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​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию

Что происходит с кардиоцентром в Сургуте после вспышки пищевой инфекции

​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию
Фото: БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

В конце прошлой недели пациентов Окружного кардиологического диспансера поразила вспышка пищевой инфекции. Так, было зарегистрировано 94 случая заболевания. Сейчас в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы находится 82 пациента, сообщила главврач кардиоцентра Ирина Урванцева, которая прервала свой отпуск и экстренно вернулась в медучреждение после массового отравления. Разбираемся в текущей ситуации в обзоре siapress.ru.

Сегодняшние меры

В настоящий момент в СОКБ пациентов наблюдают и врачи-инфекционисты, и кардиологи. Их состояние улучшается: наблюдается положительная динамика. Для них есть все необходимые лекарства.

«Работает два круглосуточных поста кардиологов, плюс в дневное время все необходимые вопросы решает и координирует опытный врач-кардиолог администратор. Кардиохирурги, реаниматологи-кардиологами и инфекционисты-реаниматологи из Сургутской окружной больницы совместно проводят обходы в отделениях и ведут пациентов, которые требуют особо пристального внимания», − рассказала главврач кардиоцентра.

В то же время Окружной кардиоцентр работает в штатном режиме, вместе с ним − консультативно-диагностический центр. Экстренная помощь пациентам с болезнями системы кровообращения оказывается круглосуточно.

А вот работа пищеблока приостановлена − поесть пациенты могут в СОКБ.

«Во всех отделениях и пищеблоке проводится тотальная дезинфекция, работают комиссии департамента здравоохранения и Роспотребнадзора. Работаем много, во благо пациентов», − добавила Ирина Урванцева.

Главврач надеется, что плановая госпитализация возобновится на следующей неделе, после того как будут завершены все контрольные мероприятия, а повторные бактериологические исследования пройдут с отрицательным результатом.

Следственные действия

По факту произошедшего следственный отдел по городу Сургут СУ СК России по Югре проводит процессуальную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 238 и 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

«Во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Ход проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления», − сообщила старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Югре Алина Еремеевская.

Кроме того, местные СМИ считают предварительной версией массового отравления − фаршированный перец.

Взрывной рост заболеваемости и действия Роспотребнадзора

Роспотребнадзор наблюдает взрывной рост заболеваемости, что указывает на более длительное нахождение возбудителя в исходном пищевом продукте.

«Все эти нюансы сейчас и отрабатывают эпидемиологи на объекте. Идет внеплановая выездная проверка, согласованная с органами прокуратуры», − обратила внимание заместитель руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

В частности, предпринимаются следующие меры:

  • Отобраны пробы продукции пищеблока, сырья, смывов с оборудования и инвентаря для лабораторных анализов.
  • Проводится обследование персонала пищеблока.
  • Организованы противоэпидемические мероприятия, работа пищеблока приостановлена.
  • Проводится когортное исследование для определения источника инфекции.

Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика, также предпринимаются шаги для предотвращения вторичных вспышек заболевания.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 345, комментариев: 0
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