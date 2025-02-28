Обзор ключевых решений Думы Сургута за февраль 2025 года

Сургутские депутаты в феврале вернулись с зимних каникул. Время подвести итоги первой думской сессии в новом году в рамках нашего проекта «Коротко о Думе». Как обычно, здесь пишу коротко, о самом важном, подробней можно прочитать на сайте Думы города Сургута.

Итак, вот что обсуждали депутаты:

Про образование

1. Долгожданный и многострадальный военно-спортивный лагерь «Барсова гора». Современный комплекс для комфортного круглогодичного отдыха и учебы молодежи очень нужен нашему городу. Череда фатальных ошибок и недоработок привела к тому, что даже проектные работы еще не завершены, а ведь прошло уже больше пяти лет. К сожалению, вновь задержка. Теперь подрядчик настаивает на увеличения этажности, для размещения вентиляционного оборудования, что требует согласования с сургутским районом. Из-за этого получение готового проекта может сдвинуться еще на два месяца, что может привести к тому, что объект выпадет из региональных программ. В результате мы потеряем сотни миллионов рублей на строительство лагеря. Недопустимая ситуация. Считаю, что если − это произойдет должны быть приняты сами строгие меры, в том числе персональной ответственности. Ждать осталось недолго.

2. Вахтеров в школе заменяют охранники из частных организаций. Решение неоднозначное, с одной стороны это сулит экономию бюджетных средств почти в 50 миллионов рублей, с другой стороны есть опасения по поводу качества работы привлекаемых специалистов. Оценить результат реформы сможем уже осенью.

3. Школу в районе Марьиной горы планируют открыть к сентябрю, это позволит не только снять остроту проблемы нехватки мест в образовательных учреждения, но и сэкономить городской бюджет за счет сокращения количества школьных автобусов.

4. Создание Военно-учебного центра на базе СурГУ. Инициативная группа горожан, а также сам ВУЗ обратился в Думу города за поддержкой в создании центра. Это позволит студентам получать военно-учетную специальность и воинское звание в стенах нашего главного Университета. Конечно, это решение потребует создание материальной базы и обучения специалистов, но руководство Университета уверена, что деятельность центра будет востребована у студентов и необходима для развития ВУЗа.

Про городское хозяйство

1. В Думу поступил протест прокуратуры на норму в правилах благоустройства, которая обязывала арендаторов остановочных павильонов устанавливать и содержать информационные табло с информацией о движении автобусов. Протест был удовлетворен, теперь установка таких табло будет происходить за счет бюджета.

2. «Ритуальный зал» окончательно переезжает из 31-микрорайона на Аэрофлотское шоссе. Участок под него предусмотрен за автосалонами. Строительство планируется за счет инвестора.

3. В Думе горячо прошло обсуждение изменения тарифов на электроэнергию для населения, которые привели к многократному росту расходов на отопление в частных домах. Хоть вопрос и не относится к полномочиям муниципальной Думы. Депутаты выразили свое недовольство предложенными тарифами и приняли решение подготовить предложения для направления окружным властям.

Про социальные объекты

Вопрос обсуждался на заседании Фракции партии «Единая Россия».

1. «Дом Пионеров» и «Станция юннатов». К сожалению, оба объекта, в силу своей аварийности, вероятно ждет снос. Учитывая историческую значимость «Дома Пионеров» его судьбу будут решать после согласования со старожилами. На месте недостроенной «Станции Юных натуралистов» предполагается построить здание театра «Петрушка», а станцию планируется перенести в район Речпорта.

2. ДК «Строитель» и театр «Петрушка», напомню, оба объекта входят в «Карту развития Югры». На 2025 год запланированы проектные работы, «Строитель» за счет бюджета, «Петрушку» проектирует Брусника, в рамках договора КРТ застройки вдоль улицы Университетской. По оптимистичному сценарию объекты могут попасть в программу строительства на 2025-2027 год за счет федеральных и региональных средств.

Про отчеты

Максим Слепов провел свой первый отчет в должности Главы города. Со своей стороны могу похвалить Главу и его команду за активную работу в первые полгода и перезагрузку самых острых для города тем: транспорт, школы, дороги, генплан. Надеюсь, скоро мы увидим положительные сдвиги в этих ключевых для города вопросах.

Еще рекомендую ознакомиться с отчетом Контрольно-счетной палаты города, очень поучительно.

P.S. На фото процедура выбора нового заместителя председателя Думы. На пост была избрана Эмилия Трапезникова с чем ее я горячо поздравляю!

Обзор решений, принятых думой Сургута на последнем заседании 2024 года читайте здесь.