Около десяти пациентов выиграли суд против Кардиоцентра Сургута

Пациенты Кардиоцентра Сургута, заразившиеся сальмонеллезом в августе 2024 года, получат компенсацию по решению суда. Средний размер выплат составит 50 тысяч рублей на человека. Всего против медучреждения было подано десять исков, пишет NEFT.

Редакция siapress.ru направила в Кардиоцентр Сургута запрос для уточнения информации.

«Вопросы юридического характера, касающиеся процессов оказания населению медицинской помощи, решаются медицинской организацией в порядке, установленном законодательством РФ», – указали в пресс-службе медучреждения.

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