Если вас долго нет в квартире — вы можете оформить перерасчет услуг ЖКХ. Как это сделать

Во время отпуска, командировки, лечения или длительного отъезда из квартиры часть коммунальных услуг можно пересчитать. Это позволяет не платить за те ресурсы, которыми жильцы фактически не пользовались в период отсутствия. Однако перерасчет делают не всегда: многое зависит от того, есть ли в квартире счетчики, можно ли подтвердить отъезд документами и в какие сроки подано заявление.

За какие услуги можно сделать перерасчет

Перерасчет возможен по отдельным коммунальным услугам: холодной и горячей воде, водоотведению, газу, электроэнергии и вывозу твердых коммунальных отходов — ТКО.

При этом плата за общедомовые нужды не пересчитывается. Например, расход воды на уборку подъездов, полив клумб или другие нужды дома не зависит от того, проживает конкретный человек в квартире в этот период или нет.

Когда перерасчет возможен

Пересчитать плату можно при соблюдении двух основных условий. Первое — в квартире нет индивидуальных приборов учета, то есть счетчиков, и при этом нет технической возможности их установить. Этот факт нужно подтвердить актом обследования жилого помещения.

Второе — один из жильцов отсутствовал дома более пяти календарных дней подряд и может подтвердить это документами. День отъезда и день возвращения в этот срок не включаются.

Например, если человек уехал 1 июля, а вернулся 8 июля, для расчета учитываются дни с 2 по 7 июля. Это шесть календарных дней отсутствия, значит, формально условие по сроку выполнено.

Если в квартире есть счетчики

Если установлены исправные счетчики, перерасчет за время отъезда обычно не делают. В таком случае действует простой принцип: сколько ресурсов фактически потребили, столько и нужно оплатить.

Если жильцы уехали надолго, важно продолжать передавать показания, равные предыдущему месяцу. Например, если человек уехал 1 февраля и вернется 1 июня, за февраль, март, апрель и май можно передавать январские показания. Тогда расход за эти месяцы будет нулевым.

Если регулярно передавать показания нет возможности, можно заранее уведомить управляющую компанию или поставщика услуги о длительном отсутствии, а после возвращения сообщить, что жильцы снова проживают в квартире.

Что будет, если не передавать показания

Если показания счетчиков не передавать, начисления могут начать рассчитывать не по фактическому нулевому потреблению, а по установленным правилам. Сначала плату могут начислять по среднемесячному расходу на основании предыдущих показаний, а затем — по нормативам.

Такой же порядок возможен, если счетчик неисправен. В этом случае прибор учета нужно отремонтировать или заменить в течение 30 дней. Если неисправность не устранить, платить придется по расчетным значениям, а не по фактическому потреблению.

Поставщик услуги также имеет право внепланово проверить счетчики. Если попасть в квартиру нельзя, представитель организации может связаться с собственником по номеру, который был указан при оформлении лицевого счета или в заявлениях.

Куда обращаться за перерасчетом

Заявление на перерасчет можно подать до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Обратиться можно в одну из трех организаций: управляющую компанию дома, сбытовой участок поставщика услуги, адрес которого указан в квитанции, или МФЦ.

Заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней. При этом перерасчет могут сделать максимум за шесть месяцев. Если человек уезжает, например, на год, документы придется подавать дважды.

Как пересчитать воду и водоотведение

Если человек пользуется холодной и горячей водой, он одновременно платит и за водоотведение. Это услуга по отводу использованной воды из раковины, ванной, стиральной и посудомоечной машин. Поэтому перерасчет обычно делают сразу по трем позициям: холодная вода, горячая вода и водоотведение.

Для перерасчета нужно подать заявление в водоснабжающую организацию, которая обслуживает дом. В заявлении указывают адрес, данные заявителя и период отсутствия жильцов. Если у компании есть утвержденный образец, лучше использовать его. Если нет, заявление можно написать в свободной форме.

Также понадобится акт обследования жилого помещения, подтверждающий, что счетчики на воду установить невозможно. Такой акт составляет поставщик услуги после обследования квартиры. Для этого нужно отдельно обратиться в водоснабжающую компанию с заявлением о проведении обследования.

Третий блок документов — подтверждение временного отсутствия. Это могут быть билеты на имя потребителя услуги, справка из стационара, копия командировочного удостоверения или другие документы, из которых видно, что человек действительно не проживал в квартире в указанный период.

Как пересчитать плату за вывоз мусора

Плату за вывоз твердых коммунальных отходов также можно пересчитать, если жильцы временно отсутствовали в квартире и могут это подтвердить.

Для этого подают заявление на имя регионального оператора по обращению с ТКО. В заявлении нужно перечислить людей, которые не проживали в квартире, и указать период их отсутствия. Форму заявления можно найти на сайте регионального оператора или составить обращение в свободной форме.

К заявлению прикладывают документы, подтверждающие отсутствие. Это могут быть проездные документы, справка о временной регистрации по другому адресу или другие официальные бумаги.

Что важно сделать перед длительным отъездом

Перед отпуском или командировкой стоит проверить, есть ли в квартире счетчики и исправны ли они. Если приборы учета установлены, нужно заранее продумать, как передавать показания во время отсутствия. Если счетчиков нет и установить их технически невозможно, стоит заранее получить акт обследования и подготовить документы, которые подтвердят отъезд. Это поможет подать заявление вовремя и избежать отказа.

Главное правило простое: перерасчет возможен, если жильцы действительно отсутствовали более пяти дней подряд, это можно подтвердить документально, а услуга начисляется не по счетчику. В этом случае отпуск или командировка могут уменьшить расходы на коммунальные услуги.