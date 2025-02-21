ФСБ запросила документы по сносу ДК «Строитель» в Сургуте

Федеральная служба безопасности проверяет обстоятельства сноса Дома культуры «Строитель» в Сургуте. Региональное управление ФСБ направило в мэрию запрос, требуя предоставить все документы по контракту, включая изменения и переписку с подрядчиком.

По информации источника в силовых структурах URA.RU, внимание привлекли корректировки контракта, который изменялся дважды после заключения.

«ФСБ интересуют все нюансы, вплоть до электронной переписки с подрядчиком. Контракт изменялся дважды после заключения. В кулуарах говорят, что проблемы ждут бывшего главу УКС, а не нового ставленника Слепова − Андрея Стеценко. Но изменения вносились уже при нем, в январе, так что и к Стеценко могут быть вопросы», − сообщил инсайдер издания.

ДК «Строитель» снесли в декабре 2024 года. Договор на выполнение работ с компанией СТК-1 стоимостью около трех миллионов рублей заключили 29 ноября того же года. Информация о корректировках контракта опубликована на портале госзакупок.

Отметим, что сам снос стартовал 4 декабря, спустя два дня после ухода бывшего руководителя УКС Александра Гребешка с поста. Ранее он работал в команде бывшего мэра Андрея Филатова.

По данным местных СМИ, Гребешок покинул УКС после конфликта с вице-мэром по строительству Алексеем Фокеевым, который на тот момент занимал должность главного архитектора города. Его брат, экс-глава окружного департамента дорожного хозяйства Константин Гребешок, также оставил пост после прихода нового куратора строительного блока Югры − замгубернатора Азата Ислаева.

Напоминаем, в Сургуте продолжаются споры о том, что появится на месте снесенного ДК «Строитель». Окончательное решение о строительстве нового объекта должны принять уже в этом году, после завершения всех необходимых процедур. Однако сметная документация до сих пор не проработана, а на территории бывшего культурного учреждения могут разбить сквер.