СПОПАТ закупит новые автобусы для создания новых маршрутов в Сургуте

В Сургуте закупят 40 новых автобусов для обновления техники СПОПАТа. Сегодня в автопарке числится 101 машина, но 50% из них имеют высокий уровень износа. Бывают ситуации, когда десять автобусов могут единовременно находиться на ремонте, оставив линию. Поэтому АО «СПОПАТ» берет в лизинг 30 автобусов из собственных средств, а еще 10 – за счет ассигнований из бюджета города. Это позволит обновить автопарк почти на 40%.

«Мы тратим большие ресурсы на ремонт и техническое обслуживание старого парка. Чем старше техника, тем чаще она ломается. Новые автобусы позволят наиболее эффективно использовать нашу маршрутную сеть и обеспечить горожанам больше комфорта, безопасности, надежности. А также усилят эффективность и рентабельность работы самого предприятия за счет меньшего количества ремонтов, постоянности работы техники – мы с 4 утра и до 12 ночи на линии, практически круглосуточно», – пояснил директор АО «СПОПАТ» Кирилл Киселев.

По словам руководителя предприятия, бюджетный план расходов и доходов на 2024 год формируется без убытков, проблем со стороны банка-лизингодателя не предвидится. Бюджет СПОПАТа будет утвержден в первом квартале 2024 года на совете директоров.

Новая техника также обеспечит потребности и трех новых маршрутов, которые планируется запустить в новом году. Приобретенные машины – улучшенной комфортности. Все автобусы низкопольные, они позволят пользоваться городскими маршрутами маломобильным гражданам.

Контракт на приобретение в лизинг заключён до 28 февраля 2024 года. Первые 10 автобусов по нему должны были выйти на линию уже в декабре, однако исполнитель не сумел обеспечить поставку в этом году.

«У нас были возможности поставить первые десять машин в декабре и была такая договорённость. Но сейчас все заводы исполняют федеральную программу под названием «Специальный казначейский кредит». Окончание этой программы, которая на сегодняшний день приоритетна для всех, заканчивается 1 февраля. После 1 февраля заводы начнут работать в нормальном режиме на других клиентов, и мы сможем поставлять автобусы в тех объёмах, которые у нас подтверждены контрактами», – объясняет смещение сроков первой поставки генеральный директор ООО «Тюменнефтеспецтранс» Евгений Семеняко.