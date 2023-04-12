Сургутян приглашают обсудить изменения в маршрутной сети города

Общественники Народного фронта в Сургуте обсудят с представителями администрации, прокуратуры и жителями города изменения в маршрутной сети. Все желающие поучаствовать могут написать Кириллу Акинцеву в личные сообщения для согласования пропуска.

Встреча состоится 13.04.2023 в 12:00 в главном корпусе Сургутского государственного университета (проспект Ленина, 1), научная библиотека. Места ограничены.

Напомним, что изменения в маршрутной сети общественного транспорта намечены на 1 мая. Многие сургутяне критически отозвались о реформе – на их недовольство публично ответил глава города Андрей Филатов.

Также была создана комиссия, которая работает с жалобами и пожеланиями сургутян, касающихся автобусной реформы.