До конца года на месте сургутского ГКЦ появится пустырь

Сегодня, 4 декабря, в Сургуте приступили к сносу старейшего Дома культуры «Строитель» на улице Сибирской. Первая стена здания уже разрушена, и горожане с грустью говорят о том, что завершилась целая эпоха. Здание, построенное в конце 1960-х годов, долгие годы служило домом для городского культурного центра. После признания его аварийным, сотрудники и коллективы переехали в здание кинотеатра «Рубин».

Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу напомнил, что решение о сносе было принято после обследования здания в прошлом году.

«По результатам обследования выяснилось, что конструктивные элементы здания находятся в аварийном состоянии. Это не допускает нахождение людей в объекте, поэтому было принято решение о демонтаже. Сегодня работы начались, и до конца декабря планируем полностью завершить снос», — отметил Арменчу.

Пока на месте ДК «Строитель» будет пустырь. Будущее участка будет определено после утверждения нового генерального плана города. При этом проектная документация для строительства нового здания уже готова и прошла государственную экспертизу. Однако сметная стоимость объекта все еще уточняется. Впрочем, как и расположение ГКЦ − не факт, что он расположится именно на этом участке.

А так выглядел ГКЦ еще в ноябре этого года.

«У нас есть проектная документация на реконструкцию городского культурного центра, которая также подразумевала демонтаж и строительство нового. Проектная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы. Единственное, нет еще сметной документации, она также проходит государственную экспертизу. По результатам получения положительного заключения экспертизы мы уже будем понимать стоимость вложений, необходимых на реализацию данного объекта, и будем уже принимать решение о его месторасположении», − пояснил замдиректора учреждения.

Особое внимание уделено сохранению зеленых насаждений на территории. Некоторые деревья удалось сохранить благодаря корректировке проектной документации. При дальнейших работах также будет учитываться состояние каждой зеленой зоны, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде, утверждает Арменчу.

Снос будет выполнен в полном объеме, с зачисткой территории. Главный энергетик подрядной организации Тахир Даутов сообщил, что на объекте задействовано десять человек, экскаватор, а в ближайшие дни добавят еще одну машину, кран и восемь самосвалов.

«Люди подходят, спрашивают о судьбе здания. Объект действительно значимый для горожан, и это видно по их реакции», − отметил представитель строительно-транспортной компании-1 (Стк-1).

Окончательное решение о строительстве нового объекта на этом месте будет принято в следующем году, после завершения всех необходимых процедур.