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​России пророчат крах бюджета, дефолт и девальвацию рубля в 2024 году. Давайте разбираться, что к чему

Ситуация с бюджетом России в 2024 году может быть сложной, но не катастрофичной

​России пророчат крах бюджета, дефолт и девальвацию рубля в 2024 году. Давайте разбираться, что к чему
Фото pixabay.com

В последнее время участились экспертные суждения, которые пророчат нам крах российского бюджета. Все ли так страшно? Посмотрим на цифры.

Действительно, планы у Минфина серьезные. В 2024 году министерство ожидает рост доходов на 20% или на 6 трлн рублей. Откуда возьмут столько денег? Следите за руками: плюс 2,7 трлн рублей составит рост нефтегазовых доходов при прогнозе Минэка в $71 за баррель российской нефти и курсе доллара 90 рублей. Сразу отмечаем: базовый курс на год – 90 или чуть выше. Не 110 и не 120. А вот нефть – $71. Оптимистично. Сейчас в моменте, при всей жесткости баррель стоит $68,5.

Плюс 1 трлн – рост налоговой базы. Экономика продолжит подъем, а значит она принесет больше налогов. Экономический рост по прогнозу Минэка заложен в размере на 2,3%, а инфляция на 4,5%. Она также позволяет принести больше доходов, но с ней повышается и цена расходов (министерство это учитывает). Еще раз, видим: Минэк ожидает роста экономики на 2,3%. На мой взгляд, при таких ставках ведомство демонстрирует излишний оптимизм. Но всякое может быть.

И ожидания по инфляции находятся на уровне 4,5%. Если она упадет до этих значений, ЦБ уже к середине года должен нам очень бодро резать ставку и к концу года довести ее до 9% (!) как максимум. Станиславский. Ты где? Не верю!

Идем дальше.

Плюс 0,9 трлн – это деньги налогоплательщиков с Единого налогового счета (ЕНС). Фактически это кредит из будущих налогов. Плюс 0,8 трлн – это отсроченные платежи по страховым взносам. В прошлые годы разрешили заплатить потом. «Потом» наступает в 2024 году. Плюс 0,5 трлн – новые гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Плюс 0,1 трлн – повышение утильсбора на автомобили.

Вот вроде и набрали +6 трлн рублей. Где-то повысили налоги, где-то ввели разовые меры. Ничего хорошего в увеличении налогов, конечно, нет. Это негативно для экономического развития. Все же пока в приведенных расчетах никакой бюджетной катастрофы я не вижу.

Но ведь мы с вами помним правило: если что-то может пойти не по плану, оно однозначно так и пойдет. Нефть может быть дешевле, рост экономики ниже. Но это вопрос одного, максимум двух-трех трлн рублей. Эта сумма покрывается за счет ликвидной части ФНБ и займов. Возможные новые санкции 100% будут. Еще минус, допустим, триллион. Не больше. Обвал мирового рынка нефти? Еще вычитаем триллион-два.

Значит, самая катастрофическая ситуация – минус 5 триллионов. Добирать придется опять же из ФНБ и за счет займов. Такой значимый бюджетный дефицит приведет к ускорению инфляции и ослаблению рубля. Тогда новые жесткие санкции, слабая нефть и сильный дефицит могут дать курс 110-115 рублей за доллар. Но для этого много чего должно пойти не так. И даже в этом сценарии это не курс 130-150, как обещают любители Армагеддона.

В общем, все кто ждут дефолт бюджета, жесткой девальвации рубля для его пополнения и прочее, на мой взгляд, выдают желаемое за действительное. Для того чтобы в российском бюджете случился серьезный кризис в 2024 году, нужно что-нибудь помощнее, например, мировой кризис.

Понятно, что может быть все. Но пока же – будет кризис, будем думать.

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Сегодня в 14:18, просмотров: 263, комментариев: 0
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