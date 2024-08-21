В Кардиоцентре Сургута открыли два отделения для плановых пациентов

Кардиодиспансер Сургута возвращает плановую госпитализацию после вспышки пищевой инфекции. Сегодня уже открыли два отделения. Кроме того, из инфекционного стационара СОКБ перевели 15 человек, рассказала главврач учреждения Ирина Урванцева.

«Все пациенты размещены в возобновившем работу кардиологическом отделении №3. Состояние больных оценивается как удовлетворительное. Также сегодня возобновило работу отделение медицинской реабилитации стационара, куда также поступили первые пациенты», − говорится в публикации.

Открытие других отделений стационара будет поэтапным. Пока что введен карантин, а также осуществляется жесткий контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Что происходило в кардиоцентре − в обзоре siapress.ru.