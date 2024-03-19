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​В Сургуте закупят 11 китайских автобусов за юани

Крупный перевозчик Сургута купить автобусы за 11 миллионов юаней

​В Сургуте закупят 11 китайских автобусов за юани
Фото: администрация Сургута

В Сургуте транспортное предприятие «СПОПАТ» объявило конкурс на закупку 11 новых автобусов китайского производства. Стоимость покупки составляет 10,8 юаней или чуть меньше 140 миллионов рублей, сообщает Muksun.fm.

«Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью <…>, таможенное оформление произведено по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех таможенных сборов, налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей, предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации», — указано в проекте контракта.

На юани планируется купить автобусы класса М3 марки ZHONG TONG на метане. При этом машины должны быть низкопольными и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Восемь из автобусов будут с кондиционером, три — нет. И что еще важно: год производства автобусов должен быть не ранее 2024 года.

Напоминаем, ранее новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов поднял вопрос о необходимости обновления автопарка. СПОПАТ планирует заменить 40 автобусов за счет собственных средств и городского бюджета.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 334, комментариев: 0
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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
  }
}
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