потом вновь построили в том же архитектурном виде, потому что это был знаковый объект и памятник архитектуры. ДК «Строитель» не признал памятником архитектуры, но его авангардный стиль выгодно отличал его от многих зданий Сургута. К примеру, зал фойе имел первоначально витринное остекление и был заполнен солнечным светом в дневное время, а вечернее время святящийся фойе ДК притягивал молодежь Сургута на традиционные танцы и дискотеки.
Будет ли притягивать жителей сквер с памятником строителям? Не уверен. Вернее мы получим ещё один сквер, который жителям в принципе и не нужен.

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