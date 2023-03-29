Директор ДГХ Сургута – про новую маршрутную сеть общественного транспорта

Приближается кульминационная часть большой реформы общественного транспорта в Сургуте. С 1 мая в городе начнет действовать обновленная маршрутная сеть автобусов, появятся пересадочные тарифы, служба поддержки пассажиров и прочие давно назревшие изменения. Подробности о текущей модернизации общественного транспорта – в интервью с директором департамента городского хозяйства Сургута Кириллом Киселевым.

– В прошлом году мы объявили аукцион на проведение большой научно-исследовательской работы о транспортной системе Сургута. Это действительно был серьезный труд, который включал, например, полевые исследования – люди проехали 2 345 рейсов на 93 автобусах, подсчитывали траффик, снимали показания, проводили опросы пассажиров. И по итогам выявили «точки роста».

Например – у нас в городе услугами общественного транспорта пользуются ежедневно около 74 тысяч человек. Это в 2,5 раза меньше, чем в сопоставимых по населению городах, что вызывает вопросы. Как минимум, это говорит о том, что общественный транспорт в Сургуте непривлекательный, неудобный, его маршрутная сеть плохо отвечает потребностям жителей, а еще респонденты жаловались, что автобусы в городе медленные и на отдельных маршрутах их мало. Например, на отдельных маршрутах на линию выходит 4-5 автобусов, которые идут с разрывом по времени до полутора часов – кому понравится ждать такого на остановке?

– Может, надо больше автобусов?

– Если бы нынешняя маршрутная сеть осталась неизменной – то у нас бы просто не хватило на это автобусов. Но исследовательская работа выявила также и большой перекос в наполняемости маршрутов. Есть такие, куда просто не зайдешь – настолько забит автобус. А есть транспорт, который все время ходит полупустым. Соотношение у них – примерно 60 на 40 процентов, перекос серьезный.

Исходя из этих данных была предложена новая маршрутная сеть. Мы ее, кстати, опубликовали, чтобы собрать мнения жителей, получили более 500 предложений и замечаний, благодаря которым внесли в документ корректировки. Что в итоге получилось.

На данный момент в городе курсируют 40 маршрутов общественного транспорта. По результатам работы мы исключим 25 процентов маршрутов по причине дублирования (например, у нас по проспекту Ленина сегодня проезжает 70 процентов городских автобусов)Добавили 10 новых маршрутов, которые обеспечат доступ общественного транспорта к новым микрорайонам (ЖК Новин, ЖК Кедровый, ЖК Голд Фиш, ЖК Марьина Гора, ЖК Любимый, СК Спортивное ядро, ул. Югорский тракт, ТЦ Купец, Городской пляж, ДИ Нефтяник) и другим социально значимым объектам. Повышения скорости мы добиваемся тем, что на каждой линии будет больше транспорта, так как мы перераспределим его с 40 маршрутов на 28 оставшихся.

Мы также планируем на 25 процентов снизить дублирование маршрутов. У нас по проспекту Ленина сегодня проезжает 70 процентов городских автобусов, вся улица в них, и почти все они недозагружены.

– Когда же «день икс»?

– Новая маршрутная сеть будет запущена 1 мая. И до 1 сентября мы будем активно собирать обратную связь от горожан, чтобы понять, какие нюансы проявят себя на практике. И, основываясь на мнениях жителей, продолжим приближать эту маршрутную сеть к идеалу. Мы понимаем, что будут люди, которым изменения не понравятся, и мы готовы с ними работать и помогать найти маршруты, чтобы оптимально добираться до привычных мест.

Для этого мы запустим кол-центр, который будет принимать звонки с вопросами, жалобами, предложениями, эмоциями (надеюсь, положительными) относительно модернизации маршрутной сети. Причем эта «Единая служба поддержки пассажиров», которую мы организуем, будет постоянной. Бывают же не очень аккуратные водители, грязные автобусы так далее – все будем отслеживать и реагировать. Возможность оставить отзыв будет и в приложении «Умный транспорт», и на специальном сайте. Приложение и сайт позволят также рассчитывать маршрут из точки А в точку Б, в том числе, с пересадками.

– Кстати, а что с ними? Будет, как в Москве?

– Да, мы вводим понятие «пересадочный тариф». Это значит, что человек, оплативший проезд, в течение следующих 45 минут может бесплатно пересесть на другой маршрут. Расчеты показали, что среднее время движения на автобусе в Сургуте – 42 минуты, поэтому установили пересадку на 45 минут. Ну и в целом эта цифра выверена на общероссийском опыте, в большинстве городов с пересадочным тарифом фигурирует именно она.

Мы полагаем, что это, в частности, поможет тем сургутянам, чьи привычные маршруты будут упразднены, и им, возможно, придется добираться до места с пересадкой.

– Станет ли автоматическим действием «подключение» новых возводимых микрорайонов к системе общественного транспорта? Чтобы, условно, когда дома еще только вводятся, автобусы уже ходили?

– Да. Мы в этом вопросе взаимодействуем с департаментом архитектуры и градостроительства. Пилотный проект – открытие маршрута до «Марьиной горы», которая еще далеко не сдана, но туда проведена дорога, смонтирована остановка, и автобус уже ходит. Правда, пока пустой. Но возможность туда поехать уже есть, и в наши правила и регламенты внесены пункты по обеспечению общественным транспортом всех новых районов.

– Тем не менее, автобусы все равно будут стоять в тех же пробках, что и машины.

– Для решения этой проблемы мир не придумал ничего лучше, чем выделенные полосы для общественного транспорта. Это требует либо больших затрат по строительству дополнительных полос, либо нужно будет забирать место у основного потока автомобилей. Мы в любом случае будем все просчитывать, и, если найдем возможность сделать подобное без ущерба для автомобилистов и пешеходов – мы на этот шаг пойдем. Но пока говорить об этом рано.

Есть еще транспортные шлюзы – идея, которая мне нравится, возможно, мы ее будем внедрять в Сургуте. Смысл в том, что есть два светофора – один для автобусов, другой для машин. Когда все стоят на «красном», сначала загорается «зеленый» для общественного транспорта, который спокойно объезжает пробку, а затем едут все остальные. Для этого тоже потребуются выделенные полосы для объезда стоящего транспортного потока, но небольшие – длиной примерно в два-три автобуса.

Так или иначе, все это нужно просчитывать. Изменения в транспортной системе – задача крайне чувствительная и касающаяся огромного количества людей. С жителями нужно говорить, информировать об изменениях, реагировать на желания и запросы.

Мы предполагаем работу по модернизации общественного транспорта никогда не останавливать. Заниматься корректировкой работы светофоров. Изучать возможности устройства выделенных линий или транспортных шлюзов. Оттачивать качество услуг, систему поддержки пассажиров, обучение водителей и так далее. Не будет такого, что мы модернизацию провели, выдохнули, и все – теперь катайтесь. В современных условиях задача стоит на постоянное развитие.