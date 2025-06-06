Какое будущее ждет электросамокаты в Сургуте

Предложения полностью запретить электросамокаты звучат с завидной регулярностью − примерно так же часто, как и идеи ограничить продажу алкоголя и вейпов. Однако в Сургуте пошли другим путем: для горожан ввели правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С каждым годом на улицах становится больше электросамокатов, велосипедов, моноколес. Это удобно, быстро, экологично. Но вместе с этим растет и число конфликтов: кто-то мчится по тротуару рядом с колясками, кто-то бросает самокат на проезжей части. И без правил тут не обойтись.

Чтобы снизить аварийность и повысить безопасность движения, власти утвердили ряд требований, обязательных как для пользователей, так и для кикшеринговых сервисов. Правда, отмечу, что такую политику сейчас проводят все муниципалитеты.

Что теперь запрещено и ограничено:

– Движение запрещено на улицах с ремонтом, возле Мемориала Славы и Мемориала Воинам-интернационалистам, а также в городских парках и скверах.

– Парковать самокаты нельзя ближе, чем за 100 метров от школ и детсадов, на мостах, обочинах дорог и в зонах с плохой видимостью − особенно на перекрестках.

– Выделены специальные зоны для парковки, которые будут обозначены разметкой.

– Скорость ограничили по зонам:

до 5 км/ч − рядом с детскими учреждениями и в местах большого скопления людей без велодорожек;

до 10 км/ч − в жилых районах;

до 15 км/ч − на отдельных улицах, в том числе на проспекте Комсомольском, улицах Студенческой, Майской, Декабристов.

Также отмечается, что работающие в Сургуте кикшеринговые компании − это индивидуальные предприниматели, зарегистрированные по федеральному закону. Контроль за движением электросамокатов осуществляет ГАИ.

По мнению властей, новые правила сделают городскую среду безопаснее и для пешеходов, и для самих райдеров.

А что по правилам в целом?

Как напоминает портал Объясняем.рф, водитель самоката обязан соблюдать правила дорожного движения и может быть оштрафован на сумму от 800 до 2 500 рублей. Среди базовых требований:

– Максимальная скорость − не более 25 км/ч;

– Ездить нужно одному, перевозить пассажиров запрещено;

– Обязательны шлем, защита и световозвращатели;

– Перед выездом нужно убедиться, что у самоката исправны тормоза, звуковой сигнал и фары.

Где можно кататься:

– по велодорожкам и велополосам;

– по пешеходным и велопешеходным зонам (если нет велодорожек);

– по обочинам и правому краю проезжей части — только при отсутствии других путей.

На магистрали с дорожным знаком «Дорога для автомобилей» выезжать запрещено.

Возрастные ограничения:

– до 7 лет − можно кататься только с родителями, в пешеходных и велозонах;

– с 7 до 14 − самостоятельно, но только на тротуарах и велодорожках;

– с 14 лет − допустим выезд на дорогу, если нет другого пути.

Важно: переходить проезжую часть нужно пешком, ведя самокат рядом.

Аренда тоже по правилам:

– взять электросамокат напрокат можно только с 18 лет;

– необходим верифицированный аккаунт в приложении;

– передавать аккаунт нельзя − это повод для блокировки и штрафа.

Статистика ДТП с самокатами

Как сообщили siapress.ru в ГИБДД Сургута, с начала 2025 года по 5 июня в городе произошло четыре ДТП с участием пользователей СИМ, в одном из них пострадал человек − авария произошла буквально накануне. По статье 12.29 ч. 2 КоАП РФ, которая касается нарушений правил дорожного движения участниками, не являющимися водителями ТС (в том числе райдерами и велосипедистами), с января было привлечено 81 лицо.

Наиболее частые нарушения − проезд по пешеходному переходу без спешивания, а также перевозка пассажиров: езда вдвоем и более на одном самокате. За это предусмотрен штраф 800 рублей, напомнили в ГИБДД.

Куда поедет самокат − по тротуару или на дорогу?

В Общественной палате также не утихают споры о том, как регулировать движение СИМ. Одна из основных мыслей от участников недавнего обсуждения: тротуар − зона безопасности, и СИМ там не место, передают «Известия».

Один из главных спикеров, профессор МАДИ Виталий Гаевский, предложил пересмотреть критерии, по которым определяется статус СИМ. По его мнению, мощность не показатель: «Нужно смотреть на массу и максимальную скорость. Все, что тяжелее 35 кг и быстрее 25 км/ч − это уже не самокат, а мопед или даже мотоцикл. Их место − на дороге».

Гаевский предложил и новый подход: ввести гибкие тарифы для пользователей кикшеринга. Чем быстрее едет самокат — тем дороже. Это, по его мнению, эффективнее штрафов. Вместе с тем, он призвал задуматься о специальных транспортных средствах для курьеров и необходимости проводить краш-тесты СИМ.

Некоторые участники круглого стола выразили опасение, что выезд неопытных райдеров на проезжую часть увеличит аварийность, а также приведет к росту ДТП с тяжелыми последствиями.

«Мне гораздо приятнее ездить по временным оранжевым полосам, которые зимой исчезают. Водители к этому привыкают и ездят более аккуратно. Муниципальным властям надо делать над собой усилия и выделять часть проезжей части под СИМ», − не согласился эксперт Центра социальных исследований и технологий РГСУ, экс-глава Тверского района Москвы Яков Якубович.

Кроме того, по словам экспертов, самыми проблемными остаются частные владельцы СИМ − их сложно отследить, и штрафы часто до них не доходят.

А операторов кикшеринга обвинили в том, что они почти не участвуют в развитии городской инфраструктуры. Представитель «МТС Юрент» Максим Мухтабаров с этим не согласился и рассказал о пилотных проектах, которые уже запущены в десятках городов: это зоны ограничения скорости, запрета парковки, улучшенная читаемость номеров и верификация аккаунтов.

Штрафы не берут

Россияне быстро просекли фишку и стали пересаживаться на личные электросамокаты. С января по апрель 2025 года увеличился спрос на такой вид транспорта в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина − ужесточение правил для пользователей кикшеринга, рассказал «Известиям» сотрудник одной из компаний-дистрибуторов.

Что говорят сургутяне

Вопрос о будущем электросамокатов и других СИМ в Сургуте вызывает у горожан бурную реакцию. Пока одни считают кикшеринг удобной и современной альтернативой личному транспорту, другие − источником повышенной опасности и хаоса на улицах.

Читатели siapress.ruи подписчики нашего телеграм-канала поделились мнениями об электросамокатах в городе.

«Запретить бизнес электросамокатов нужно было еще в колыбели, но теперь он стал нашей новой, не лучшей реальностью. Пользователи электросамокатов – дети, подростки и молодежь из поколения зуммеров. То есть самая безответственная возрастная категория жителей России. А потому впереди нас ждут годы «самокатного ига», травмы и летальные исходы от этого вида транспорта. Только в Югре спрос на травматологов вырос на 70%. Также вырос спрос на костыли, трости и инвалидные коляски. Причина банальна: зимой − гололед, летом – электросамокаты. Люди получают травмы. С этим нужно что-то делать! Нужен альтернативный и безопасный транспорт. Нужен электротранспорт. В городах с населением более 500 тысяч – трамваи, а в городах-миллионниках – метротрамваи, которые строят китайцы в Новосибирске и Омске. Велодорожки для СИМ и велосипедов – не выход, а тупик. Не стоит тратить бюджетные деньги ради прибыли кикшеринга», − пишет читатель портала Александр Коновалов.

«Если СИМы едут быстрее 8 км/ч, им место на дороге, а не на пешеходном тротуаре. Так что − кыш», − добавляет СвВл555.

«СИМам не место ни на тротуарах, ни на дорогах. Нужна отдельная инфраструктура. На автомобильных дорогах есть место под велодорожки − зимой оно почти всегда занято снегом, который счищают и не сразу вывозят. Автомобилисты обходятся без этой части дороги. Достаточно нанести разметку и установить дополнительные светофоры для СИМ», − отметил Anatoliy.

«С дикими запретами теряется сам смысл: это же средство индивидуальной мобильности! А столько визга − из-за статистической погрешности дегенератов», − написал KWW.

«С самокатчиками у меня пока не было конфликтов. Возможно, пока. А вот, например, мамочки с колясками любят растянуться поперек всей пешеходной дорожки. К ним тоже будут применяться меры?» − подчеркивает Marina.

«А сколько ДТП с автомобилями, не сосчитать. Да и все дворы заставлены этими машинами. Может их тоже ограничим?» − также задается вопросом Никита.

Новые идеи и технологии

Одно ясно − обсуждение электросамокатов вряд ли скоро закончится. Как и попытки придумать все новые способы повысить безопасность их использования. Уже действуют ограничения скорости, зоны, где самокаты запрещены вовсе, появляются «лежачие полицейские» для СИМ. Но этого все еще мало, поэтому специалисты придумывают новые способы, как обезопасить всех участников как дорожного, так и пешеходного движения.

Свежий пример − разработка ученых из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Они представили прототип автоматизированной системы предотвращения аварий на электросамокатах, передает ТАСС.

Устройство работает на базе комплекса датчиков − камеры, ультразвукового дальномера, модуля распознавания препятствий. Его можно встраивать прямо в рулевую колонку самоката. Система срабатывает за 0,7 секунды и может либо снизить скорость, либо полностью остановить самокат, если на пути окажется человек или объект.

Разработка компактная и легкая − всего 360 граммов при размере 10×20 см. Ученые уверяют: такой модуль поможет сократить число аварий и сделает езду безопаснее, особенно для неопытных пользователей.

Сейчас в России, по данным «ЛЭТИ», насчитывается более 190 тысяч арендных самокатов, и многие райдеры пользуются ими без какой-либо подготовки. Даже при скорости 25 км/ч СИМ может быть опасен, если человек не контролирует обстановку. По информации статистики, с января по сентябрь 2023 года на территории России зафиксировали 2,64 тыс. ДТП с участием электросамокатов и СИМ, напомнили в издании.

Безопасность, штрафы, запреты, технологии − кажется, нас ждет еще не одна волна перемен. И, возможно, Сургуту тоже предстоит примерить некоторые из этих решений.

Ограничивать самокаты в Сургуте легко. А что с хаосом, который вызывают автомобили? Об этом в новом выпуске «О чем говорят».