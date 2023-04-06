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В Сургуте создана комиссия по вопросам изменения в маршрутной сети

Сургутянам рассказали, как они могут внести предложения в автобусную реформу

В Сургуте создана комиссия по вопросам изменения в маршрутной сети
Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута создала комиссию по вопросам реформы маршрутной сети. Об этом власти сообщили в социальных сетях. Горожане могут вносить свои предложения тремя способами: отправить письмо на электронную почту мэрии, воспользоваться виртуальной интернет-приемной на официальном сайте или позвонить по телефонам: 8-800-200-64-31; 8 (3462) 55-00-31.

Напомним, что изменения в маршрутной сети общественного транспорта намечены на 1 мая. Многие сургутяне критически отозвались о реформе – на их недовольство публично ответил глава города Андрей Филатов.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 605, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:27
Чисто бюрократический подход и имитация бурной деятельности по якобы совершенствованию модернизированной, а по сути оптимизированной маршрутной сети городского общественного транспорта. А оптимизация в наше время в любой сфере - это не есть хорошо. Открыли вот новых 10 маршрутов в вновь построенные за двадцать лет жилищные комплексы и микрорайоны. А за счёт чего? Правильно. За счёт сокращения старых маршрутов и это есть как бы есть модернизация автобусной маршрутной сети. А сколько новых маршрутов открыли в старой части города? А сколько будет построено новых остановочных пунктов в дополнение к существующим? А сколько новых автобусов нужно приобрести для модернизированной сети? Ни слова. Если сегодня парк состоит из 300 автобусов обслуживающих 45 маршрутов и перевозящих за сутки 74,5 тысячи пассажиров на муниципальной маршрутной сети общего пользования. То как уверяют «оптимизаторы» на новых 35 маршрутах оптимизированной сети они будут якобы перевозить 89,5 тысячи пассажиров. Якобы за счёт исключения дублирования маршрутов и повышения наполняемости автобусов пассажирами по максимуму. Ага! Хорошенькое дело. Если ли раньше можно было ехать в полупустом автобусе, то сейчас надо «выдохнуть» и уплотниться на десяток дополнительных пассажиров. А как на это дело смотрит Роспотребнадзор? А с социальной, как дистанцией? На неё забили? Или уже эпидемию COVID-19 городская администрация отменила? Так не хилые бы чиновники и доложить главы Роспотребнадзора Анне Поповой по приезде ее в Сургут, что мол «ковиду» в городе нет. Порадовали бы высокое начальство новым достижением города, на сей раз в санитарно- эпидемиологической обстановке. Странное дело получается. Когда-то автобусы мыли и дезинфицировали и без масок в них не пускали, и социальную дистанцию требовали соблюдать. А сейчас взяли и набили все автобусы «под завязку». Мол какие мы молодцы! А то что прибавили т работы сургутской медицине не в счет. Медицина в городе отличная. Справятся. Вместо того, чтобы выделить деньги из бюджета на новые автобусы и увеличить их число до нормативного, близкого к тюменскому стандарту, в 600 автобусов и расширить тем самым маршрутную сеть города до стандартных для нашего города по стандартам опять же Тюмени ( о Москве можно заткнуться) до 60-70 маршрутов, мы их сокращаем с 45 до 35 и отчитываемся, как великолепное решение, о «необходимости которого все время говорили большевики». При этом глава города это сокращения считает как «упавшую как снег на голову» неизбежность. Ссылаясь при этом на то, что 20 лет ничего в маршрутной сети города не менялось. И сейчас пришлось вносить такие неизбежные изменения, как сокращение автобусной маршрутной сети и введение даже пересадочного тарифа в 45 мин.
Нет с комиссией, конечно, чиновники - это хорошо придумали, а главное вовремя. Комиссию это наше идеальное изобретение для решения многих вопросов в социально- экономическом развитии города. Создали вот комиссию и как-то будто легче стало и автобусов покупать как бы не надо. А то, что в результате оптимизации маршрутной сети заболеет тысячи сургутян и у некоторых даже может быть летальный исход, так это оптимизаторы при сокращении маршрутной сети в расчёт не брали. Как и не брали в расчёт постоянный контингент, пользующихся автобусами в городе, пенсионеров и инвалидов, которые и составляют большинство пациентов с ковид в медучреждениях города. С такими оптимизаторами автобусной маршрутной сети города впору создавать другую комиссию: «комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем» на городском общественном транспорте. По крайней мере пользы от этой комиссии будет на порядок больше.

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