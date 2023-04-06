Сургутянам рассказали, как они могут внести предложения в автобусную реформу

Администрация Сургута создала комиссию по вопросам реформы маршрутной сети. Об этом власти сообщили в социальных сетях. Горожане могут вносить свои предложения тремя способами: отправить письмо на электронную почту мэрии, воспользоваться виртуальной интернет-приемной на официальном сайте или позвонить по телефонам: 8-800-200-64-31; 8 (3462) 55-00-31.
Напомним, что изменения в маршрутной сети общественного транспорта намечены на 1 мая. Многие сургутяне критически отозвались о реформе – на их недовольство публично ответил глава города Андрей Филатов.
Нет с комиссией, конечно, чиновники - это хорошо придумали, а главное вовремя. Комиссию это наше идеальное изобретение для решения многих вопросов в социально- экономическом развитии города. Создали вот комиссию и как-то будто легче стало и автобусов покупать как бы не надо. А то, что в результате оптимизации маршрутной сети заболеет тысячи сургутян и у некоторых даже может быть летальный исход, так это оптимизаторы при сокращении маршрутной сети в расчёт не брали. Как и не брали в расчёт постоянный контингент, пользующихся автобусами в городе, пенсионеров и инвалидов, которые и составляют большинство пациентов с ковид в медучреждениях города. С такими оптимизаторами автобусной маршрутной сети города впору создавать другую комиссию: «комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем» на городском общественном транспорте. По крайней мере пользы от этой комиссии будет на порядок больше.