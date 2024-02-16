16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,8237   EUR  98,4099  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Александр Попов: «Мы не упустим возможности по обновлению автопарка»

Директор СПОПАТа обратил внимание на необходимость обновления автопарка

Александр Попов: «Мы не упустим возможности по обновлению автопарка»
Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов поднял вопрос о необходимости обновления автопарка. Ранее Сургут подавал в правительство региона заявку на покупку 157 новых автобусов, но ответа не получил.

«Город совместно со СПОПАТом сделал все возможное, чтобы попасть в программу. Была сформирована заявка, в ней было определено количество необходимых автобусов. Ни у меня, ни у коллег ответа нет. Но мы ни одной возможности не упустим − будь это региональная программа или федеральная. Даже будем вступать в лизинг, где он может быть дешевле», − рассказал глава СПОПАТа.

Александр Попов также заявил, что подвижной состав требует внимания со стороны ремонта. В настоящее время СПОПАТ усилил ремонтно-механические мастерские, пересмотрел поставку запчастей, а также подход к ремонту.

«Порядка 30-40 единиц — это автобусы 2006-2007 года. Доминирующее количество старого фонда. Фактически они находятся не совсем в нормативном состоянии с точки зрения амортизации и эксплуатации. На эту долю мы и планируем обновление подвижного состава. Несмотря на то, что есть старый фонд, существует возможность эти автобусы пересобрать. Мы все-таки не можем сразу заменить 200 единиц. За счет старого фонда мы в том числе будем формировать резерв», − добавил директор.

В ближайшее время СПОПАТ планирует заменить 40 автобусов за счет собственных средств и городского бюджета. Это будет экологичный транспорт на газовом топливе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:17, просмотров: 133, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Главный дорожник ХМАО Александр Лебедев решил уйти в отставку 645
  2. ​«Сургуту нужны выделенные полосы»: директор СПОПАТа высказался об отдельных полосах для автобусов 638
  3. ​Чиновник ХМАО заработал на инвалидах два миллиона рублей 629
  4. ​На пустом месте 628
  5. ​В Югре назвали самые легкие для трудоустройства профессии 616
  6. ​Число зараженных ВИЧ в Югре выросло 601
  7. ​В ХМАО девушка жаловалась на насморк − врачи нашли у нее опухоль в носу 582
  8. ​Сургутян ждет новый способ узнавать информацию по общественному транспорту 569
  9. ​Жители Югры готовятся к празднованию Дня оленевода 552
  10. ​В ХМАО суд вынес приговор мужчине, похитившему 126 тонн нефти 506
  1. ​Три прописки − три уголовных дела: сургутянку поймали на незаконной прописке 1833
  2. ​Сургут отметит 430-летие с новым логотипом 1725
  3. ​Росавиация: самолеты стали чаще сталкиваться с птицами 1713
  4. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 1712
  5. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 1538
  6. ​Ростовская область и Югра лидируют в России по заболеваемости корью 1404
  7. ​Алексей Добровольский: «Неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла» 1330
  8. ​На Международной выставке-форуме в Москве на стенде Югры прошел День экологии 1273
  9. ​Себе на голову 1265
  10. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1259
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 6626
  2. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4740
  3. Избранный. На все 100! 4697
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4179
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4017
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 3796
  7. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3366
  8. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3299
  9. Заметает зима, заметает 3275
  10. ​России пророчат крах бюджета, дефолт и девальвацию рубля в 2024 году. Давайте разбираться, что к чему 3035

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика