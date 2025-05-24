В Сургуте запретят ездить на самокатах у школ, в скверах и у мемориалов

Для жителей Сургута введут городские правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Все больше сургутян используют средства индивидуальной мобильности (СИМ): электрические самокаты, велосипеды, моноколеса. Для безопасного передвижения пользователей СИМ и пешеходов администрация Сургута разрабатывает порядок применения СИМ. До его вступления в силу с компаниями-владельцами будут заключены соглашения по вопросам организации проката средств мобильности на территории города», – говорится в сообщении.

Так, в соглашениях будут зафиксированы ключевые требования:

– Запрет движения на улицах с ремонтом, у Мемориала Славы, Мемориала Воинам-интернационалистам, в городских парках и скверах;

– Ограничения на парковку: самокаты нельзя будет оставлять ближе чем за 100 метров от школ, детсадов, на мостах, обочинах и в зонах с ограниченной видимостью на перекрестках;

– Будут выделены специальные места для парковки, которые обозначат разметкой;

– Ограничение скорости движения в зависимости от зоны:

до 5 км/ч – рядом с детскими учреждениями и в местах с большим скоплением людей, где нет велодорожек и широких тротуаров;

до 10 км/ч – в жилых зонах;

до 15 км/ч – на некоторых улицах: проспекте Комсомольском, улицах Студенческой, Майской, Декабристов и других.

Ожидается, что новые правила позволят снизить количество происшествий с участием СИМ и сделают городскую среду безопаснее как для пешеходов, так и для самих райдеров.